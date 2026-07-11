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Sadio ManeGetty Images
Adhe Makayasa

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« J'ai tout sacrifié » : Sadio Mané confirme sa retraite internationale après l'élimination du Sénégal de la Coupe du monde

Sadio Mané
Sénégal
Coupe du monde

Sadio Mané, figure emblématique du Sénégal, a officiellement annoncé sa retraite internationale après l’élimination récente de son pays de la Coupe du monde. L’attaquant de 34 ans met ainsi un terme à une carrière légendaire de 14 ans sous le maillot des Lions de la Teranga, au cours de laquelle il a récolté 130 sélections et conquis, entre autres, le titre continental.

  • Mane met un terme à sa carrière internationale

    Mane, icône du football sénégalais, a officiellement annoncé sa retraite internationale après l'élimination de son pays en huitièmes de finale. Cette décision majeure de l'ancien attaquant de Liverpool a été rendue publique par le journal sénégalais *Le Quotidien*, quelques jours seulement après la douloureuse défaite 3-2 face à la Belgique en Amérique du Nord.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le joueur star a solennellement promis de donner le maximum de son engagement

    Dans une lettre d'adieu émouvante rédigée depuis Dakar, Sadio Mané a fait preuve d'humilité en présentant ses excuses au public sénégalais pour d'éventuelles lacunes ou déceptions durant sa période sous le maillot national.

    Le capitaine a rappelé l’engagement total et les sacrifices extrêmes qu’il a consentis à chaque sortie avec le maillot historique de son pays. Mané a déclaré dans son communiqué officiel : « Sachez que j’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et je me suis toujours battu avec acharnement pour notre pays. »

    Il a également exprimé sa profonde gratitude envers les supporters : « Votre soutien indéfectible a été le moteur de ma réussite. »

  • Un héritage d’exception, gravé dans le bronze

    La carrière internationale de Mané restera à jamais gravée dans les mémoires comme l’époque la plus glorieuse du football de son pays, grâce à ses deux titres de champion d’Afrique (Coupe d’Afrique des nations, CAN) – même si le second lui a été retiré après que son équipe a quitté le terrain lors de la finale de 2025 pour protester contre une décision de penalty.

    Son influence lors de la Coupe du monde 2026 a été limitée, puisqu’il n’a retrouvé son niveau qu’en fin de tournoi, mais le numéro 10 demeure une figure incontournable du football africain moderne. Après avoir mis un terme à sa carrière internationale, l’ancien Messin a immédiatement réaffirmé son intention de rester très impliqué dans le football.

    Mané a dévoilé ses projets d’avenir pour le football national : « Demain, je mettrai volontiers mon expérience au service de la nation, que ce soit au sein d’un staff technique, sur le banc en tant qu’entraîneur ou au sein des instances dirigeantes. »

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  • Sadio Mane Senegal 2026 Africa Cup of NationsGetty

    Une nouvelle ère s’ouvre pour le Sénégal

    La retraite internationale du capitaine contraint la sélection sénégalaise à engager sans tarder un renouvellement de son effectif et à repenser son secteur offensif en prévision du prochain cycle international. De son côté, Mané peut désormais se consacrer pleinement à la suite de sa carrière en club, sans avoir à supporter la charge physique supplémentaire inhérente à un calendrier international exigeant.