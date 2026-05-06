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« J'ai perdu mon sang-froid » : Neymar présente des excuses publiques à Robinho Jr. après l'avoir giflé à l'entraînement, en réaction à la célébration d'un but marqué par son coéquipier de Santos en Copa Sudamericana
Neymar admet avoir été impliqué dans un accrochage lors de l’entraînement.
Après le match nul 1-1 face au Deportivo Recoleta en Copa Sudamericana, mardi soir, l’attaquant brésilien, auteur du but de Santos, a assumé l’incident. Il a confirmé qu’un différend survenu lors d’une séance d’entraînement ce week-end avait dégénéré, conduisant à une altercation physique avec le jeune espoir de 18 ans.
Selon ESPN, Neymar a déclaré aux journalistes : « Cela devait se régler entre nous, c'était un malentendu à l'entraînement, et j'ai fini par réagir de manière excessive. Mais immédiatement après les faits, des excuses ont été présentées, nous avons discuté dans les vestiaires, Robinho Jr. et moi. C'est un garçon pour lequel j'ai une affection toute particulière. Cela arrive dans le football, on se dispute avec son frère, son ami, je me suis disputé avec plusieurs de mes amis dans le football.
« Si le public ou la presse attendent des excuses officielles, les voici. Je m’étais déjà excusé auprès de lui et de sa famille. Oui, j’ai perdu mon sang-froid. Tout le monde fait des erreurs ; c’était la mienne, et j’en assume l’entière responsabilité. Je m’étais déjà excusé, je pensais que l’affaire était réglée dans le vestiaire. Nous nous sommes retrouvés lundi, je me suis excusé devant tout le groupe, et lui aussi s’est excusé. Nous pensions que c’était terminé, mais parfois des personnes extérieures s’en mêlent et exagèrent les choses. »
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Robinho Jr. confirme avoir été frappé.
Après les révélations de Neymar, Robinho Jr. a confirmé avoir reçu une gifle au visage lors de l’entraînement. L’attaquant, qui assure qu’aucune rancœur ne subsiste, a également reconnu que sa demande de résiliation de contrat, formulée sur le coup de la colère avec ses agents, était une décision irréfléchie. Il l’a depuis retirée et entend honorer son engagement avec Santos jusqu’en mars 2031.
« L’incident s’est produit, mais il s’est immédiatement excusé », a confirmé l’attaquant. « Il a réalisé qu’il avait dépassé les limites, a répété ses excuses, et j’ai déjà annoncé que je les acceptais. Il est temps de se reconcentrer sur les performances et sur l’essentiel pour Santos. J’ai été secoué, car c’est mon idole depuis l’enfance. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément, depuis mon plus jeune âge. Le premier cadeau qu’il m’a offert remonte à mes 8 ans ; j’en avais beaucoup pleuré et je le conserve encore aujourd’hui. Même si c’était une erreur, il s’est déjà excusé, a reconnu son geste et a eu le courage de l’admettre. J’ai moi-même eu le courage de l’aborder et de lui parler, et tout va bien. Les gens autour de nous disent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, et c’est triste de voir que ça en est arrivé là. Mais je suis serein, on a discuté, et tout est réglé. »
Une célébration par un câlin au Paraguay
Le processus de réconciliation semblait bien avancé sur la pelouse lors du match de mardi contre le Deportivo Recoleta. Après avoir ouvert le score à la 40^e minute, Neymar a pris Robinho Jr dans ses bras et lui a donné une légère tape amicale sur la joue, en signe de paix. Un geste clair destiné à prouver aux supporters et aux médias que la brèche interne à la Vila Belmiro était désormais refermée.
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Le sort de la campagne continentale reste en suspens.
Malgré une bonne dynamique sur le terrain, Santos n’a pas réussi à empocher les trois points. Un but tardif de Fernando Galeano, pour Recoleta, a contraint le Peixe au match nul 1-1, le laissant dans une position délicate.
Le grand club brésilien reste ainsi sans victoire dans le groupe D et occupe la dernière place du classement avec seulement trois points en quatre journées. Pour entretenir un mince espoir de qualification, le Peixe doit désormais remporter ses deux dernières rencontres à domicile face à San Lorenzo puis Deportivo Cuenca. Seul le vainqueur de groupe étant directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, Neymar et ses coéquipiers doivent impérativement transformer l’intensité de leurs entraînements en efficacité sur le terrain s’ils veulent éviter une élimination précoce et humiliante.