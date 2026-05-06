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« J'ai marqué mon but ! » - Bukayo Saka savoure son rôle décisif dans la « belle histoire » d'Arsenal, tandis que la victoire de l'Atlético Madrid en demi-finale qualifie les Gunners pour la finale de la Ligue des champions
Le petit coup de gueule enjoué de Saka après le match
Dès le coup de sifflet final, le joueur de 24 ans a été arraché à ses coéquipiers en pleine célébration pour répondre aux médias. Interrogé par le journaliste dePrime Video Gabriel Clarke, l’ailier a exprimé avec humour sa frustration de manquer la fête sur la pelouse : « Tu m’éloignes des célébrations, mec ! C’est tellement beau. Tu vois ce que ça représente pour nous et pour les supporters. On est tous tellement heureux », a-t-il déclaré, visiblement conscient de l’ampleur de l’exploit. « Ce match à haute pression comptait énormément pour les deux équipes. On a su gérer la situation et se qualifier pour la finale, donc on est heureux. »
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Le moment décisif à l'Emirates
Les Gunners ont livré une prestation sereine et professionnelle pour mettre fin à une attente de deux décennies avant de disputer une finale de Coupe d'Europe. Alors que le match était serré, Saka a su profiter d'une rare erreur d'Oblak juste avant la mi-temps pour être le plus rapide à réagir sur un ballon perdu dans la surface de réparation. Il s'agissait de son 81^e but pour le club et sans doute le plus important à ce jour.
Interrogé après la rencontre, l’attaquant a confié : « C’est sans aucun doute l’un des plus beaux. Dans ce genre de situation, je reste simplement dans le coup ; parfois, le ballon revient vers vous, parfois non, mais il faut être là. J’étais là, la balle est tombée pour moi, j’ai marqué, alors gloire à Dieu, et nous voilà en finale. »
L’ambiance du stade a offert un cadre parfait pour cette victoire historique, comme l’a noté Saka : « Ça a commencé avant le match, quand nous sommes arrivés en bus. Je n’avais jamais rien vu de tel. Ils nous ont poussés, encore et encore. Ils ont eu leur moment de gloire à la fin, alors nous le célébrons ensemble. »
Gérer la pression d’une double charge
À l’aube des dernières semaines de la saison, Arsenal occupe une position privilégiée, mais exposée à une pression considérable. La course au titre de Premier League est revenue dans son camp après le match nul spectaculaire 3-3 de Manchester City face à Everton, et l’attention portée à l’équipe d’Arteta n’a jamais été aussi vive. Saka assure pourtant que les joueurs se nourrissent de cette effervescence plutôt que de s’en laisser intimider.
« Il est impossible d’être dans cette position sans ressentir de pression », a fait remarquer Saka lorsqu’on l’a interrogé sur le poids des attentes. « En demi-finales, et maintenant en finale de la Ligue des champions. Nous nous battons pour le titre de Premier League, alors comment ne pas s'attendre à ce que les gens parlent de nous et nous critiquent ? Nous devons faire abstraction de tout cela et nous concentrer sur notre objectif. C'est ce que nous avons fait, et c'est un nouveau pas en avant. »
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Les yeux rivés sur le trophée à Budapest pour conclure une « belle histoire »
Tous les regards sont désormais tournés vers la finale, où Arsenal, porté par un effectif au complet et des individualités décisives comme Saka, défiera le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain avec l’ambition d’aller plus loin que lors de son précédent parcours en 2006.
« C'est une belle histoire et j'espère qu'elle se terminera bien à Budapest », a-t-il conclu. Reste à voir s'ils pourront maintenir cette dynamique jusqu'aux dernières semaines de mai, mais lors d'une soirée riche en émotions à l'Emirates, Saka et Arsenal ont prouvé qu'ils avaient l'étoffe pour briller sur la plus grande scène qui soit.