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« J’ai joué ailier de débordement pour Mourinho ! » : Cristian Chivu s’appuie sur son vécu pour défendre Andy Diouf
Chivu balaie l’obsession de la formation
Cristian Chivu a évoqué les débats tactiques autour de l'Inter Milan, balayant les fixations sur le fait de savoir si l'équipe évolue avec une défense à trois ou à quatre. L'entraîneur roumain a souligné que les principes de base, les déplacements et les caractéristiques des joueurs dictent les performances de l'équipe, plutôt que des chiffres rigides.
Chivu a insisté sur le fait que son équipe peut s'adapter chaque fois que nécessaire.
« Pour moi, l'important, ce sont les principes de jeu, la manière et non le système », a expliqué Chivu. « Nous n'avons pas la garantie qu'en jouant à quatre, on puisse gagner quelque chose, pas plus qu'à trois. »
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Les éloges sur le rôle international de Diouf au poste d’arrière gauche
Chivu a exprimé sa satisfaction après avoir vu le milieu de terrain Andy Diouf évoluer au poste d’arrière gauche avec la France aux côtés de stars comme Kylian Mbappe et Ousmane Dembele. En s’appuyant sur sa propre carrière de joueur sous les ordres de Jose Mourinho, Chivu a salué l’adaptabilité de Diouf.
« Je l’ai vu et il m’a plu, a souri Chivu. Cela me plaît quand un joueur comprend qu’il ne doit pas s’enfermer dans un rôle fixe. »
« J’ai joué arrière gauche, défenseur central, meneur de jeu reculé. Avec Mourinho, j’ai même joué ailier haut et il m’a sorti après 27 minutes ! Plus vous savez faire de choses, plus vos chances augmentent. »
En réponse aux commentaires de Boban sur Sucic
Répondant aux critiques de Zvonimir Boban concernant le temps de jeu de Petar Sucic, Chivu a défendu le parcours de développement du jeune milieu de terrain. Chivu a souligné que Sucic avait manqué le début de la préparation estivale après la naissance de son enfant, mais qu'il restait essentiel dans les plans à long terme de l'Inter.
« Je respecte beaucoup Zvone et je connais le contexte de ses déclarations », a noté Chivu.
« Petar est un joueur important et nous savons ce qu'il peut apporter maintenant et à l'avenir. Nous sommes heureux de l'avoir. »
Développement des jeunes aux côtés d’Aleksandar Stankovic
Chivu a également salué le jeune milieu de terrain Aleksandar Stankovic, réaffirmant que commettre des erreurs reste une part naturelle de la progression des jeunes talents.
« Pour grandir, il faut aussi passer par des erreurs », a conclu Chivu. « Il travaille sérieusement pour montrer qu’il sait comment se maintenir à ce niveau. »
L’Inter reçoit Parme samedi, avec l’intention de mettre ces principes tactiques en pratique à San Siro.
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