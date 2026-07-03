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« J'ai senti un léger contact avec mes cheveux » : la star croate proteste vivement contre la décision tardive de l'assistance vidéo (VAR) qui a sanctionné le Portugal, tandis que le sélectionneur Zlatko Dalic dénonce avec fermeté les choix de l'arbitrage
Une intervention tardive de la VAR a brisé les espoirs des Croates.
La Croatie pensait avoir arraché un but égalisateur spectaculaire dans le temps additionnel face au Portugal, mais le VAR a annulé la réalisation pour hors-jeu après avoir revu l'action. Le moment décisif s'est produit lorsque la technologie a détecté un contact infime de Matanovic avant que le ballon n'atteigne les filets.
L’attaquant a reconnu ne pas être certain d’avoir touché le ballon, mais l’arbitre lui a expliqué que la trajectoire de celui-ci confirmait bien une déviation. Comme le geste de Renato Veiga a été considéré comme une simple déviation et non comme une action délibérée, la position de hors-jeu a été confirmée. Le Portugal l’emporte donc 2-1, tandis que la Croatie doit se contenter d’un match nul après avoir vu un deuxième but refusé.
- AFP
Matanovic conteste cette décision
Matanovic est revenu sur cet incident après la rencontre, expliquant qu’il n’avait pas immédiatement su s’il avait touché le ballon. Il a déclaré que l’arbitre l’avait informé que la puce intégrée au ballon avait détecté un léger contact, entraînant ainsi la décision de hors-jeu.
« Honnêtement, je crois avoir senti un léger contact avec mes cheveux », a admis Matanovic, cité par A Bola. « J’ai demandé à l’arbitre, je n’étais pas sûr à 100 % d’avoir touché le ballon. Il m’a dit qu’il y avait une puce dans le ballon, qu’il y avait eu un léger contact et que, par conséquent, c’était un hors-jeu.
« Je peine à trouver les mots après la rencontre. Nous avons très bien joué en seconde période et méritions mieux. Je n’ai pas encore vu le penalty, mais si on accorde ça… Trois buts, un hors-jeu, un poteau… Je suis sans voix, nous avons été très malchanceux aujourd’hui.
« À mon entrée en jeu, j’ai immédiatement senti de bonnes vibrations sur le terrain. Nous avons réalisé une très bonne prestation, mais cette défaite va faire mal. Il faut désormais tourner la page, continuer à produire du jeu et se projeter vers le Championnat d’Europe. »
Dalic fustige un arbitrage « très mauvais »
Alors que Matanovic affichait un certain étonnement, Dalic, lui, était ouvertement furieux. L’entraîneur principal n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’arbitrage, estimant que son équipe n’avait bénéficié ni de protection ni d’équité de la part des officiels. Malgré l’élimination, Dalic s’est dit fier de l’esprit combatif de ses joueurs en deuxième période.
« L’arbitrage était très mauvais. Pas une seule faute sifflée, pas une seule interruption en notre faveur », a déclaré Dalic. « C’était un mauvais arbitrage, mais la Croatie a perdu et nous n’avons pas le droit de trop commenter. Je suis désolé.
« Tout d’abord, félicitations au Portugal et je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. En deuxième mi-temps, nous avons renversé la situation en notre faveur, nous nous sommes créés de nombreuses occasions et, au final, nous ne méritions pas ce résultat. Je ne peux que féliciter les garçons, mais bon, lors des deux précédentes rencontres, nous avions eu de la chance à certains moments. »
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La Croatie est éliminée, tandis que le Portugal se qualifie pour les huitièmes de finale.
La Croatie, éliminée de la Coupe du monde 2026, se tourne désormais vers son prochain rendez-vous international : un match de Ligue des Nations de l’UEFA prévu en septembre. Dans le même temps, le Portugal défiera l’Espagne lundi au Dallas Stadium, lors des huitièmes de finale.
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