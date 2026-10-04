AFP
Traduit par
« J’ai l’énergie pour jouer un autre match » : le jeune talent de Boca Juniors Leonel Flores se confie sur son remarquable marathon de 24 heures en club et en sélection
Un adolescent mène à bien ses doubles engagements épuisants
Flores a inscrit son nom dans le folklore du football sud-américain après avoir représenté Boca et l’équipe nationale d’Argentine en moins de 24 heures. Après ses débuts en équipe nationale A contre la Bolivie mercredi soir, l’ailier de 19 ans a inscrit un doublé décisif pour Boca contre Union de Santa Fe à La Bombonera vendredi soir. Sans le moindre temps de récupération significatif, il a immédiatement retrouvé le groupe de Lionel Scaloni pour participer à une large victoire 7-0 contre le Burkina Faso à l’Estadio Monumental samedi soir.
- Getty Images Sport
Flores écarte les craintes liées à la fatigue
Après sa dernière apparition, Flores a balayé les inquiétudes persistantes concernant une éventuelle fatigue physique. S’exprimant dans des propos relayés par TyC Sports, l’ailier a déclaré : « J’ai 19 ans, ce n’est pas grand-chose. J’ai l’énergie pour jouer un autre match si possible, en plus j’adore ça. Je préfère ça à rester sans jouer trop longtemps. »
Revenant sur cette expérience folle d’avoir joué sur deux jours consécutifs, le jeune a ajouté : « Évidemment, c’est fou, j’ai joué hier et j’ai joué aujourd’hui. J’ai 19 ans, ce n’est pas grand-chose. On n’en avait pas discuté avant ; peu importe combien de temps il veut me faire jouer, qu’il me fasse jouer ou non, le simple fait d’être ici me rend heureux. »
Un ailier en pleine ascension affiche un potentiel éblouissant
Flores arrivait au rassemblement international avec un immense élan après son doublé éclair à La Bombonera, qui a porté la série d'invincibilité de Boca à 16 matches et hissé l'équipe de Rodolfo Arruabarrena à la deuxième place de la zone A du Torneo Clausura.
En conservant ce tranchant lorsqu'il a remplacé Gianluca Prestianni à la mi-temps contre le Burkina Faso, l'adolescent a terrorisé les défenseurs sur le flanc gauche et a contribué à la construction des deux derniers buts. Sa prestation sans peur a mis en évidence une maturité bien au-delà de son âge, prouvant qu'il peut assumer de lourdes responsabilités en club comme en sélection sur la plus grande scène.
- Getty Images Sport
Le calendrier chargé met à l’épreuve un espoir en pleine ascension
L’Argentine bouclera sa fenêtre internationale d’octobre le mardi 6 octobre, avec un match amical mémorable contre le Bénin au Monumental, qui servira d’adieu de Messi en sélection. Flores cherchera à conclure une semaine de rêve en partageant le terrain avec son capitaine emblématique avant de retrouver Boca pour sa campagne nationale. Concilier ses engagements internationaux avec la quête de Boca pour les phases à élimination directe du Tournoi de clôture mettra à l’épreuve la résistance physique de l’adolescent alors qu’il poursuit son ascension fulgurante.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles