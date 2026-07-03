Matanovic est revenu sur cet incident après la rencontre, expliquant qu’il n’avait pas immédiatement su s’il avait touché le ballon. Il a déclaré que l’arbitre l’avait informé que la puce intégrée au ballon avait détecté un léger contact, entraînant ainsi la décision de hors-jeu.

« Honnêtement, je crois avoir senti un léger contact avec mes cheveux », a admis Matanovic, cité par A Bola. « J’ai demandé à l’arbitre, je n’étais pas sûr à 100 % d’avoir touché le ballon. Il m’a dit qu’il y avait une puce dans le ballon, qu’il y avait eu un léger contact et que, par conséquent, c’était un hors-jeu.

« Je peine à trouver les mots après la rencontre. Nous avons très bien joué en seconde période et méritions mieux. Je n’ai pas encore vu le penalty, mais si on accorde ça… Trois buts, un hors-jeu, un poteau… Je suis sans voix, nous avons été très malchanceux aujourd’hui.

« À mon entrée en jeu, j’ai immédiatement senti de bonnes vibrations sur le terrain. Nous avons réalisé une très bonne prestation, mais cette défaite va faire mal. Il faut désormais tourner la page, continuer à produire du jeu et se projeter vers le Championnat d’Europe. »