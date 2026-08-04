Dans un entretien accordé au site officiel du club, Gonzalez a souligné que l’ensemble de l’effectif s’adapte à la méthodologie d’entraînement de Maresca. Évoquant le processus d’adaptation de l’équipe, Gonzalez a expliqué : « Nous ne saurons pas tout ce que nous pourrions apprendre au cours de l’année avant la première semaine de la saison. Mais même après un an, nous continuerons toujours à apprendre.

« C’est le football et c’est la vie. Ce n’est pas facile parce que certains joueurs arriveront la même semaine que le Community Shield, mais pour nous qui sommes là depuis le premier jour, ce sera plus facile d’être prêts pour ce match. »

À propos de sa relation avec le nouvel entraîneur, Gonzalez a ajouté : « J’apprécie nos séances avec Enzo. Évidemment, il y a des différences par rapport à l’an dernier avec Pep, mais il y a beaucoup de similitudes dans notre façon de jouer. C’est la même idée globale : un pressing haut, récupérer le ballon le plus vite possible et faire beaucoup de passes.

« Il est important que nous gardions le même niveau que celui affiché ces dernières années et cette ambition. Je pense que ce sont les idées d’Enzo et j’adore ça. La saison est très longue, donc nous devons continuer à être prêts à nous adapter aux nouvelles choses qu’Enzo nous demande. »