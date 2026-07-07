S'adressant aux médias après la rencontre, l'ancien attaquant de Manchester United est revenu sur son parcours international et a insisté sur le fait qu'il prendrait le temps de la réflexion avant de prendre une décision définitive.

Ronaldo a déclaré : « Je suis triste de quitter la Coupe du monde de cette manière. J’ai tout donné. J’ai fait de mon mieux. C’était ma dernière Coupe du monde, oui, mais je vais maintenant avoir le temps de réfléchir et d’être avec ma famille. Je ne prendrai aucune décision précipitée. Je ne décide jamais de rien sous le coup de l’émotion. Pour l’instant, la question de savoir si je vais continuer [à jouer] n’a pas d’importance. Demain, je me réveillerai comme je me suis réveillé aujourd’hui : la conscience tranquille.

« J’ai passé 23 ans en sélection et remporté trois titres. Avant moi, le Portugal n’avait rien gagné. L’Euro était prioritaire. Pour moi, 2016 vaut une Coupe du monde, honnêtement. »