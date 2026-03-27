« J'ai senti tout le pays peser sur mes épaules » : l'Italie lutte contre un « monstre » et une nouvelle débâcle

Avant le match, une photo accompagnant un article du Corriere dello Sport avait une nouvelle fois mis en évidence la pression qui pèse sur l'Italie. On y voyait des jeunes supporters et des enfants, créés à l'aide de l'intelligence artificielle, pour montrer qu'ils n'avaient encore jamais eu l'occasion d'encourager leur pays lors d'une Coupe du monde. Manuel Locatelli, un joueur de la Juventus Turin, y a même fait référence. « Nous avons ressenti cette énorme responsabilité envers les enfants », a déclaré le vétéran de la Juventus Turin.

C'est désormais la Bosnie qui se dresse sur leur chemin, avec l'ancienne star Edin Dzeko du FC Schalke 04, qui a sauvé son équipe contre le Pays de Galles en prolongation peu avant la fin du match et qui a ensuite assisté au suspense des tirs au but depuis le banc. « L'Italie est favorite, même si nous jouons à domicile », a-t-il déclaré, évoquant lui aussi l'énorme « pression » qui pèse sur l'Italie.

Mais les « autres » la ressentiraient aussi, a expliqué le sélectionneur national Gennaro Gattuso. Tonali a quant à lui lancé un avertissement : « Nous allons devoir traverser le feu pendant au moins 90 minutes. »