Après sa victoire difficile 2-0 en demi-finale des barrages contre l'Irlande du Nord, la Squadra Azzurra peut pousser un soupir de soulagement pour l'instant. En finale contre la Bosnie-Herzégovine mardi, il s'agira d'éviter une troisième débâcle consécutive.
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« J'ai senti tout le pays peser sur mes épaules » : l'Italie lutte contre un « monstre » et une nouvelle débâcle
« On a vu un peu de ce monstre cette semaine, si l'on repense à ce qui est arrivé à l'Italie ces dernières années », a déclaré Sandro Tonali après le match, faisant référence aux qualifications manquées pour les Coupes du monde 2018 et 2022. Dans le même temps, le milieu de terrain de Newcastle United, qui avait donné l'avantage à son équipe grâce à une superbe frappe, a admis : « Nous étions nerveux et anxieux. »
Son équipe se serait toutefois « libérée de tout ». Moise Kean, de l'AC Florence, qui a inscrit le but du 2-0, a abondé dans ce sens en déclarant : « Après mon but, j’ai senti tout le pays reposer sur mes épaules. »
- AFP
L'Italie sous pression et face à une « énorme responsabilité envers les enfants »
Avant le match, une photo accompagnant un article du Corriere dello Sport avait une nouvelle fois mis en évidence la pression qui pèse sur l'Italie. On y voyait des jeunes supporters et des enfants, créés à l'aide de l'intelligence artificielle, pour montrer qu'ils n'avaient encore jamais eu l'occasion d'encourager leur pays lors d'une Coupe du monde. Manuel Locatelli, un joueur de la Juventus Turin, y a même fait référence. « Nous avons ressenti cette énorme responsabilité envers les enfants », a déclaré le vétéran de la Juventus Turin.
C'est désormais la Bosnie qui se dresse sur leur chemin, avec l'ancienne star Edin Dzeko du FC Schalke 04, qui a sauvé son équipe contre le Pays de Galles en prolongation peu avant la fin du match et qui a ensuite assisté au suspense des tirs au but depuis le banc. « L'Italie est favorite, même si nous jouons à domicile », a-t-il déclaré, évoquant lui aussi l'énorme « pression » qui pèse sur l'Italie.
Mais les « autres » la ressentiraient aussi, a expliqué le sélectionneur national Gennaro Gattuso. Tonali a quant à lui lancé un avertissement : « Nous allons devoir traverser le feu pendant au moins 90 minutes. »
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