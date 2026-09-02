« J’ai parlé avec Rúben Dias » : pourquoi le jeune talent de Manchester City Claudio Echeverri a choisi de rejoindre Benfica

SelonA Bola, Claudio Echeverri est arrivé à Lisbonne mardi soir en provenance de Manchester afin de finaliser les détails de son prêt à Benfica en provenance de Manchester City. Benfica a obtenu une option d'achat pour le milieu offensif de 20 ans à l'issue de cet accord temporaire.

Le meneur de jeu, très apprécié, doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat et d'être officiellement présenté. Benfica se dépêche de boucler les formalités avant de soumettre à l'UEFA sa liste de joueurs inscrits pour la prochaine campagne de Ligue Europa.

Echeverri avait auparavant connu des passages temporaires au Bayer Leverkusen et à Girona FC après avoir signé un contrat de quatre ans et demi avec Manchester City en janvier 2024.