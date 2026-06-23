« David (Raum, ndlr) a pénétré sur la pelouse, tout le groupe l’a suivi, et l’euphorie était à son comble. Puis Toni Rüdiger se jette sur lui et lui tire les cheveux », raconte Undav sur la chaîne YouTubede la DFB, évoquant les célébrations qui ont suivi son but, synonyme de victoire 2-1 lors du deuxième match de poules de l’Allemagne à la Coupe du monde 2026, avant d’éclater de rire avec Amiri à la réaction de Rüdiger.
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« J’ai ri aux larmes » : héros de la rencontre de la DFB, Deniz Undav et Nadiem Amiri s’esclaffent encore devant une action d’Antonio Rüdiger face à la Côte d’Ivoire
Le joueur du Mainz 05, remplacé en cours de match contre la Côte d’Ivoire tout comme Undav alors que le score était de 0-1, puis auteur de la passe décisive pour l’égalisation de son coéquipier, n’avait pas perçu ce détail auparavant. « Quand j’ai vu ça hier, j’ai ri aux larmes », a confié Undav (VfB Stuttgart) à propos de son coéquipier en équipe nationale. En revisionnant la séquence ensemble, les deux compères n’ont plus pu s’arrêter de rire.
Rüdiger, entré en jeu en seconde période à la place de Nico Schlotterbeck, blessé, avait bondi sur la bande derrière ses coéquipiers en liesse. Dans l’élan, il a légèrement tiré les cheveux de David Raum, resté sur le banc durant les 90 minutes et précipité sur la pelouse avec les autres remplaçants pour célébrer l’égalisation.
Devant la caméra, Nick Woltemade a même asséné plusieurs tapes amicales à l’arrière du crâne de ses partenaires, Jonathan Tah en faisant notamment les frais. « Je ne sais pas qui a lancé cette mode des coups sur la tête », a commenté Amiri. « Je me suis juste rendu compte que je prenais des coups. Sept personnes m’ont marché sur l’orteil, j’avais mal », raconte Undav en riant.
Cette célébration collective et exubérante, symbole d’une cohésion sans faille, résume l’état d’esprit du groupe : « Chacun se réjouit pour l’autre, il n’y a aucune jalousie. C’est notre force actuelle, et j’espère qu’elle durera », analyse la star du VfB, désormais à cinq points (trois buts, deux passes décisives) dans cette Coupe du monde.
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Julian Nagelsmann alignera-t-il Deniz Undav dès le coup d’envoi de la Coupe du monde ?
Lors de la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture du tournoi, Undav, entré en jeu en tant que joker, avait marqué un but et délivré deux passes décisives. Contre la Côte d’Ivoire, le joueur de 29 ans, lancé à la 60e minute, a d’abord égalisé peu après (68e) sur un beau centre d’Amiri. Dans le temps additionnel, il a conclu le match d’une frappe implacable, servi par Felix Nmecha, offrant ainsi le succès final (2-1). Ce but a ainsi offert à l’Allemagne la première place du groupe E, l’Équateur ayant été tenu en échec par Curaçao (0-0) peu après ; les Allemands sont donc assurés de terminer en tête avant même leur dernier match de poules face aux Équatoriens, jeudi.
Interrogé sur une éventuelle titularisation d’Undav, en pleine forme après ses deux performances éclatantes en tant que joker, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a laissé la question en suspens après la rencontre face aux Éléphants. Une titularisation du joueur de Stuttgart « est tout à fait envisageable », a souligné Nagelsmann sur la chaîne ZDF, tout en expliquant son dilemme : « On peut aussi dire que je le laisse dans son élan et dans son rôle, car c’est ainsi qu’il a contribué à faire basculer deux matchs. »
Rüdiger, venu en Amérique du Nord comme troisième choix en défense centrale, devrait désormais s’installer dans le onze de départ pour la suite de la Coupe du monde. Comme l’a révélé le staff médical lundi, Schlotterbeck, touché au ligament interne de la cheville gauche lors de la rencontre face aux Ivoiriens, est forfait pour le reste de la compétition. Comme contre les Ivoiriens, il devrait donc remplacer le défenseur du BVB et former, aux côtés du chef de la défense Jonathan Tah, la charnière centrale allemande.
L’adversaire des Allemands en seizièmes de finale reste à déterminer, mais il s’agira de l’une des huit meilleurs troisièmes, à affronter lundi 29 juin à 22h30 (heure allemande) à Boston. En huitièmes, un choc contre la France et sa star Kylian Mbappé est possible.
Deniz Undav en équipe nationale allemande : aperçu de ses sélections à ce jour
Date
Match
Compétition
Temps de jeu (en minutes)
Buts
23 mars 2024
France - Allemagne 0-2
Match amical
10
-
3 juin 2024
Allemagne - Ukraine : 0-0
Match amical
45
-
19 juin 2024
Allemagne - Hongrie : 2-0
Euro 2024
6
-
10 septembre 2024
Pays-Bas - Allemagne 2-2
Ligue des Nations
63
1
11 octobre 2024
Bosnie-Herzégovine - Allemagne 1-2
Ligue des Nations
67
2
8 juin 2025
Allemagne - France 0-2
Ligue des Nations
45
-
30 mars 2026
Allemagne - Ghana 2-1
Match amical
45
1
31 mai 2026
Allemagne - Finlande : 4-0, match amical.
Match amical
61
2
6 juin 2026
États-Unis - Allemagne : 1-2
Match amical
29
-
14 juin 2026
Allemagne - Curaçao 7-1
Coupe du monde 2026
26
1
20 juin 2026
Allemagne - Côte d’Ivoire : 2-1
Coupe du monde 2026
30
2