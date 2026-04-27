« J'ai le cœur brisé » : Xavi Simons publie un message émouvant alors que la star de Tottenham, blessée, confirme que sa saison est terminée et qu'il ne participera pas à la Coupe du monde

Sur Instagram, Xavi Simons a exprimé sa profonde déception. « On dit que la vie peut être cruelle, et aujourd’hui, c’est exactement ce que je ressens. Ma saison vient de s’achever brutalement et j’essaie de l’accepter. J’ai le cœur brisé. Rien de tout cela n’a de sens. Tout ce que je voulais, c’était me battre pour mon équipe, et maintenant, on m’a arraché cette chance… ainsi que la Coupe du monde. »

L’ancien joueur du PSG a poursuivi en exprimant son chagrin d’avoir manqué l’occasion de mener son pays sur la plus grande scène. « Représenter mon pays cet été… c’est fini. Il me faudra du temps pour m’en remettre, mais je continuerai à être le meilleur coéquipier possible. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ensemble, nous gagnerons ce combat. Je vais désormais suivre ce chemin, guidé par la foi, avec force, résilience et conviction, en comptant les jours qui me séparent de mon retour sur le terrain. Soyez patients avec moi. TTP. COYS. »



