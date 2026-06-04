« J'ai toujours admiré la façon dont le FC Bayern est dirigé » : une légende de l'attaque s'enthousiasme pour le club le plus titré d'Allemagne

Il a félicité les Munichois pour leur décision de nommer en 2024 ce défenseur de longue date de City comme successeur de Thomas Tuchel : « Il faut rendre hommage à la direction du Bayern pour l’avoir recruté malgré la relégation de Burnley, car elle a vu en lui quelque chose qui correspond à l’identité du club. C’était une décision judicieuse. »

Il a ajouté : « Au début, beaucoup pensaient qu’il n’était pas l’homme de la situation, mais il s’en sort à merveille. Quand on place quelqu’un comme lui au bon endroit – avec des gens qui le comprennent –, on obtient le FC Bayern d’aujourd’hui. »

Kompany et les Rouge ont connu une saison couronnée de succès : le doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne. En Ligue des champions, ils ont frôlé la finale avant d’être éliminés en demi-finale, après un match aller spectaculaire contre le futur vainqueur, le PSG.

Kompany a récolté de nombreux éloges pour son travail, ce qui n’étonne guère Henry : « J’ai travaillé avec lui lorsque j’étais entraîneur adjoint de la Belgique. On voyait déjà à quel point il est intelligent. Il parle plusieurs langues et sait très clairement ce qu’il veut. Il n’hésite pas, et quand il dit quelque chose, il le pense vraiment. C’est un leader charismatique qui a prouvé qu’il pouvait tenir ses promesses quand on lui donne les bons joueurs. »