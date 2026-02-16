Getty Images
« J'ai un objectif clair » - Karim Adeyemi vise « le sommet » alors que les rumeurs de transfert vont bon train et que les négociations contractuelles avec le Borussia Dortmund sont au point mort
La question à 60 millions d'euros
Le joueur international allemand de 24 ans, dont le contrat actuel avec Die Schwarzgelben court jusqu'en juin 2027, se retrouve au centre de rumeurs intenses suite à des informations faisant état d'une rupture de communication concernant une éventuelle prolongation de contrat. L'ancien joueur du Red Bull Salzbourg est fortement pressenti pour quitter la Bundesliga, certains suggérant que le club pourrait chercher à tirer profit de l'un de ses actifs les plus précieux.
Selon certaines informations, Dortmund envisagerait sérieusement de le vendre lors du prochain mercato estival. Un tel transfert pourrait rapporter environ 60 millions d'euros, ce qui permettrait à Dortmund de disposer d'un capital important à réinvestir dans l'équipe tout en se débarrassant de son salaire élevé.
« La décision ne m'appartient pas à moi seul. »
S'adressant au Ruhr Nachrichten au sujet de l'incertitude qui entoure son avenir à long terme, Adeyemi s'est montré franc quant à la complexité des négociations dans le football moderne. Il a reconnu que, même s'il reste concentré sur le présent, la situation n'est pas entièrement sous son contrôle. « Dans le football, tout peut changer très rapidement. Tout pourrait être décidé dans un mois ou deux, voire dans les prochaines semaines. La décision ne m'appartient pas uniquement. De nombreux facteurs entrent en jeu, notamment les considérations du club », a-t-il expliqué.
Adeyemi a également profité de l'occasion pour réfuter les rumeurs selon lesquelles sa vie personnelle dicterait son transfert vers une grande métropole européenne. Répondant aux rumeurs selon lesquelles sa femme souhaiterait changer de cadre de vie, il a déclaré : « Ce que vous lisez dans les médias n'est pas toujours exact. Je me concentre sur mon travail ici. Je n'ai jamais dit que je me sentais mal à l'aise ou quoi que ce soit de ce genre. »
Il a ajouté : « Mon objectif a toujours été de concourir au plus haut niveau. Néanmoins, je ne vais pas faire de déclarations audacieuses sur les autres équipes. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous faisons notre travail. Si cela fonctionne bien au final, tant mieux. Nous devons rester fidèles à nous-mêmes, bien jouer, gagner des matchs, et ensuite nous verrons où nous en sommes. J'ai un objectif clair, et je le répéterai chaque année tant que je jouerai ici. »
Une apparition dans un clip vidéo provoque un tollé au BVB
En dehors du terrain, Adeyemi a fait l'objet d'une attention particulière pour ses activités extra-sportives, notamment pour son apparition dans un clip vidéo de sa femme, la rappeuse Loredana. Cette apparition aurait pris les dirigeants du club au dépourvu, ajoutant une tension supplémentaire à une situation déjà délicate. Il semblerait que les dirigeants du Borussia Dortmund n'aient pas été informés au préalable de la sortie de la vidéo, ce qui aurait provoqué une irritation supplémentaire au sein du Signal Iduna Park.
Le moment choisi pour la sortie du clip, associé à ses paroles comparant la valeur marchande d'Adeyemi à celle de l'ancienne icône du BVB Erling Haaland, n'a pas été bien accueilli par une partie des supporters. Si les joueurs ont droit à leur temps libre, l'image donnée par cette situation a compliqué sa position à un moment où sa régularité sur le terrain est scrutée à la loupe. La direction du club serait en train d'évaluer si son profil en dehors du terrain correspond aux normes professionnelles attendues d'un joueur senior.
L'été décisif pour l'international allemand
Avec l'implication de l'agent de renom Jorge Mendes, la table des négociations est devenue encore plus encombrée. Mendes est connu pour être un négociateur coriace, et sa présence annonce souvent un changement majeur à l'horizon. Dortmund pourrait se retrouver à la croisée des chemins : soit céder aux exigences financières nécessaires pour garder l'ailier à long terme, soit opter pour une rupture nette qui lui permettrait de renouveler les options offensives de Niko Kovac avec des talents plus jeunes et plus stables.
Alors que la saison de Bundesliga touche à sa fin, Adeyemi devra prouver qu'il reste pleinement engagé envers Dortmund. Les prochaines semaines pourraient s'avérer décisives pour déterminer s'il restera le visage de l'attaque du club ou s'il deviendra sa prochaine recrue de renom. Pour l'instant, l'international allemand affirme avoir un « objectif clair » en tête, mais la question de savoir si cet objectif correspond à la vision du club reste une question à plusieurs millions d'euros qui plane sur le Westfalenstadion.
