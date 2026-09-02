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« J’ai parlé avec Rúben Dias » : pourquoi le jeune talent de Manchester City Claudio Echeverri a choisi de rejoindre Benfica
Echeverri arrive pour son transfert à Benfica
SelonA Bola, Claudio Echeverri est arrivé à Lisbonne mardi soir en provenance de Manchester afin de finaliser les détails de son prêt à Benfica en provenance de Manchester City. Benfica a obtenu une option d'achat pour le milieu offensif de 20 ans à l'issue de cet accord temporaire.
Le meneur de jeu, très apprécié, doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat et d'être officiellement présenté. Benfica se dépêche de boucler les formalités avant de soumettre à l'UEFA sa liste de joueurs inscrits pour la prochaine campagne de Ligue Europa.
Echeverri avait auparavant connu des passages temporaires au Bayer Leverkusen et à Girona FC après avoir signé un contrat de quatre ans et demi avec Manchester City en janvier 2024.
- AFP
Les conseils des stars de City et d’une légende de Benfica
À son arrivée au Portugal, l’Argentin a admis avoir demandé conseil à ses coéquipiers de Manchester City Rúben Dias et Bernardo Silva, tous deux anciens joueurs de Benfica, ainsi qu’à l’entraîneur Marco Silva avant d’accepter ce transfert.
Echeverri s’est dit ravi de rejoindre le géant portugais et a affiché son intention de suivre les traces de ses compatriotes qui ont auparavant brillé au club.
« J’ai parlé avec l’entraîneur, ainsi qu’avec Rúben Dias et Bernardo Silva à Manchester City, a déclaré Echeverri. Beaucoup de joueurs argentins ont joué pour ce grand club, et j’espère pouvoir répéter ce qu’ils ont fait. Je veux aider Benfica, qui est le plus grand club du Portugal, à remporter des titres. »
Intégration tactique à Lisbonne
Surnommé « El Diablito », Echeverri devrait constituer un ajout important au dispositif tactique de Marco Silva. Il est principalement destiné à évoluer au poste de numéro 10, une position récemment occupée par Heorhiy Sudakov.
Le jeune milieu de terrain s’est d’abord fait connaître sur la scène internationale lors du Championnat d’Amérique du Sud U17 2023, où il a terminé co-meilleur buteur avec cinq réalisations et délivré trois passes décisives. Il a confirmé sa réputation plus tard cette année-là lors de la Coupe du monde U17 de la FIFA en Indonésie, en inscrivant un triplé mémorable dans la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Brésil en quart de finale.
Après avoir disputé des matches avec l’équipe première de Manchester City, Leverkusen et Gérone, son transfert à Lisbonne lui offre une structure idéale pour obtenir un temps de jeu régulier comme titulaire en Europe.
- ZUMA Press Wire
Dates limites d’inscription et prochaines étapes
Avec Echeverri désormais sur place à Lisbonne, les dirigeants de Benfica travaillent sans relâche pour finaliser son contrat avant la fermeture de la fenêtre officielle d’enregistrement.
Sous réserve de réussir sa visite médicale, le joueur pourrait être présenté mercredi et officiellement inscrit sur la liste de l’effectif de Benfica pour la compétition européenne.
Une fois intégré à l’entraînement, Echeverri cherchera à faire ses débuts et à s’imposer comme un élément central du milieu de terrain de Marco Silva pour la saison à venir.
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