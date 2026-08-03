Évoquant son positionnement tactique pour l'exercice 2026-27, Laimer a reconnu être prêt à évoluer partout où son entraîneur aura besoin de lui.

Comme relayé par iMiaSanMia sur X, le joueur polyvalent a déclaré : « Je n'en ai aucune idée. Je me sens à l'aise à beaucoup de postes différents. Ces deux dernières années, j'ai surtout joué arrière droit, mais aussi parfois arrière gauche. Je pense pouvoir aider l'équipe à ce poste grâce à mes qualités. Le poste où je joue m'importe peu, tant que je suis sur le terrain. »

Revenant sur les négociations autour de sa prolongation, il a ajouté : « J'ai toujours été très détendu par rapport à toute la situation. Je suis heureux que tout se soit arrangé et que l'accord soit désormais conclu. Je prends beaucoup de plaisir ici avec tous les gars et l'ensemble du staff. Je suis prêt à continuer à pousser, à continuer à progresser et à franchir un cap. »