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« J’ai toujours voulu rester ! » - Konrad Laimer se confie sur sa prolongation de contrat au Bayern Munich et son avenir sous Vincent Kompany
Prolongation de contrat à Munich bouclée
Laimer a officiellement accepté une prolongation de contrat avec le Bayern jusqu'à l'été 2029. L'international autrichien de 29 ans est devenu l'un des atouts les plus polyvalents de Kompany, en dépannant au poste d'arrière droit, d'arrière gauche et de milieu défensif. Cet accord vient couronner une période impressionnante pour Laimer, qui a récemment aidé la sélection autrichienne à atteindre les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
- Getty Images Sport
La polyvalence tactique pleinement assumée
Évoquant son positionnement tactique pour l'exercice 2026-27, Laimer a reconnu être prêt à évoluer partout où son entraîneur aura besoin de lui.
Comme relayé par iMiaSanMia sur X, le joueur polyvalent a déclaré : « Je n'en ai aucune idée. Je me sens à l'aise à beaucoup de postes différents. Ces deux dernières années, j'ai surtout joué arrière droit, mais aussi parfois arrière gauche. Je pense pouvoir aider l'équipe à ce poste grâce à mes qualités. Le poste où je joue m'importe peu, tant que je suis sur le terrain. »
Revenant sur les négociations autour de sa prolongation, il a ajouté : « J'ai toujours été très détendu par rapport à toute la situation. Je suis heureux que tout se soit arrangé et que l'accord soit désormais conclu. Je prends beaucoup de plaisir ici avec tous les gars et l'ensemble du staff. Je suis prêt à continuer à pousser, à continuer à progresser et à franchir un cap. »
Engagement total avec le Bayern
Malgré d’intenses rumeurs de départ alimentées par l’enlisement des négociations contractuelles ces derniers mois, Laimer a affirmé que sa priorité avait toujours été de rester à l’Allianz Arena. La présence de Kompany sur le banc a apporté une stabilité tactique et une confiance totale dans le rôle utilitaire dynamique du joueur au sein de l’effectif bavarois.
Laimer a expliqué franchement le processus de négociation : « Beaucoup de choses ont été écrites, mais c’est comme ça que fonctionne ce milieu. J’ai toujours été détendu. Pendant longtemps, il n’y a eu aucun contact, puis il y a de nouveau eu davantage de communication, et après cela les choses ont avancé rapidement. De mon côté, il n’y a jamais eu de raison de ne pas continuer ici, j’ai toujours voulu rester au club. »
- Sven Simon
Le test du choc de la Supercoupe se profile
Le Bayern lancera sa campagne en compétition officielle en affrontant son grand rival, le Borussia Dortmund, lors de la Supercoupe Franz Beckenbauer le 22 août. Ce traditionnel match d'ouverture servira de test immédiat pour évaluer la préparation tactique de Kompany avant le retour de la Bundesliga. La polyvalence de Laimer et son énergie inépuisable devraient rester des atouts majeurs alors que le Bayern vise son premier trophée de la saison.
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