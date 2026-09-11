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Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

« J’ai rêvé de ce moment ! » - Assane Diao prend la parole après des débuts magiques en Ligue des champions avec Côme

A. Diao
Como
Como vs RB Leipzig
RB Leipzig
Ligue des Champions

Assane Diao a décrit ses débuts en Ligue des champions comme un rêve devenu réalité après avoir marqué lors de la victoire historique 4-1 de Côme contre le RB Leipzig. Le club italien a livré une prestation marquante lors de la 1re journée pour éclipser ses rivaux de Serie A sur la plus grande scène européenne.

  • Comment écraser Leipzig pour ses débuts

    Diao a célébré des débuts de rêve en Ligue des champions en marquant lors de la large victoire 4-1 de Côme contre Leipzig. Le club italien a parfaitement lancé sa toute première campagne dans la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe.

    Martin Baturina, Tasos Douvikas et Maxi Perrone ont également trouvé le chemin des filets lors d'une démonstration offensive impitoyable. Côme a joué avec son style habituel et n'a absolument pas été perturbé par la portée historique de l'événement.

    La seule frustration pour les hôtes a été d'encaisser une frappe d'Andrija Maksimovic. Ce but est intervenu après une rare erreur à la relance depuis la défense, mais cela n'a guère entamé les célébrations.

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    Diao réalise son rêve européen d’enfance

    Pour Diao, entrer sur le terrain et trouver le chemin des filets a marqué l’aboutissement d’une ambition de toujours. Le jeune attaquant a reconnu qu’il attendait ce moment avec impatience depuis leur précédente victoire en championnat contre le Genoa.

    « C’est le rêve de tous les enfants, j’ai regardé les matches de la Ligue des champions toute ma vie », a déclaré Diao à Sky Sport Italia. « Après la victoire contre le Genoa, je pensais à écouter l’hymne, et c’était merveilleux quand c’est arrivé aujourd’hui. Nous devons tous rêver, c’est la plus grande chose dans la vie. J’ai rêvé de ce moment et il s’est réalisé. »

  • Un cadeau d’anniversaire parfait pour Diao

    Ce but mémorable a fait office de cadeau d’anniversaire tardif pour Diao, qui n’a eu 21 ans que lundi. Son parcours jusqu’à ce moment a été semé d’embûches depuis son arrivée au club en 2025.

    L’attaquant avait auparavant manqué de temps de jeu après avoir souffert d’une fracture du pied puis d’une élongation à la cuisse. Cependant, sa persévérance a été récompensée de façon spectaculaire sur la scène européenne.

    « Une victoire lors du premier match de Ligue des champions, on ne pouvait pas demander plus, a-t-il ajouté. Nous sommes tous heureux du résultat, mais aussi de la performance et de la joie de nos supporters. »

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    Como fait flotter le drapeau de l’Italie

    La victoire remarquable de Côme fait d’eux la seule équipe italienne à avoir pris trois points lors de la 1re journée de la Ligue des champions. Leurs rivaux de Serie A ont peiné, avec des défaites frustrantes pour l’Inter comme pour Naples.

    Pendant ce temps, la Roma n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 sur la pelouse de Fenerbahçe. Cet impressionnant succès 4-1 donne le ton de manière redoutable pour leur campagne européenne. Côme va désormais chercher à surfer sur cette dynamique avant ses prochains rendez-vous nationaux et continentaux.

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