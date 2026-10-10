AFP
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« J’ai un faible » : Xabi Alonso couvre d’éloges Moises Caicedo, « généreux », alors que la star de Chelsea fait son retour pour le choc contre Bournemouth
Alonso révèle son « faible » pour le milieu de terrain
Alonso a détaillé l’impact considérable de Caicedo au sein de l’effectif de Chelsea, confirmant que l’ancien joueur de Brighton est totalement prêt à retrouver la compétition. Limité à une seule entrée en jeu cette saison en raison d’une blessure, le joueur de 24 ans a profité de la trêve internationale pour retrouver toute sa vivacité à Cobham.
S’exprimant devant les médias, l’Espagnol a admis qu’il a une affinité naturelle pour les joueurs qui évoluent à son ancien poste. « Avec les milieux de terrain, j’ai un faible, et avec Moi, bien sûr », a déclaré Alonso.
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La colle qui maintient Chelsea uni
L’entraîneur a expliqué que l’ensemble du vestiaire profite de la présence du milieu de terrain, non seulement en raison de ses qualités techniques, mais aussi de son altruisme sur le terrain. Alonso estime que Caicedo est le liant qui fait tenir ensemble le milieu de terrain de Chelsea. Le coach a souligné que l’Équatorien apporte un sens de l’équilibre vital au onze de départ, tout en insistant sur le fait que le joueur est encore dans une phase de développement de sa carrière sous le nouveau régime à Stamford Bridge.
Alonso a développé l’influence du joueur en déclarant : « Nous sommes tous plus heureux quand nous voyons Moi sur le terrain. Pas seulement moi, ses coéquipiers aussi. Ils sont heureux de le voir, non seulement parce que c’est un grand joueur ; tout le monde aime Moi pour la générosité de ses efforts, pour tout ce qu’il apporte à chacun de ses coéquipiers, et pour l’importance qu’il a. »
« Il a un rôle très important dans l’équipe en raison de l’équilibre qu’il apporte, des nombreuses qualités qu’il possède, et il traverse un moment où il doit continuer à grandir, à continuer d’apprendre. »
Débloquer la vision tactique
Alonso a affiché un grand enthousiasme à l’idée d’encadrer le talent émergent de l’équipe, en mettant l’accent sur une approche très concrète dans son développement. Après chaque match, l’entraîneur s’assoit avec le joueur pour revoir les images vidéo, en décortiquant soigneusement aussi bien les moments marquants que les aspects à améliorer. Ces séances d’après-match sont conçues pour faire progresser la vision tactique du joueur et sa compréhension du placement. En analysant régulièrement les performances ensemble, Alonso vise à renforcer la confiance du joueur tout en approfondissant sa compréhension globale du jeu.
« Je suis vraiment très enthousiaste à l’idée de travailler avec lui, de l’avoir sur le terrain puis, après chaque match, de se retrouver pour voir les bonnes choses, les mauvaises choses, afin qu’il se sente en confiance et qu’il sente qu’il améliore sa compréhension du jeu », a ajouté l’entraîneur.
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Bonne nouvelle sur le front des blessures pour Palmer et James
Les nouvelles concernant Caicedo s’inscrivent dans un regain plus large sur le plan physique pour Chelsea, alors que le club se prépare à recevoir Bournemouth. Alonso a confirmé que plusieurs éléments clés contraints de renoncer à leurs engagements internationaux, dont Cole Palmer et Reece James, se sont bien entraînés et sont disponibles pour la sélection ce week-end.
Alors que Palmer avait connu des soucis physiques lors du match précédent contre Brentford, la trêve de trois semaines lui a permis de récupérer sans être précipité. Alonso a souligné que l’objectif concernant l’international anglais est de s’assurer qu’il prend du plaisir sur le terrain tout en évoluant à 100 % de ses capacités physiques, laissant entendre que le meneur de jeu est désormais dans une bien meilleure situation.
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