« J’ai perdu ma paix et ma tranquillité » : Vozinha, héros culte du Cap-Vert en Coupe du monde, révèle le côté sombre d’une célébrité virale du jour au lendemain

Revenant sur le tourbillon de notoriété instantanée qui a bouleversé son quotidien, le quadragénaire s’est confié sur la perte de sa liberté personnelle dans un entretien accordé à The Observer.

Décrivant l’attention incessante en dehors des terrains, Vozinha a déclaré : « J’ai perdu ma paix et ma tranquillité. Je n’ai plus aucune vie privée, ou du moins beaucoup moins qu’avant. Maintenant, je sors, je vais au restaurant, et il y a toujours quelqu’un qui veut prendre une photo avec moi ou me demande un autographe. Ou, pire encore, quelqu’un me filme. C’est ce qui a le plus changé dans ma vie, et je ne pense pas pouvoir y faire quoi que ce soit. »

Se remémorant le moment surréaliste où son téléphone s’est emballé dans le vestiaire, il a ajouté : « Un membre du personnel de restauration de l’équipe est venu me voir et m’a dit que j’avais un milliard d’abonnés. Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait ; je pensais qu’il plaisantait, mais il a insisté. Plus tard, je suis allé faire quelques interviews en zone mixte et une journaliste de CazeTV m’a demandé si je savais ce qui se passait. Elle m’a montré son téléphone et c’est à ce moment-là que j’ai vu que j’avais plus d’un million d’abonnés. »