« J’ai téléchargé une application d’auto-évaluation, similaire aux systèmes de notation par couleurs – rouge, jaune, vert – que l’on voit parfois dans les aires de repos », a expliqué Neuer aux médias du club. « À chaque séance, je notais ma performance à l’entraînement, ma performance en match, mon ressenti et mon niveau de bonheur. Ce journal numérique m’a permis de constater que, finalement, 90 % de mes séances étaient dans le vert. »
Traduit par
« J'ai téléchargé une application » : Manuel Neuer dévoile une initiative insolite avant de prolonger son contrat avec le FC Bayern Munich
Pour le gardien, « ce n’était donc plus une simple décision prise sur un coup de tête, mais le fruit d’un long processus au cours duquel j’ai recueilli de nombreuses informations. Bien sûr, les petites blessures font partie du football professionnel, mais elles n’ont pas joué un rôle déterminant. Je me suis toujours bien entraîné et j’ai réalisé de bonnes performances ».
Comme l’ont annoncé les Munichois vendredi, le gardien de but âgé de 40 ans prolonge son contrat, qui arrivait à échéance, d’une saison dans un premier temps, jusqu’à l’été 2027.
- AFP
Neuer reste au FC Bayern jusqu’en 2027
Neuer a expliqué : « Il y a deux semaines, j’étais déjà certain de vouloir poursuivre. Depuis quelques temps déjà, je sentais que je continuerais. Nous avions alors des matchs tellement importants, c’était ma priorité. »
Le champion du monde 2014 a toutefois pris son temps, deux déchirures musculaires au mollet gauche en février et mars l’ayant contraint à la prudence. « Ma décision a pris un peu de temps – je voulais simplement prendre le temps nécessaire, car c’est une décision très importante, d’abord pour moi, mais bien sûr aussi pour le club et pour notre équipe. Maintenant, j’en suis convaincu : c’est la bonne décision », a-t-il conclu.
En 2011, Manuel Neuer a quitté Schalke 04 pour rejoindre le Bayern Munich.
Le soutien au sein du groupe a aussi pesé dans la balance. « Je suis très heureux que l’équipe souhaite également que je prolonge d’une année. J’ai toujours ressenti cette solidarité. C’est une belle reconnaissance », a déclaré Neuer.
Le gardien a également salué la qualité de sa collaboration avec Jonas Urbig et Sven Ulreich : « Nous nous entendons très bien sur le terrain, et en dehors aussi, bien sûr. Nous travaillons les uns pour les autres », a-t-il expliqué. « Après chaque séance, nous débriefons, nous nous coachons, nous cherchons à nous aider mutuellement. Ulle et moi accompagnons Jonas dans son processus de maturation et le préparons pour l’avenir. »
Arrivé en provenance de Schalke 04 à l’été 2011 pour 30 millions d’euros, Neuer a disputé 597 matchs officiels avec le club bavarois, dont 388 en Bundesliga et 139 en Ligue des champions, compétition qu’il a conquise en 2013 et 2020. Avec le club le plus titré d’Allemagne, il a conquis treize Bundesliga, six Coupes d’Allemagne et deux Coupes du monde des clubs (2013 et 2020).
- Getty Images Sport
FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB
Date du match Match Compétition Samedi 16 mai FC Bayern Munich - 1. FC Cologne Bundesliga Samedi 23 mai FC Bayern – VfB Stuttgart Coupe d’Allemagne