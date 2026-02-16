« J'ai un objectif clair » - Karim Adeyemi vise « le sommet » alors que les rumeurs de transfert vont bon train et que les négociations contractuelles avec le Borussia Dortmund sont au point mort

S'adressant au Ruhr Nachrichten au sujet de l'incertitude qui entoure son avenir à long terme, Adeyemi s'est montré franc quant à la complexité des négociations dans le football moderne. Il a reconnu que, même s'il reste concentré sur le présent, la situation n'est pas entièrement sous son contrôle. « Dans le football, tout peut changer très rapidement. Tout pourrait être décidé dans un mois ou deux, voire dans les prochaines semaines. La décision ne m'appartient pas uniquement. De nombreux facteurs entrent en jeu, notamment les considérations du club », a-t-il expliqué.

Adeyemi a également profité de l'occasion pour réfuter les rumeurs selon lesquelles sa vie personnelle dicterait son transfert vers une grande métropole européenne. Répondant aux rumeurs selon lesquelles sa femme souhaiterait changer de cadre de vie, il a déclaré : « Ce que vous lisez dans les médias n'est pas toujours exact. Je me concentre sur mon travail ici. Je n'ai jamais dit que je me sentais mal à l'aise ou quoi que ce soit de ce genre. »

Il a ajouté : « Mon objectif a toujours été de concourir au plus haut niveau. Néanmoins, je ne vais pas faire de déclarations audacieuses sur les autres équipes. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous faisons notre travail. Si cela fonctionne bien au final, tant mieux. Nous devons rester fidèles à nous-mêmes, bien jouer, gagner des matchs, et ensuite nous verrons où nous en sommes. J'ai un objectif clair, et je le répéterai chaque année tant que je jouerai ici. »