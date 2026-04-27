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« J'ai le cœur brisé » : Xavi Simons publie un message émouvant alors que la star de Tottenham, blessée, confirme que sa saison est terminée et qu'il ne participera pas à la Coupe du monde
Un coup dur pour le club et le pays
Simons a confirmé la nouvelle que tous les supporters de Tottenham redoutaient : il a rompu le ligament croisé antérieur et sera absent des terrains pendant près de huit mois. La blessure est survenue à Molineux, lorsque le milieu de terrain de 23 ans a disputé un ballon perdu avec Hugo Bueno et a tordu son genou. Très affecté, il a reçu des soins prolongés avant d’être évacué sur civière. Un coup très dur pour les Spurs, engagés dans une lutte contre la relégation, comme pour la sélection néerlandaise, puisque Simons manquera officiellement la Coupe du monde nord-américaine de cet été.
Un message émouvant adressé aux fans
Sur Instagram, Xavi Simons a exprimé sa profonde déception. « On dit que la vie peut être cruelle, et aujourd’hui, c’est exactement ce que je ressens. Ma saison vient de s’achever brutalement et j’essaie de l’accepter. J’ai le cœur brisé. Rien de tout cela n’a de sens. Tout ce que je voulais, c’était me battre pour mon équipe, et maintenant, on m’a arraché cette chance… ainsi que la Coupe du monde. »
L’ancien joueur du PSG a poursuivi en exprimant son chagrin d’avoir manqué l’occasion de mener son pays sur la plus grande scène. « Représenter mon pays cet été… c’est fini. Il me faudra du temps pour m’en remettre, mais je continuerai à être le meilleur coéquipier possible. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ensemble, nous gagnerons ce combat. Je vais désormais suivre ce chemin, guidé par la foi, avec force, résilience et conviction, en comptant les jours qui me séparent de mon retour sur le terrain. Soyez patients avec moi. TTP. COYS. »
La crise croissante des blessures chez les Spurs
Simons est le dernier en date à garnir une infirmerie qui vire au cauchemar pour le club. Les solutions se raréfient, puisque le pilier de la défense Cristian Romero est également écarté pour deux mois en raison d’une déchirure partielle du ligament croisé antérieur. Wilson Odobert reste par ailleurs absent pour une longue durée en raison d’un problème au genou, tandis que Dejan Kulusevski, toujours à l’écart en raison de pépins physiques persistants, n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison. Par ailleurs, le défenseur vétéran Ben Davies, en convalescence après une fracture de la cheville, devrait avoir disputé son dernier match pour le club, son contrat arrivant à échéance. La salle de soins de Hotspur Way est saturée, et le staff médical mène une course contre la montre pour remettre des joueurs expérimentés sur le terrain et aider l’équipe à éviter la relégation.
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Les craintes de relégation s'intensifient pour les Spurs
Le club londonien occupe actuellement la 18e place de la Premier League, avec seulement quatre matches à jouer. À deux points du maintien, il doit encore affronter un calendrier périlleux : Aston Villa, Leeds United, Chelsea et Everton. Autant de rendez-vous cruciaux pour éviter une première relégation en deuxième division depuis 1992. La perte de Simons intervient au pire moment pour Tottenham. Avec l’indisponibilité du milieu de terrain, la pression s’intensifie sur le reste du groupe. James Maddison a bien réintégré le banc, mais il ne disposerait pas encore de la condition physique nécessaire pour débuter un match.