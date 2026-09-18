S’exprimant auprès de la World Soccer Agency, via Sport Mediaset, Bonucci a détaillé à quel point il était proche d’un énorme transfert en Premier League. Il était une cible prioritaire pour Guardiola, qui admirait sa capacité exceptionnelle à relancer depuis l’arrière. Bonucci a expliqué l’immense pression et la flatterie qu’il a ressenties pendant le Championnat d’Europe 2016.

Il a déclaré : « Pour mon style de football, l’entraîneur qui convient le mieux et qui apprécie le plus la relance depuis l’arrière, c’est Guardiola. Il m’a donc courtisé pendant de nombreuses semaines, et laissez-moi vous dire qu’être courtisé par Guardiola ne ressemble à aucune autre expérience. On commence vraiment à vaciller, et c’était difficile que cela se passe pendant l’Euro, où je devais rester concentré, mais même pendant le tournoi, il y a eu quelques discussions. »