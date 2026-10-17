Le président du Bayern, Hainer, a écarté l’idée de recruter Wirtz malgré ses débuts difficiles en Angleterre. Le meneur de jeu de 23 ans a rejoint Liverpool en 2025 en provenance du Bayer Leverkusen, après s’être forgé une solide réputation parmi les meilleurs talents de Bundesliga.

L’international allemand peine toutefois à retrouver à Anfield le niveau éblouissant qui était le sien. Ses difficultés persistantes en Premier League ont attiré l’attention des observateurs dans son pays, alimentant les spéculations sur une possible porte de sortie offerte par le Bayern.

Hainer a rapidement mis fin à ces rumeurs, confirmant que le club n’avait aucune intention d’entamer des démarches pour le recruter. Si le Bayern tient le joueur en haute estime, il n’envisage pas de transfert pour l’heure.