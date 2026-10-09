Cristian Chivu a évoqué les débats tactiques autour de l'Inter Milan, balayant les fixations sur le fait de savoir si l'équipe évolue avec une défense à trois ou à quatre. L'entraîneur roumain a souligné que les principes de base, les déplacements et les caractéristiques des joueurs dictent les performances de l'équipe, plutôt que des chiffres rigides.

Chivu a insisté sur le fait que son équipe peut s'adapter chaque fois que nécessaire.

« Pour moi, l'important, ce sont les principes de jeu, la manière et non le système », a expliqué Chivu. « Nous n'avons pas la garantie qu'en jouant à quatre, on puisse gagner quelque chose, pas plus qu'à trois. »