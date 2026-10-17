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Florian Wirtz Liverpoolgetty
Yosua Arya
Traduit par

« J’ai presque un peu de peine » : Herbert Hainer, dirigeant du Bayern Munich, se confie avec franchise sur Florian Wirtz alors que les difficultés de Liverpool se poursuivent

F. Wirtz
Liverpool
Bayern Munich
Bundesliga
Premier League

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a exprimé sa compassion pour Florian Wirtz après ses débuts poussifs à Liverpool. Le dirigeant allemand assure toutefois que le club bavarois n’offrira pas à l’ancien meneur de jeu du Bayer Leverkusen une porte de sortie d’Anfield.

  • Le Bayern écarte l’idée de recruter Wirtz

    Le président du Bayern, Hainer, a écarté l’idée de recruter Wirtz malgré ses débuts difficiles en Angleterre. Le meneur de jeu de 23 ans a rejoint Liverpool en 2025 en provenance du Bayer Leverkusen, après s’être forgé une solide réputation parmi les meilleurs talents de Bundesliga.

    L’international allemand peine toutefois à retrouver à Anfield le niveau éblouissant qui était le sien. Ses difficultés persistantes en Premier League ont attiré l’attention des observateurs dans son pays, alimentant les spéculations sur une possible porte de sortie offerte par le Bayern.

    Hainer a rapidement mis fin à ces rumeurs, confirmant que le club n’avait aucune intention d’entamer des démarches pour le recruter. Si le Bayern tient le joueur en haute estime, il n’envisage pas de transfert pour l’heure.

  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Hainer compatit avec une star en difficulté

    Évoquant l’adaptation du milieu de terrain au football anglais, Hainer a reconnu éprouver de la compassion pour son compatriote. Il a également souligné l’importance de voir Wirtz retrouver son niveau avant ses prochains rendez-vous internationaux.

    « Avant tout, je pense que Florian Wirtz est un joueur exceptionnel, cela ne fait absolument aucun doute », a déclaré Hainer, cité par Sports Witness. « J’ai presque un peu de peine pour lui, car il n’a pas encore retrouvé en Angleterre le niveau qui était le sien à Leverkusen. Nous avons aussi besoin de lui en équipe d’Allemagne. »

  • Une doublure solide malgré des débuts discrets

    Wirtz conserve l’entière confiance de l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, malgré des statistiques décevantes. Le meneur de jeu allemand a été titulaire lors des huit matches disputés par Liverpool en Premier League et en Ligue des champions depuis le début de la saison.

    Son bilan reste toutefois modeste, avec seulement deux passes décisives lors de ces huit premières rencontres. Malgré les critiques extérieures et les spéculations autour d’un transfert, le Bayern estime que son effectif est déjà complet.

    « Nous avons un effectif d’une telle qualité que nous sommes incroyablement satisfaits à l’heure actuelle. Ce n’est donc pas un sujet pour nous », a conclu Hainer.

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026 Sommergetty

    Iraola continue de faire confiance au meneur de jeu

    Pour Wirtz, la priorité immédiate reste de redresser la barre sur le terrain à Liverpool. Iraola considère clairement le milieu offensif comme un élément clé de son onze de départ, lui accordant régulièrement du temps de jeu et lui témoignant une grande confiance.

    Wirtz doit désormais transformer cette confiance renouvelée en contributions décisives. Il lui faut peser davantage dans le dernier tiers du terrain et améliorer ses statistiques de buts et de passes décisives au fil de la saison.

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