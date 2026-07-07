AFP
Traduit par
« J'ai tout donné » : la dernière Coupe du monde de Cristiano Ronaldo s'achève dans les larmes, et le capitaine portugais repousse encore sa décision de quitter la sélection
L'élimination de l'équipe met un terme à son rêve de Coupe du monde.
Le parcours du Portugal en Coupe du monde s’est achevé de manière dramatique après une défaite 1-0 en huitièmes de finale face à l’Espagne à Dallas, sur un but décisif de Mikel Merino inscrit dans le temps additionnel. Cette élimination signifie que le capitaine, âgé de 41 ans, termine son parcours dans ce prestigieux tournoi sans jamais avoir soulevé le trophée. Après le coup de sifflet final, devant 70 000 supporters, l’attaquant vétéran n’a pu contenir son émotion et a quitté la pelouse en larmes, un adieu poignant rappelant sa sortie dans le tunnel du stade lors de l’édition 2022 au Qatar.
- Getty Images
Le capitaine réfléchit à l’avenir
S'adressant aux médias après la rencontre, l'ancien attaquant de Manchester United est revenu sur son parcours international et a insisté sur le fait qu'il prendrait le temps de la réflexion avant de prendre une décision définitive.
Ronaldo a déclaré : « Je suis triste de quitter la Coupe du monde de cette manière. J’ai tout donné. J’ai fait de mon mieux. C’était ma dernière Coupe du monde, oui, mais je vais maintenant avoir le temps de réfléchir et d’être avec ma famille. Je ne prendrai aucune décision précipitée. Je ne décide jamais de rien sous le coup de l’émotion. Pour l’instant, la question de savoir si je vais continuer [à jouer] n’a pas d’importance. Demain, je me réveillerai comme je me suis réveillé aujourd’hui : la conscience tranquille.
« J’ai passé 23 ans en sélection et remporté trois titres. Avant moi, le Portugal n’avait rien gagné. L’Euro était prioritaire. Pour moi, 2016 vaut une Coupe du monde, honnêtement. »
Ronaldo égale un record peu enviable
Malgré une carrière internationale légendaire, marquée par 11 buts inscrits lors de six éditions de la Coupe du monde, les statistiques de l’attaquant en phase à élimination directe ont continué de faire l’objet de nombreux débats parmi les experts. Lors de son dernier match, il a disputé l’intégralité des 90 minutes et a tenté trois tirs, sans toutefois parvenir à tromper un Unai Simon en grande forme dans les cages espagnoles. Ce résultat lui a permis d’égaler le record du tournoi, avec huit défaites en carrière, qu’il partage désormais avec Mathew Leckie et Son Heung-min.
- Getty Images Sport
Une nouvelle ère s’ouvre pour le Portugal
L'encadrement de l'équipe nationale entre dans une phase de transition majeure après la démission du sélectionneur, consécutive à l'élimination en phase à élimination directe. La fédération doit désormais désigner un successeur capable de reconstruire le groupe en vue du prochain cycle de qualification à l'Euro. Âgé de 43 ans au moment de l'Euro 2028, Ronaldo ne sera plus en âge de porter l'équipe ; la priorité est donc de rajeunir l'effectif et de former une nouvelle génération de leaders dans le dernier tiers du terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles