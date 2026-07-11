« J'ai tout sacrifié » : Sadio Mané confirme sa retraite internationale après l'élimination du Sénégal de la Coupe du monde

Dans une lettre d'adieu émouvante rédigée depuis Dakar, Sadio Mané a fait preuve d'humilité en présentant ses excuses au public sénégalais pour d'éventuelles lacunes ou déceptions durant sa période sous le maillot national.

Le capitaine a rappelé l’engagement total et les sacrifices extrêmes qu’il a consentis à chaque sortie avec le maillot historique de son pays. Mané a déclaré dans son communiqué officiel : « Sachez que j’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et je me suis toujours battu avec acharnement pour notre pays. »

Il a également exprimé sa profonde gratitude envers les supporters : « Votre soutien indéfectible a été le moteur de ma réussite. »