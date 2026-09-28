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« J’ai perdu ma paix et ma tranquillité » : Vozinha, héros culte du Cap-Vert en Coupe du monde, révèle le côté sombre d’une célébrité virale du jour au lendemain
Une célébrité acquise du jour au lendemain bouleverse une existence paisible
Avant de se révéler lors de la Coupe du monde 2026, le gardien vétéran menait une routine paisible en deuxième division portugaise avec Chaves. Une transformation spectaculaire s’est opérée après qu’il a réalisé sept arrêts décisifs pour aider le Cap-Vert à obtenir un match nul 0-0 contre l’Espagne lors de son match d’ouverture. Un appel en direct du diffuseur brésilien CazeTV a aussitôt fait bondir le nombre d’abonnés du portier sur Instagram, de 56 000 à plus d’un million dans les heures qui ont suivi le coup de sifflet final.
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Un gardien de but regrette la disparition de sa vie privée
Revenant sur le tourbillon de notoriété instantanée qui a bouleversé son quotidien, le quadragénaire s’est confié sur la perte de sa liberté personnelle dans un entretien accordé à The Observer.
Décrivant l’attention incessante en dehors des terrains, Vozinha a déclaré : « J’ai perdu ma paix et ma tranquillité. Je n’ai plus aucune vie privée, ou du moins beaucoup moins qu’avant. Maintenant, je sors, je vais au restaurant, et il y a toujours quelqu’un qui veut prendre une photo avec moi ou me demande un autographe. Ou, pire encore, quelqu’un me filme. C’est ce qui a le plus changé dans ma vie, et je ne pense pas pouvoir y faire quoi que ce soit. »
Se remémorant le moment surréaliste où son téléphone s’est emballé dans le vestiaire, il a ajouté : « Un membre du personnel de restauration de l’équipe est venu me voir et m’a dit que j’avais un milliard d’abonnés. Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait ; je pensais qu’il plaisantait, mais il a insisté. Plus tard, je suis allé faire quelques interviews en zone mixte et une journaliste de CazeTV m’a demandé si je savais ce qui se passait. Elle m’a montré son téléphone et c’est à ce moment-là que j’ai vu que j’avais plus d’un million d’abonnés. »
L’intérêt commercial se heurte aux limites éthiques
Cette frénésie écrasante a poussé la fédération à faire appel à son ancien agent pour gérer le cirque médiatique, tandis que le gardien a pris les choses en main en désactivant les notifications pour rester concentré sur son football. Expliquant comment il a fait abstraction du bruit autour de lui, Vozinha a révélé : « J'ai décidé de désactiver les notifications Instagram pour ne pas être tenté de vérifier sans cesse qui me suivait. »
Une vague d'intérêt commercial a suivi à mesure que sa notoriété grandissait, mais il a fixé des limites claires concernant les partenariats potentiels : « Je sais que pendant la Coupe du monde, il y avait beaucoup d'entreprises et de marques qui voulaient travailler avec moi, mais pendant que nous étions en compétition, je n'ai fait qu'une seule collaboration promotionnelle, avec UFL Mobile. Je ne sais pas quelles offres pourraient arriver à l'avenir, mais pour l'instant je ne veux travailler avec aucune marque de tabac, d'alcool ou de paris. »
Soulignant ses réserves vis-à-vis de la culture de la célébrité, le gardien vétéran a confié : « Beaucoup de gens veulent être célèbres et avoir un profil public, mais ils ne voient que le côté positif de cette réalité. Pour être honnête, si l'on me proposait la vie que j'ai aujourd'hui ou celle que j'avais avant, je choisirais celle que j'avais avant. »
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Un vétéran s’adapte au défi chilien
Ses exploits héroïques aux États-Unis ont offert à Vozinha un nouveau chapitre dans sa carrière avec un transfert inattendu chez le poids lourd chilien Colo-Colo. Malgré ses 28,4 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, l’international aux 94 sélections reste une figure essentielle pour son pays, disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite 3-1 face au Mali en qualifications pour la CAN 2027. Gérer l’attention médiatique permanente tout en maintenant son niveau dans les buts constituera son principal défi à l’avenir.
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