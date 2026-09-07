Mbappé n’a jamais été du genre à fuir les attentes élevées, et l’attaquant du Real Madrid assume désormais pleinement l’engouement autour de ses chances de remporter un premier Ballon d’Or dans sa carrière. La confiance du Français s’appuie sur un bilan statistique stupéfiant lors du tournoi estival. Malgré la quatrième place de la France, Mbappé a décroché le Soulier d’or avec 10 buts, portant son total dans la compétition à 22. Cette performance a officiellement fait de lui le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, un record qui a considérablement renforcé sa cote aux yeux du public.

« Bien sûr, j’ai marqué beaucoup d’histoire cet été dans la compétition la plus importante du sport, mais on verra. J’ai le sentiment que c’est une bonne année pour ça, mais il reste encore beaucoup de temps et les gens sont libres de voter pour celui qu’ils pensent être le meilleur joueur du monde », a déclaré Mbappé.