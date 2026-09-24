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« J’ai remporté le plus de titres ! » : Fabian Ruiz se porte candidat au Ballon d’Or après une saison riche en trophées
Les ambitions individuelles nourries par la réussite collective
Ruiz ne cache pas son désir d’atteindre les sommets du football mondial après une période remarquablement fructueuse, en club comme en sélection. Au cours des 12 derniers mois, le milieu espagnol s’est constitué un palmarès sans égal, en remportant la Ligue 1, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA avec le Paris Saint-Germain, en plus de soulever la Coupe du monde avec l’Espagne cet été.
« Au Ballon d’Or, j’espère viser le plus haut possible… J’ai gagné presque tous les titres en jeu », a expliqué Ruiz lors de son entretien avec Radioestadio Noche. L’ancien joueur de Naples s’appuie fortement sur l’impressionnant volume de trophées qu’il a accumulés récemment, estimant que son impact au sein d’équipes victorieuses constitue son plus grand atout dans cette course. Il a encore insisté sur ce point en déclarant : « C’est moi qui ai gagné le plus de titres, mais je laisse la campagne aux autres. » Cette approche mesurée illustre sa confiance, sans qu’il ait besoin de mener une croisade médiatique agressive.
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Remettre en question le biais en faveur des attaquants dans les récompenses
La star du PSG a développé sa pensée au micro de AS, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles un joueur avec son profil ne pourrait pas rêver de remporter le Ballon d'Or. Ruiz a été un élément central du champion de France, disputant jusqu'à présent les huit matches toutes compétitions confondues cette saison, avec un but et deux passes décisives, tout en poursuivant sa quête de reconnaissance individuelle.
Ruiz a déclaré à AS : « Le Ballon d’Or ? Eh bien, pourquoi pas ? La vérité, c’est que, collectivement, j’ai été le joueur le plus titré. Je crois que j’en ai gagné sept ces dernières années. Le Ballon d’Or est un très beau titre que chaque joueur rêve de gagner. Je suis heureux que les gens parlent de moi, que mon travail soit reconnu. Et puis, je vais essayer de finir le plus haut possible au classement, et pourquoi ne pas en rêver ? Je crois qu’un défenseur ou un gardien est tout aussi important qu’un attaquant. Ces dernières années, nous avons vu Modric et Rodrigo l’emporter. »
Mettre les chiffres en perspective
Si certains peuvent juger ses propos audacieux, Ruiz insiste sur le fait que les statistiques concernant son nombre de trophées parlent d’elles-mêmes. En visant cette récompense prestigieuse, le milieu de terrain ambitionne de devenir seulement le troisième joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain à remporter le Ballon d’Or, après Lionel Messi en 2021 et Ousmane Dembele l’an dernier, ainsi que seulement le quatrième Espagnol à décrocher le trophée, en rejoignant le cercle très fermé formé par Alfredo Di Stefano, Luis Suarez et Rodri.
« J’espère qu’un jour, moi aussi, je pourrai remporter un titre individuel… cette année, c’est moi qui ai gagné le plus de titres », a-t-il ajouté lors de ses obligations médiatiques. En mettant l’accent sur son rôle de gagnant, Ruiz tente de déplacer le débat au-delà des seules statistiques de buts afin de mettre en avant sa contribution globale à la victoire.
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Une base humble derrière la gloire
Malgré son statut grandissant et sa quête assumée du Ballon d’Or, Ruiz garde les pieds sur terre et rend un hommage émouvant à son éducation : « Tout ce que je suis et tout ce que j’ai accompli, je le dois à ma mère, à tout ce qu’elle a fait pour moi. » Alors que la cérémonie approche, le lundi 26 octobre 2026 à Londres, l’Espagnol espérera que son mélange unique de très haut niveau technique et d’un palmarès sans égal suffira à convaincre les votants qu’il est bien le meilleur joueur du monde.
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