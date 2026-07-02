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Malik Tillman GFXGOAL
Ryan Tolmich

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« J'ai montré ce dont j'étais capable » : grâce à sa chaussette ensanglantée, à la neurotechnologie et à d'innombrables heures d'entraînement, Malik Tillman a transformé son coup franc en réalité pour l'équipe nationale américaine

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
M. Tillman
FEATURES
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine

Le joueur américain le plus discret a signé l’action phare de la victoire en seizièmes de finale, démontrant que son éclosion résulte d’une préparation de plusieurs années.

SANTA CLARA, Californie -- Juste avant de marquer le but de ses rêves, Malik Tillman souffrait. Un adversaire lui avait marché sur le pied, et il avait immédiatement senti que la blessure était sérieuse. Si grave qu’il a fallu découper sa chaussure droite pour la lui retirer, avant de la remplacer aussitôt par une paire neuve. Même après le match, bien après le coup de sifflet final, Tillman portait encore les stigmates de cette douleur : une chaussette ensanglantée, percée d’un grand trou en plein milieu. Même Curt Schilling aurait rougi en voyant l’état du pied du milieu de terrain après la rencontre.

« Quelqu’un m’a marché dessus », a-t-il expliqué en riant. « C’est juste de la douleur, j’imagine. »

Quelle que soit l’intensité de cette douleur, elle s’est rapidement estompée, au grand soulagement de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Malgré sa chaussette ensanglantée et une nouvelle paire de crampons, il s’élance et enroule son coup franc au-dessus du mur bosnien. La balle lobe la défense et scelle la qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale.

Son but a porté le score à 2-0 en faveur des États-Unis, alors réduits à dix. Le carton rouge controversé de Folarin Balogun les avait acculés au pied du mur. Pendant plus de trente minutes, l’équipe a dû tenir, défendre et survivre. C’était avant tout une épreuve de courage. Elle l’a surmontée.

Pourquoi ? En partie grâce au talent de Tillman, l’un des joueurs phares de ce tournoi. Mercredi, après plusieurs matchs passés dans l’ombre en tant que héros méconnu de cette équipe, le milieu de terrain a connu un moment exceptionnel qui restera dans les annales.



« Même hier, j’aurais dit non, mais je rêvais de ce match », a déclaré Tillman après la rencontre. « Je rêvais de tirer un coup franc et de marquer sur coup franc. »

C’est exactement ce qu’il a fait mercredi, et, au fond, on l’attendait depuis longtemps.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'objectif principal

    Après la rencontre, Tillman a confié un petit secret : il n’était pas particulièrement satisfait de sa prestation. La raison en était plutôt ironique.

    « Je n'étais pas satisfait à la mi-temps », a-t-il admis, « surtout à cause de mes coups de pied arrêtés. »

    Il réservait sans doute son coup franc décisif pour le moment idéal. À la 82^e minute, après une faute bosnienne juste à l’extérieur de la surface, Tillman et Antonee Robinson se sont avancés vers le ballon. Robinson a effectué un demi-pas, puis Tillman en a ajouté quelques-uns avant de décocher une frappe du droit qui a lobé le mur bosnien.

    « Leur équipe est imposante », a déclaré Chris Richards après la rencontre. « Je pense que la taille moyenne du mur était d’environ 1,98 m, donc le fait qu’il ait réussi à faire passer le ballon par-dessus était vraiment incroyable. »

    Le gardien bosnien Nikola Vasilj, posté sur sa droite, n’a rien vu venir et n’a pu que bondir, impuissant, pour tenter de toucher du bout des doigts le tir de Tillman. Il n’avait aucune chance.

    « Le deuxième but est intervenu alors que nous avions le ballon et que nous contrôlions le match », a expliqué Vasilj. « Nous commencions à nous créer des occasions, puis, sorti de nulle part, nous avons encaissé ce deuxième but. »

    Ce but a offert aux États-Unis une avance de 2-0 qu’ils n’allaient plus lâcher. Il a aussi libéré un public qui, après 18 minutes passées à voir son équipe réduite à dix se défendre avec acharnement, commençait à montrer des signes d’inquiétude.

    Dès que le ballon a touché les filets, le public de la Bay Area, acquis à la cause américaine, a poussé un soupir de soulagement, imité par les joueurs sur le terrain.

    « C’est un moment tellement important », a souligné Christian Pulisic. « Nous aurions dû défendre et essayer de tenir jusqu’à la fin du match, bien sûr. Le fait qu’il ait marqué ce but nous a donné une marge de manœuvre et nous a apporté énormément de confiance. »

    Haji Wright a ajouté : « Nous sommes ravis pour Malik. Ce but a scellé l’issue du match pour nous et a en quelque sorte apaisé la tension qui régnait dans le stade. »

    Un but unique dans un moment unique, même si ce n’était pas un coup franc ordinaire.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les ingrédients d'un moment inoubliable

    Richards affirme avoir vu ce coup franc précis des centaines de fois. Après chaque séance, Tillman reste sur le terrain. Il enfile l’équipement utilisé par le staff de l’équipe nationale américaine pour mesurer les ondes cérébrales et travaille ses coups de pied arrêtés. Cette technologie permet aux analystes de surveiller le fonctionnement de son cerveau dans ce genre de situations. D’après Richards, ils disposent d’une quantité considérable de données.

    « Ça demande beaucoup d’entraînement, mec », a-t-il déclaré. « Ces gars-là, ils s’entraînent énormément. On a ces engins qui mesurent les ondes cérébrales. Je ne tire pas de coups francs, donc je ne sais pas trop, mais Malik le fait très souvent. C’était génial de voir que ça portait ses fruits. »

    Weston McKennie abonde : « Je l’ai vu répéter ce geste des dizaines de fois à l’entraînement. »

    Ainsi, quand Tillman s’est présenté pour tirer, il était serein. Il a échangé quelques mots avec Robinson sur le placement idéal, puis il a frappé. Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen n’a pas été submergé par l’émotion, car la scène lui rappelait les innombrables répétitions déjà effectuées.

    « On avait passé en revue toutes les façons possibles de tirer ce coup franc », a-t-il expliqué. « On a parlé de tirer sous le mur, on a parlé de tirer du côté du gardien, on a parlé de tirer par-dessus le mur. Je sais que certains doutaient de ma capacité à tirer par-dessus le mur, mais je m’étais entraîné à ça à l’entraînement. »

    Pour ceux qui avaient assisté à toutes ces séances d’entraînement aux premières loges, voir Tillman réussir ce coup a suscité une immense joie. Ce n’était pas seulement à cause du but en lui-même ou de ce qu’il représentait, mais plutôt à cause de la personne qui l’avait marqué.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un Malik différent

    L’été dernier, Tillman a abordé la Gold Cup avec un point à prouver. Le reproche était clair : malgré son niveau en club, il manquait encore d’un moment référence avec l’USMNT. Il est arrivé déterminé à inverser la tendance. À l’issue de la compétition, il avait réussi son pari, et même au-delà.

    C’est l’avis de Tim Ream : à ses yeux, Tillman a été l’un des meilleurs éléments de l’USMNT l’été dernier. Avec trois buts au compteur et une place dans l’équipe type du tournoi, les chiffres lui donnent raison.

    Il a pourtant dû surmonter un moment d’adversité : après avoir manqué un penalty en quart de finale contre le Costa Rica, le milieu de terrain s’est immédiatement présenté pour en tirer un autre lors de la séance de tirs au but, qu’il a transformé.

    « Je pense que la Gold Cup a été un moment vraiment décisif pour lui », a déclaré Ream. « Je pense que l’épreuve du penalty contre le Costa Rica a été très importante pour lui. Maintenant, quand on le regarde, on voit qu’il joue avec une telle aisance et un tel calme. Il est partout sur le terrain. C’est incroyable à voir. Nous avons souvent évoqué son immense potentiel ; il lui fallait juste trouver la confiance et croire en lui. C’est exactement ce qu’il fait aujourd’hui. »

    Il reste discret et légèrement timide, mais, comme le souligne Ream, il affiche désormais une assurance nouvelle, sur le terrain comme en dehors.

    « Je suis un autre homme sur le terrain, bien sûr », a déclaré le milieu de terrain avec un sourire. « On ne voit pas vraiment mes émotions, mais quand on marque un but comme celui-là, je pense que vous les avez aperçues. C’est une sensation formidable, et bien sûr, un moment de grande fierté pour moi. »

    Un moment de fierté partagé par tout le groupe, car il permet à la sélection américaine de poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un poste au sein de l’équipe

    Après la victoire de l’équipe nationale américaine, McKennie n’a pas pu s’empêcher de taquiner Tillman en voyant l’état de son pied. Il a tenté de faire une blague au « Homme du match » de mercredi.

    « J’ai essayé de le convaincre de mettre un peu d’alcool à friction dessus », a expliqué McKennie, « et il m’a répondu : “Pas question” ».

    Un échange complice entre deux milieux de terrain, tous deux parmi les joueurs clés de cet été. À l’approche des huitièmes de finale, Tillman restait l’un des éléments phares un peu moins sous les projecteurs. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

    « Je pense qu’aujourd’hui, a-t-il déclaré, j’ai montré ce dont j’étais capable. »

    Privée de Balogun pour le prochain match, l’équipe nationale américaine aura besoin que quelqu’un prenne le relais. « Ce sera un effort collectif », ont-ils tous affirmé. Le groupe compte 26 joueurs, pas un seul, et ceux qui seront en mesure d’affronter la Belgique seront prêts à relever le défi.

    Au final, cependant, la rencontre, tout comme celle-ci, pourrait bien se jouer sur un éclair de génie d’un joueur d’exception. Tillman ? Fort de la confiance que lui a donnée son but de mercredi, pourquoi pas ?

    « Il est évident qu’il joue très bien », a estimé Ream. « À mes yeux, à l’exception des buts de Balo, il est l’un de nos meilleurs joueurs. Il est partout sur le terrain, il abat le travail de l’ombre, mais il fait paraître les actions difficiles comme évidentes. Il voulait juste se sentir utile ; c’est un garçon discret, mais il a fait des progrès fulgurants. »

    Quant à la chaussure endommagée, elle a elle aussi son rôle dans l’histoire : elle a été envoyée au Musée de la FIFA, a annoncé U.S. Soccer. Elle restera associée à un instant historique, tout comme Tillman.

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