Getty Images Sport
Traduit par
« J'ai remporté tous les titres avec lui » : Hansi Flick estime que le départ de Robert Lewandowski est « une bonne chose » pour Barcelone, alors que l'attaquant confirme son départ cet été
Flick salue un « véritable professionnel »
À la veille de la rencontre de Liga entre le FC Barcelone et le Real Betis, Hansi Flick a fait le point sur l’actualité brûlante en Espagne. L’entraîneur allemand, qui avait déjà dirigé Robert Lewandowski au Bayern Munich, a salué l’apport de l’attaquant à sa propre carrière comme au club catalan.
« L’entretien s’est parfaitement déroulé. Il s’est adressé au groupe et a fait ses adieux. Ce furent des années exceptionnelles. Je lui ai dit que, ensemble, nous avions conquis tous les titres possibles. Au total, nous en avons remporté neuf. Travailler avec lui a été un privilège ; c’est un véritable professionnel, un modèle qui prend soin de lui, ce qui explique son niveau de performance. Il cherche désormais un nouveau défi et souhaite partir. C’est une bonne chose pour lui comme pour le club. C’est une grande personne et un grand joueur », a conclu Flick.
- Getty Images Sport
Mission accomplie pour le sniper polonais
Le départ de Lewandowski met fin à une ère prolifique, entamée en 2022 lorsqu’il avait rejoint le club catalan en provenance d’Allemagne pour 50 millions d’euros. À 37 ans, l’attaquant a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il quittait le Barça après avoir conquis sept trophées en quatre saisons, dont trois Liga et trois Supercoupes d’Espagne. Sa première saison, couronnée par le trophée Pichichi et un titre national, a immédiatement posé les bases de son influence. Il a ensuite été l’artisan majeur du triplé national 2024-2025, inscrivant 42 buts lors de cette campagne et consolidant son statut de pilier de l’attaque blaugrana.
Flick a réaffirmé que ce départ, acté d’un commun accord, était validé par la direction du Camp Nou : « Nous avons pris cette décision. Nous n’avons pas étudié d’autres options. Nous la respectons. »
L’avant-centre aurait déjà prononcé un discours d’adieu émouvant devant ses coéquipiers au centre d’entraînement, alors qu’il se prépare pour son ultime sortie au stade.
Remplacer une figure légendaire
Avec 119 buts marqués en 191 matchs, le Polonais occupe la 14e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club, ce qui rend son remplacement complexe pour la direction du FC Barcelone. Flick a confirmé que le service de recrutement travaillait déjà à l’avenir, tout en soulignant la difficulté de la tâche à l’approche du mercato estival.
« Il est clair qu’il n’est pas facile de trouver quelqu’un du calibre de Robert. C’est un professionnel fantastique et une personne formidable. Il va nous manquer, mais nous devons renouveler l’effectif », a expliqué Flick. Il a ajouté que le club disposait du temps nécessaire pour trouver un remplaçant : « Nous avons le temps de pourvoir son poste. Il mérite des adieux en bonne et due forme. Il sera titulaire, il le mérite. Nous allons scruter le marché. Nous avons le temps. »
- Getty Images Sport
Un héritage forgé par un travail acharné et un leadership exemplaire
Au-delà des buts, Flick a salué la force mentale et les qualités de leader que Lewandowski a apportées au vestiaire. En tant que vétéran, il a aidé à guider une jeune génération de stars du FC Barcelone pendant une période de transition et de difficultés financières pour le club.
« C'est un excellent modèle. Il se donne à fond. Travailler à ses côtés a été un privilège, car j’ai pu constater son implication et sa capacité à rester présent dans les moments difficiles », a conclu Flick. Si plusieurs franchises de MLS ont manifesté leur intérêt, des sources indiquent qu’Al-Hilal, géant saoudien basé à Riyad, aurait déjà déposé une offre officielle. Le club lui proposerait un salaire annuel avoisinant 90 millions d’euros.