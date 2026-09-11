Diao a célébré des débuts de rêve en Ligue des champions en marquant lors de la large victoire 4-1 de Côme contre Leipzig. Le club italien a parfaitement lancé sa toute première campagne dans la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe.

Martin Baturina, Tasos Douvikas et Maxi Perrone ont également trouvé le chemin des filets lors d'une démonstration offensive impitoyable. Côme a joué avec son style habituel et n'a absolument pas été perturbé par la portée historique de l'événement.

La seule frustration pour les hôtes a été d'encaisser une frappe d'Andrija Maksimovic. Ce but est intervenu après une rare erreur à la relance depuis la défense, mais cela n'a guère entamé les célébrations.