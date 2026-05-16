« J'ai remporté tous les titres avec lui » : Hansi Flick estime que le départ de Robert Lewandowski est « une bonne chose » pour Barcelone, alors que l'attaquant confirme son départ cet été

À la veille de la rencontre de Liga entre le FC Barcelone et le Real Betis, Hansi Flick a fait le point sur l’actualité brûlante en Espagne. L’entraîneur allemand, qui avait déjà dirigé Robert Lewandowski au Bayern Munich, a salué l’apport de l’attaquant à sa propre carrière comme au club catalan.

« L’entretien s’est parfaitement déroulé. Il s’est adressé au groupe et a fait ses adieux. Ce furent des années exceptionnelles. Je lui ai dit que, ensemble, nous avions conquis tous les titres possibles. Au total, nous en avons remporté neuf. Travailler avec lui a été un privilège ; c’est un véritable professionnel, un modèle qui prend soin de lui, ce qui explique son niveau de performance. Il cherche désormais un nouveau défi et souhaite partir. C’est une bonne chose pour lui comme pour le club. C’est une grande personne et un grand joueur », a conclu Flick.