Dans une interview accordée à Sport Illustrated Allemagne, Henry a déclaré : « C'est un vrai plaisir de voir jouer des joueurs comme Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane, Serge Gnabry et Joshua Kimmich. J'ai toujours admiré le FC Bayern pour la façon dont le club est dirigé. »
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« J'ai toujours admiré la façon dont le FC Bayern est dirigé » : une légende de l'attaque s'enthousiasme pour le club le plus titré d'Allemagne
Selon Henry, les récits de plusieurs compatriotes français qui ont autrefois porté les couleurs du FCB y ont également contribué. « D'anciens joueurs comme Franck Ribéry, Willy Sagnol ou Bixente Lizarazu ne tarissaient pas d'éloges sur le Bayern, le club, les supporters et la mentalité – en fait, sur tout », a déclaré l'ancien champion du monde et d'Europe.
Au cours de sa carrière, Henry a longtemps évolué à Arsenal, puis au FC Barcelone et aux New York Red Bulls. Devenu consultant télévisé après sa retraite, il a ensuite occupé le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale belge.
De 2016 à 2018, il a notamment encadré l’actuel entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, avec qui il a décroché la troisième place de la Coupe du monde 2018 en Russie.
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Henry salue le recrutement de Kompany par le Bayern : « Une décision judicieuse ».
Il a félicité les Munichois pour leur décision de nommer en 2024 ce défenseur de longue date de City comme successeur de Thomas Tuchel : « Il faut rendre hommage à la direction du Bayern pour l’avoir recruté malgré la relégation de Burnley, car elle a vu en lui quelque chose qui correspond à l’identité du club. C’était une décision judicieuse. »
Il a ajouté : « Au début, beaucoup pensaient qu’il n’était pas l’homme de la situation, mais il s’en sort à merveille. Quand on place quelqu’un comme lui au bon endroit – avec des gens qui le comprennent –, on obtient le FC Bayern d’aujourd’hui. »
Kompany et les Rouge ont connu une saison couronnée de succès : le doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne. En Ligue des champions, ils ont frôlé la finale avant d’être éliminés en demi-finale, après un match aller spectaculaire contre le futur vainqueur, le PSG.
Kompany a récolté de nombreux éloges pour son travail, ce qui n’étonne guère Henry : « J’ai travaillé avec lui lorsque j’étais entraîneur adjoint de la Belgique. On voyait déjà à quel point il est intelligent. Il parle plusieurs langues et sait très clairement ce qu’il veut. Il n’hésite pas, et quand il dit quelque chose, il le pense vraiment. C’est un leader charismatique qui a prouvé qu’il pouvait tenir ses promesses quand on lui donne les bons joueurs. »
Les transferts record du FC Bayern
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Harry Kane Attaquant Tottenham Hotspur 2023 95 millions d’euros Lucas Hernandez Défense Atlético de Madrid 2019 80 millions d’euros Luis Díaz Attaque Liverpool FC 2025 70 millions d’euros Matthijs de Ligt, défense Défense Juventus 2022 67 millions d’euros Michael Olise Attaque Crystal Palace 2024 53 millions d’euros.