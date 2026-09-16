Le Real Madrid semblait d'abord se diriger tranquillement vers une victoire de routine en Liga mardi, lorsque le coup franc d'Arda Guler a été dévié par le gardien Matias Dituro dans ses propres filets, avant que Kylian Mbappe ne double la mise à la suite d'un centre précis de Yan Diomande.

Cependant, Elche a réagi avec férocité en seconde période. Les locaux ont frappé à deux reprises dans les derniers instants pour revenir à hauteur et stupéfier l'équipe visiteuse.

En quête désespérée de trois points, Mourinho a lancé Carlos Espi et Endrick, surchargeant son attaque avec six joueurs offensifs. Cette stratégie audacieuse a porté ses fruits à la 91e minute, lorsque Jude Bellingham a trouvé Mbappe, qui a ensuite servi Espi pour la finition décisive.