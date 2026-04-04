« J'ai l'air d'un dur à cuire, mais je suis humain » : Vedat Muriqi, le bourreau du Real Madrid, explique pourquoi il a fondu en larmes après avoir inscrit le but de la victoire à la dernière minute face au géant de la Liga

Pour Muriqi, représenter son pays est le summum de sa carrière, et le fait de ne pas avoir réussi récemment à décrocher sa place sur la scène mondiale lui avait laissé de profondes cicatrices. L'attaquant a expliqué comment la combinaison des difficultés rencontrées en club et des déboires en sélection avait abouti à son éclat émotionnel après avoir trouvé le chemin des filets.

« Je venais de rater un penalty à la 92e minute [contre Elche], puis de perdre une finale qui m'aurait permis d'aller à la Coupe du monde et de réaliser le plus grand rêve de ma vie. Là, le score était de 1-0 et le match était à égalité à la 88e, et soudain, un but, un superbe but, la victoire 2-1, grâce à mon but... », a-t-il expliqué.

Son but décisif en fin de match a non seulement relancé les espoirs de maintien de Majorque, mais lui a également permis de rester dans la course au trophée Pichichi, où il est actuellement en concurrence avec Kylian Mbappé, qui mène le classement avec 23 buts.