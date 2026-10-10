L’entraîneur a expliqué que l’ensemble du vestiaire profite de la présence du milieu de terrain, non seulement en raison de ses qualités techniques, mais aussi de son altruisme sur le terrain. Alonso estime que Caicedo est le liant qui fait tenir ensemble le milieu de terrain de Chelsea. Le coach a souligné que l’Équatorien apporte un sens de l’équilibre vital au onze de départ, tout en insistant sur le fait que le joueur est encore dans une phase de développement de sa carrière sous le nouveau régime à Stamford Bridge.

Alonso a développé l’influence du joueur en déclarant : « Nous sommes tous plus heureux quand nous voyons Moi sur le terrain. Pas seulement moi, ses coéquipiers aussi. Ils sont heureux de le voir, non seulement parce que c’est un grand joueur ; tout le monde aime Moi pour la générosité de ses efforts, pour tout ce qu’il apporte à chacun de ses coéquipiers, et pour l’importance qu’il a. »

« Il a un rôle très important dans l’équipe en raison de l’équilibre qu’il apporte, des nombreuses qualités qu’il possède, et il traverse un moment où il doit continuer à grandir, à continuer d’apprendre. »