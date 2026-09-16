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« J’ai tout risqué ! » - José Mourinho révèle le pari qu’il « aurait pu perdre » alors que Carlos Espi sauve le Real Madrid dans le thriller d’Elche
Un dénouement tardif offre la victoire à Elche
Le Real Madrid semblait d'abord se diriger tranquillement vers une victoire de routine en Liga mardi, lorsque le coup franc d'Arda Guler a été dévié par le gardien Matias Dituro dans ses propres filets, avant que Kylian Mbappe ne double la mise à la suite d'un centre précis de Yan Diomande.
Cependant, Elche a réagi avec férocité en seconde période. Les locaux ont frappé à deux reprises dans les derniers instants pour revenir à hauteur et stupéfier l'équipe visiteuse.
En quête désespérée de trois points, Mourinho a lancé Carlos Espi et Endrick, surchargeant son attaque avec six joueurs offensifs. Cette stratégie audacieuse a porté ses fruits à la 91e minute, lorsque Jude Bellingham a trouvé Mbappe, qui a ensuite servi Espi pour la finition décisive.
- AFP
Mourinho évoque son pari tactique
L’entraîneur portugais a reconnu le risque énorme qu’il avait pris en chargeant le terrain d’attaquants dans les derniers instants. En alignant Espi et Endrick aux côtés de Mbappe, Bellingham, Diomande et Brahim Diaz, il a laissé son équipe extrêmement vulnérable sur le plan défensif.
« Avec les changements à la fin, j’ai tout risqué, a expliqué Mourinho lors de sa conférence de presse d’après-match. Nous avons gagné, mais nous aurions pu perdre. Nous devions le faire, parce qu’un match nul ne suffit pas. »
Mourinho a également salué son buteur décisif, en reconnaissant l’influence grandissante d’Espi tout en soulignant la difficulté de lui faire une place. « [Espí] se débrouille bien, il apporte une contribution importante à l’équipe, a-t-il ajouté. Il a un problème devant lui, à savoir un joueur qui n’est pas un joueur normal [Mbappe], et faire jouer les deux ensemble n’est pas facile. »
Les occasions manquées ont failli coûter cher au Real Madrid
Si cette victoire arrachée dans les dernières minutes a déclenché des célébrations, Mourinho n’a pas tardé à pointer un problème flagrant : l’incapacité de son équipe à se mettre plus tôt à l’abri. Il a souligné que le groupe n’avait pas le réalisme nécessaire pour tuer le match.
« Dans les matches qui semblent pliés, nous avons trois, quatre, cinq occasions de le tuer, et nous ne le faisons pas, a déclaré l’entraîneur du Real Madrid. Nous n’avons pas marqué, nous n’avons pas fini avec un 3-0 ou 4-0. Quand cela semble facile, vous laissez les choses comme ça, à l’extérieur dans ces stades. »
Malgré sa frustration, il a trouvé un motif de satisfaction dans la capacité de réaction du groupe. « Ils marquent un but et le match devient ouvert. La bonne chose, c’est que dans la difficulté, l’équipe réagit et gagne, a conclu Mourinho, avant de plaisanter : La bonne chose, c’est que personne ne s’ennuie dans les matches du Real Madrid. Ils sont vraiment très divertissants ! »
- AFP
Mettre la pression sur Barcelone
Le triomphe spectaculaire de mardi permet au Real Madrid de rester au contact en tête du classement de la Liga, en revenant à hauteur de son grand rival, le FC Barcelone, au nombre de points.
La pression repose désormais entièrement sur le géant catalan, qui devra obtenir un résultat positif lors de son match de mercredi contre le Racing Santander pour reprendre son avantage. Pendant ce temps, Espi continue de prouver sa valeur comme option redoutable en sortie de banc, en ajoutant une nouvelle intervention décisive à son catalogue grandissant cette saison.
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