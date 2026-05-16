« J'ai téléchargé une application » : Manuel Neuer dévoile une initiative insolite avant de prolonger son contrat avec le FC Bayern Munich

Le soutien au sein du groupe a aussi pesé dans la balance. « Je suis très heureux que l’équipe souhaite également que je prolonge d’une année. J’ai toujours ressenti cette solidarité. C’est une belle reconnaissance », a déclaré Neuer.

Le gardien a également salué la qualité de sa collaboration avec Jonas Urbig et Sven Ulreich : « Nous nous entendons très bien sur le terrain, et en dehors aussi, bien sûr. Nous travaillons les uns pour les autres », a-t-il expliqué. « Après chaque séance, nous débriefons, nous nous coachons, nous cherchons à nous aider mutuellement. Ulle et moi accompagnons Jonas dans son processus de maturation et le préparons pour l’avenir. »

Arrivé en provenance de Schalke 04 à l’été 2011 pour 30 millions d’euros, Neuer a disputé 597 matchs officiels avec le club bavarois, dont 388 en Bundesliga et 139 en Ligue des champions, compétition qu’il a conquise en 2013 et 2020. Avec le club le plus titré d’Allemagne, il a conquis treize Bundesliga, six Coupes d’Allemagne et deux Coupes du monde des clubs (2013 et 2020).