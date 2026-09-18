Getty Images Sport
Traduit par
« J’ai toujours rêvé de la Juventus » : Leonardo Bonucci révèle comment il a repoussé Pep Guardiola et Manchester City
La poursuite de Bonucci par Guardiola
S’exprimant auprès de la World Soccer Agency, via Sport Mediaset, Bonucci a détaillé à quel point il était proche d’un énorme transfert en Premier League. Il était une cible prioritaire pour Guardiola, qui admirait sa capacité exceptionnelle à relancer depuis l’arrière. Bonucci a expliqué l’immense pression et la flatterie qu’il a ressenties pendant le Championnat d’Europe 2016.
Il a déclaré : « Pour mon style de football, l’entraîneur qui convient le mieux et qui apprécie le plus la relance depuis l’arrière, c’est Guardiola. Il m’a donc courtisé pendant de nombreuses semaines, et laissez-moi vous dire qu’être courtisé par Guardiola ne ressemble à aucune autre expérience. On commence vraiment à vaciller, et c’était difficile que cela se passe pendant l’Euro, où je devais rester concentré, mais même pendant le tournoi, il y a eu quelques discussions. »
- (C)Getty Images
Une décision douloureuse à prendre
Malgré le fort attrait de Manchester City, devenu une force dominante en Angleterre, Bonucci ne pouvait pas facilement rompre ses liens émotionnels profonds avec la Juventus. Bonucci avait déjà atteint la finale de la Ligue des champions avec le club et ressentait un lien profond avec le géant italien. Il a confié : « En ce qui me concerne, l’idée de quitter la Juventus me brisait le cœur. Certains jours, je me disais, oh merveilleux, la Premier League et Guardiola, mais le lendemain, je me rappelais que j’avais toujours rêvé de la Juventus. »
Les priorités familiales et le fait de rester à Turin
Au-delà de sa loyauté envers la Juventus, Bonucci a été confronté à une situation personnelle difficile. Son fils de deux ans, Matteo, a reçu le diagnostic d’une maladie grave, ce qui a lourdement influencé sa décision de rester en Italie.
Il a ajouté : « Après l’Euro, j’ai parlé avec la Juve. La maladie de Matteo et le fait que je n’étais pas convaincu à 100 % à l’idée de quitter la Juve, surtout après que le club m’a dit que je ne serais pas vendu même si une offre incroyable arrivait, ont fait qu’il était naturel pour moi de rester. Travailler avec Guardiola m’aurait permis d’acquérir une expérience encore plus grande, sur les plans technique et tactique. »
- Getty Images Sport
Quel avenir pour Bonucci ?
Ayant pris sa retraite du football professionnel en 2024, Bonucci s’est désormais reconverti dans un rôle d’entraîneur. Il fait actuellement partie du staff de Roberto Mancini avec l’équipe d’Italie. À l’avenir, Bonucci aidera à encadrer le groupe dans sa préparation pour ses prochains matches de Ligue des nations contre la Belgique, la Turquie et la France, poursuivant ainsi son engagement de longue date envers son pays.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles