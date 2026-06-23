Le joueur du Mainz 05, remplacé en cours de match contre la Côte d’Ivoire tout comme Undav alors que le score était de 0-1, puis auteur de la passe décisive pour l’égalisation de son coéquipier, n’avait pas perçu ce détail auparavant. « Quand j’ai vu ça hier, j’ai ri aux larmes », a confié Undav (VfB Stuttgart) à propos de son coéquipier en équipe nationale. En revisionnant la séquence ensemble, les deux compères n’ont plus pu s’arrêter de rire.

Rüdiger, entré en jeu en seconde période à la place de Nico Schlotterbeck, blessé, avait bondi sur la bande derrière ses coéquipiers en liesse. Dans l’élan, il a légèrement tiré les cheveux de David Raum, resté sur le banc durant les 90 minutes et précipité sur la pelouse avec les autres remplaçants pour célébrer l’égalisation.

Devant la caméra, Nick Woltemade a même asséné plusieurs tapes amicales à l’arrière du crâne de ses partenaires, Jonathan Tah en faisant notamment les frais. « Je ne sais pas qui a lancé cette mode des coups sur la tête », a commenté Amiri. « Je me suis juste rendu compte que je prenais des coups. Sept personnes m’ont marché sur l’orteil, j’avais mal », raconte Undav en riant.

Cette célébration collective et exubérante, symbole d’une cohésion sans faille, résume l’état d’esprit du groupe : « Chacun se réjouit pour l’autre, il n’y a aucune jalousie. C’est notre force actuelle, et j’espère qu’elle durera », analyse la star du VfB, désormais à cinq points (trois buts, deux passes décisives) dans cette Coupe du monde.