Après sa dernière apparition, Flores a balayé les inquiétudes persistantes concernant une éventuelle fatigue physique. S’exprimant dans des propos relayés par TyC Sports, l’ailier a déclaré : « J’ai 19 ans, ce n’est pas grand-chose. J’ai l’énergie pour jouer un autre match si possible, en plus j’adore ça. Je préfère ça à rester sans jouer trop longtemps. »

Revenant sur cette expérience folle d’avoir joué sur deux jours consécutifs, le jeune a ajouté : « Évidemment, c’est fou, j’ai joué hier et j’ai joué aujourd’hui. J’ai 19 ans, ce n’est pas grand-chose. On n’en avait pas discuté avant ; peu importe combien de temps il veut me faire jouer, qu’il me fasse jouer ou non, le simple fait d’être ici me rend heureux. »