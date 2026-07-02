« J'ai montré ce dont j'étais capable » : grâce à sa chaussette ensanglantée, à la neurotechnologie et à d'innombrables heures d'entraînement, Malik Tillman a transformé son coup franc en réalité pour l'équipe nationale américaine

SANTA CLARA, Californie -- Juste avant de marquer le but de ses rêves, Malik Tillman souffrait. Un adversaire lui avait marché sur le pied, et il avait immédiatement senti que la blessure était sérieuse. Si grave qu’il a fallu découper sa chaussure droite pour la lui retirer, avant de la remplacer aussitôt par une paire neuve. Même après le match, bien après le coup de sifflet final, Tillman portait encore les stigmates de cette douleur : une chaussette ensanglantée, percée d’un grand trou en plein milieu. Même Curt Schilling aurait rougi en voyant l’état du pied du milieu de terrain après la rencontre.

« Quelqu’un m’a marché dessus », a-t-il expliqué en riant. « C’est juste de la douleur, j’imagine. »

Quelle que soit l’intensité de cette douleur, elle s’est rapidement estompée, au grand soulagement de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Malgré sa chaussette ensanglantée et une nouvelle paire de crampons, il s’élance et enroule son coup franc au-dessus du mur bosnien. La balle lobe la défense et scelle la qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale.

Son but a porté le score à 2-0 en faveur des États-Unis, alors réduits à dix. Le carton rouge controversé de Folarin Balogun les avait acculés au pied du mur. Pendant plus de trente minutes, l’équipe a dû tenir, défendre et survivre. C’était avant tout une épreuve de courage. Elle l’a surmontée.

Pourquoi ? En partie grâce au talent de Tillman, l’un des joueurs phares de ce tournoi. Mercredi, après plusieurs matchs passés dans l’ombre en tant que héros méconnu de cette équipe, le milieu de terrain a connu un moment exceptionnel qui restera dans les annales.









« Même hier, j’aurais dit non, mais je rêvais de ce match », a déclaré Tillman après la rencontre. « Je rêvais de tirer un coup franc et de marquer sur coup franc. »

C’est exactement ce qu’il a fait mercredi, et, au fond, on l’attendait depuis longtemps.