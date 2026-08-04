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« J’ai pris du plaisir pendant nos séances » : une star de Manchester City se confie sur la vie sous les ordres du nouveau patron Enzo Maresca
Maresca offre une nouvelle opportunité à Gonzalez
Gonzalez a démontré son énorme potentiel pour devenir un pilier au milieu de terrain de City après une prestation impressionnante contre l'Inter, malgré la défaite finale de City aux tirs au but après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Le milieu espagnol de 24 ans, qui est arrivé en provenance du FC Porto en février 2025, avait auparavant du mal à obtenir un temps de jeu régulier sous Pep Guardiola. La nomination de Maresca offre désormais à Gonzalez une nouvelle occasion de prouver ses qualités dans le onze de départ de Manchester City.
- Getty Images Sport
« J’ai apprécié nos séances »
Dans un entretien accordé au site officiel du club, Gonzalez a souligné que l’ensemble de l’effectif s’adapte à la méthodologie d’entraînement de Maresca. Évoquant le processus d’adaptation de l’équipe, Gonzalez a expliqué : « Nous ne saurons pas tout ce que nous pourrions apprendre au cours de l’année avant la première semaine de la saison. Mais même après un an, nous continuerons toujours à apprendre.
« C’est le football et c’est la vie. Ce n’est pas facile parce que certains joueurs arriveront la même semaine que le Community Shield, mais pour nous qui sommes là depuis le premier jour, ce sera plus facile d’être prêts pour ce match. »
À propos de sa relation avec le nouvel entraîneur, Gonzalez a ajouté : « J’apprécie nos séances avec Enzo. Évidemment, il y a des différences par rapport à l’an dernier avec Pep, mais il y a beaucoup de similitudes dans notre façon de jouer. C’est la même idée globale : un pressing haut, récupérer le ballon le plus vite possible et faire beaucoup de passes.
« Il est important que nous gardions le même niveau que celui affiché ces dernières années et cette ambition. Je pense que ce sont les idées d’Enzo et j’adore ça. La saison est très longue, donc nous devons continuer à être prêts à nous adapter aux nouvelles choses qu’Enzo nous demande. »
Le milieu de terrain affirme ses ambitions de domination
La performance impressionnante de Gonzalez en sentinelle a été évidente en seconde période contre l’Inter, sa présence apportant un équilibre vital après qu’un milieu de terrain de City composé de Tijjani Reijnders et Mateo Kovacic a éprouvé des difficultés lors du premier acte. Son utilisation au poste de numéro 6 a permis à Rico Lewis de se recentrer au milieu et de faire progresser le ballon avec fluidité. Au milieu de la concurrence dans l’entrejeu et de l’incertitude entourant l’avenir de Rodri, la compréhension tactique de Gonzalez et son adéquation avec le système de pressing haut de Maresca lui offrent une opportunité importante de s’imposer comme une option de premier plan plutôt que comme un joueur de rotation.
- Nexpher Images
Le test du Community Shield approche
City mettra à l’épreuve l’état de préparation du nouveau système de Maresca lors de son premier match officiel dans le Community Shield contre Arsenal le 16 août. Gonzalez a de fortes chances d’être titulaire en raison de son implication constante depuis le premier jour du programme de pré-saison du club. Sa régularité dans l’exécution du plan tactique de l’entraîneur, ainsi que sa qualité de distribution du ballon, seront cruciales pour que le milieu de terrain s’installe durablement dans la rotation en Premier League.
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