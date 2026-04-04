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« J'ai l'air d'un dur à cuire, mais je suis humain » : Vedat Muriqi, le bourreau du Real Madrid, explique pourquoi il a fondu en larmes après avoir inscrit le but de la victoire à la dernière minute face au géant de la Liga
Des montagnes russes émotionnelles pour le « Pirate »
L'international kosovar a traversé une période éprouvante, tant sur le terrain qu'en dehors, ce qui rend ses exploits de dernière minute à Son Moix d'autant plus remarquables. Avant son but décisif face à l'équipe d'Álvaro Arbeloa, Muriqi portait le poids d'un penalty manqué contre Elche et la déception de ne pas s'être qualifié pour la Coupe du monde après une défaite en finale contre la Turquie.
S'adressant aux médias après le coup de sifflet final, le joueur phare de Majorque s'est montré incroyablement franc quant à son état d'esprit. « Oui, parce que ça fait deux semaines que je vis ça... Même si, vu de l'extérieur, j'ai l'air très dur et impassible, je suis aussi un être humain et parfois, les émotions et le stress me submergent », a-t-il admis, revenant sur un but qui a porté son total de la saison à 19, un chiffre impressionnant.
- AFP
Le poids de la déception internationale
Pour Muriqi, représenter son pays est le summum de sa carrière, et le fait de ne pas avoir réussi récemment à décrocher sa place sur la scène mondiale lui avait laissé de profondes cicatrices. L'attaquant a expliqué comment la combinaison des difficultés rencontrées en club et des déboires en sélection avait abouti à son éclat émotionnel après avoir trouvé le chemin des filets.
« Je venais de rater un penalty à la 92e minute [contre Elche], puis de perdre une finale qui m'aurait permis d'aller à la Coupe du monde et de réaliser le plus grand rêve de ma vie. Là, le score était de 1-0 et le match était à égalité à la 88e, et soudain, un but, un superbe but, la victoire 2-1, grâce à mon but... », a-t-il expliqué.
Son but décisif en fin de match a non seulement relancé les espoirs de maintien de Majorque, mais lui a également permis de rester dans la course au trophée Pichichi, où il est actuellement en concurrence avec Kylian Mbappé, qui mène le classement avec 23 buts.
Braver l'adversité face aux géants
Cette victoire donne un formidable coup de pouce à Majorque dans sa lutte contre la relégation, lui permettant de sortir de la zone de relégation et de se hisser à la 17e place, avec deux points d'avance sur Elche, qui occupe la dernière place de relégation. Muriqi a eu l'honnêteté d'admettre que l'équipe ne s'attendait pas vraiment à prendre des points face à ce géant du football espagnol, ce qui a rendu cette victoire encore plus incroyable aux yeux des supporters locaux.
« Quand on fait le calcul avant le coup d'envoi, on met un zéro face à Madrid, même si on joue à domicile, il faut être honnête », a noté l'attaquant. « En remporter trois signifie que nous avons fait un bon match, que nous avons bien travaillé cette semaine. Nous avons maintenant d'autres matchs contre le Rayo et Valence, et j'espère que nous prendrons six points. »
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L'attention se porte désormais sur la course à la survie
Le Real Madrid ayant été mis à mal, Majorque se prépare désormais à une série de matchs décisifs qui détermineront le sort de sa saison. Le but de Muriqi a complètement bouleversé la donne aux deux extrémités du classement, prouvant que l'outsider est bien présent dans la course au titre de la Liga cette année.
Madrid, quant à lui, compte désormais sept points de retard sur Barcelone après la victoire 2-1 des Catalans face à l'Atlético Madrid samedi.