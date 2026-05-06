Après le match nul 1-1 face au Deportivo Recoleta en Copa Sudamericana, mardi soir, l’attaquant brésilien, auteur du but de Santos, a assumé l’incident. Il a confirmé qu’un différend survenu lors d’une séance d’entraînement ce week-end avait dégénéré, conduisant à une altercation physique avec le jeune espoir de 18 ans.

Selon ESPN, Neymar a déclaré aux journalistes : « Cela devait se régler entre nous, c'était un malentendu à l'entraînement, et j'ai fini par réagir de manière excessive. Mais immédiatement après les faits, des excuses ont été présentées, nous avons discuté dans les vestiaires, Robinho Jr. et moi. C'est un garçon pour lequel j'ai une affection toute particulière. Cela arrive dans le football, on se dispute avec son frère, son ami, je me suis disputé avec plusieurs de mes amis dans le football.

« Si le public ou la presse attendent des excuses officielles, les voici. Je m’étais déjà excusé auprès de lui et de sa famille. Oui, j’ai perdu mon sang-froid. Tout le monde fait des erreurs ; c’était la mienne, et j’en assume l’entière responsabilité. Je m’étais déjà excusé, je pensais que l’affaire était réglée dans le vestiaire. Nous nous sommes retrouvés lundi, je me suis excusé devant tout le groupe, et lui aussi s’est excusé. Nous pensions que c’était terminé, mais parfois des personnes extérieures s’en mêlent et exagèrent les choses. »