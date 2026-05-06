Les Gunners ont livré une prestation sereine et professionnelle pour mettre fin à une attente de deux décennies avant de disputer une finale de Coupe d'Europe. Alors que le match était serré, Saka a su profiter d'une rare erreur d'Oblak juste avant la mi-temps pour être le plus rapide à réagir sur un ballon perdu dans la surface de réparation. Il s'agissait de son 81^e but pour le club et sans doute le plus important à ce jour.

Interrogé après la rencontre, l’attaquant a confié : « C’est sans aucun doute l’un des plus beaux. Dans ce genre de situation, je reste simplement dans le coup ; parfois, le ballon revient vers vous, parfois non, mais il faut être là. J’étais là, la balle est tombée pour moi, j’ai marqué, alors gloire à Dieu, et nous voilà en finale. »

L’ambiance du stade a offert un cadre parfait pour cette victoire historique, comme l’a noté Saka : « Ça a commencé avant le match, quand nous sommes arrivés en bus. Je n’avais jamais rien vu de tel. Ils nous ont poussés, encore et encore. Ils ont eu leur moment de gloire à la fin, alors nous le célébrons ensemble. »