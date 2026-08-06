Palestra a révélé son impatience de laisser son empreinte à Londres après que Chelsea a remporté une bataille d'enchères disputée cet été pour s'attacher les services du talentueux latéral. L'international italien a été plongé au cœur des séances d'entraînement et des matches amicaux, avec notamment une récente apparition à Hong Kong. Palestra a joué 65 minutes lors de la défaite 1-0 de Chelsea contre la Juventus en match amical. L'enthousiasme du joueur pour ce nouveau défi est évident chaque fois qu'il parle de ce transfert. Il semble véritablement impressionné par le prestige de l'élite anglaise et par l'atmosphère unique qui entoure chaque jour de match.

Revenant sur ce changement, il a déclaré : « Je suis heureux, j'ai hâte de commencer à jouer en Premier League, car c'est tellement excitant », a confié Palestra à Sky Sport Italia. « Je sais que chaque match est excitant, que ce soit contre un grand club ou non. J'ai hâte de commencer, c'est merveilleux. »