Ruiz ne cache pas son désir d’atteindre les sommets du football mondial après une période remarquablement fructueuse, en club comme en sélection. Au cours des 12 derniers mois, le milieu espagnol s’est constitué un palmarès sans égal, en remportant la Ligue 1, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA avec le Paris Saint-Germain, en plus de soulever la Coupe du monde avec l’Espagne cet été.

« Au Ballon d’Or, j’espère viser le plus haut possible… J’ai gagné presque tous les titres en jeu », a expliqué Ruiz lors de son entretien avec Radioestadio Noche. L’ancien joueur de Naples s’appuie fortement sur l’impressionnant volume de trophées qu’il a accumulés récemment, estimant que son impact au sein d’équipes victorieuses constitue son plus grand atout dans cette course. Il a encore insisté sur ce point en déclarant : « C’est moi qui ai gagné le plus de titres, mais je laisse la campagne aux autres. » Cette approche mesurée illustre sa confiance, sans qu’il ait besoin de mener une croisade médiatique agressive.