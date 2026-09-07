Getty/GOAL
Traduit par
« J’ai marqué l’histoire à de nombreuses reprises » : la star du Real Madrid Kylian Mbappé vise le Ballon d’Or après son Soulier d’or remporté à la Coupe du monde
Un été historique pour Mbappé
Mbappé n’a jamais été du genre à fuir les attentes élevées, et l’attaquant du Real Madrid assume désormais pleinement l’engouement autour de ses chances de remporter un premier Ballon d’Or dans sa carrière. La confiance du Français s’appuie sur un bilan statistique stupéfiant lors du tournoi estival. Malgré la quatrième place de la France, Mbappé a décroché le Soulier d’or avec 10 buts, portant son total dans la compétition à 22. Cette performance a officiellement fait de lui le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, un record qui a considérablement renforcé sa cote aux yeux du public.
« Bien sûr, j’ai marqué beaucoup d’histoire cet été dans la compétition la plus importante du sport, mais on verra. J’ai le sentiment que c’est une bonne année pour ça, mais il reste encore beaucoup de temps et les gens sont libres de voter pour celui qu’ils pensent être le meilleur joueur du monde », a déclaré Mbappé.
- Getty Images Sport
La pression du Bernabéu pour la plus haute distinction du football
Le joueur de 27 ans estime que son environnement actuel au Santiago Bernabéu lui offre la plateforme idéale pour enfin décrocher le trophée qui lui échappe. Il a souligné que l’association entre son club et la gloire individuelle est quelque chose que les supporters lui rappellent constamment.
« Je pense que, quand vous jouez pour le Real Madrid, qui est le meilleur club du monde, naturellement les gens vous associent à ce type de récompense, ils vous associent à des récompenses collectives, à des récompenses individuelles. » Il a ensuite développé sur la manière dont la perception du public a évolué après ses récentes performances sur la scène internationale, ajoutant : « Beaucoup de gens, quand ils me voient dans la rue, me parlent du Ballon d’Or, beaucoup de gens parlent de moi comme d’un possible vainqueur du Ballon d’Or... »
Répondre au débat tactique autour de Mourinho
Malgré sa production prolifique, le début de saison du Real Madrid a été accueilli avec scepticisme. Certains analystes ont suggéré que l’équipe de Mourinho semblait déséquilibrée avec Mbappé et Vinicius Junior dans la même attaque, établissant des comparaisons défavorables avec le volume de travail affiché par Ousmane Dembele au PSG ou Raphinha au FC Barcelone.
« Nous devons nous améliorer, a reconnu Mbappé. Mais je pourrais faire l’idiot et vous dire que je marque plus de buts que (Dembele et Raphinha), et qu’ils doivent marquer plus de buts pour être comme moi. Chacun est différent, mais je veux faire les choses intelligemment et dire que bien sûr je dois m’améliorer et tout ça, mais je n’aime pas les comparaisons parce que je pense que je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. »
- Getty Images
À la poursuite des trophées plutôt que des statistiques individuelles
Malgré l’attention intense portée à ses accomplissements personnels, Mbappe n’a pas tardé à souligner que son objectif principal reste de ramener des trophées à Madrid. Sous la direction de Jose Mourinho, l’équipe cherche à trouver son équilibre après un début de campagne nationale quelque peu irrégulier.
Il a écarté l’idée selon laquelle il devait choisir entre marquer et gagner, même s’il reste ferme sur ses priorités. « Je marquerais volontiers seulement 30 buts si cela signifiait gagner des trophées, a-t-il déclaré. Je préfère gagner des titres. Si je dois choisir entre les deux, je prends les trophées. Mais je veux toujours marquer des buts. Je veux faire les deux. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles