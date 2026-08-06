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« J’ai hâte de commencer » : la nouvelle recrue de Chelsea, Marco Palestra, se confie sur son transfert « merveilleux » après avoir snobé l’Inter
Séduit par le prestige de la Premier League
Palestra a révélé son impatience de laisser son empreinte à Londres après que Chelsea a remporté une bataille d'enchères disputée cet été pour s'attacher les services du talentueux latéral. L'international italien a été plongé au cœur des séances d'entraînement et des matches amicaux, avec notamment une récente apparition à Hong Kong. Palestra a joué 65 minutes lors de la défaite 1-0 de Chelsea contre la Juventus en match amical. L'enthousiasme du joueur pour ce nouveau défi est évident chaque fois qu'il parle de ce transfert. Il semble véritablement impressionné par le prestige de l'élite anglaise et par l'atmosphère unique qui entoure chaque jour de match.
Revenant sur ce changement, il a déclaré : « Je suis heureux, j'ai hâte de commencer à jouer en Premier League, car c'est tellement excitant », a confié Palestra à Sky Sport Italia. « Je sais que chaque match est excitant, que ce soit contre un grand club ou non. J'ai hâte de commencer, c'est merveilleux. »
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S’adapter à l’intensité de l’élite anglaise
Après avoir rejoint ses nouveaux coéquipiers pour la préparation de pré-saison, Palestra a eu droit à une entrée immédiate dans les exigences du football anglais. Évoquant ses premières expériences avec l’effectif de Chelsea et les différences de style de jeu qu’il a constatées jusqu’à présent, le jeune défenseur n’a pas tari d’éloges sur le niveau de compétition qu’il a découvert.
« C’est un monde merveilleux, parce que l’intensité et l’engagement physique sont très élevés », a déclaré Palestra. Le défenseur s’est aussi empressé de saluer le soutien au sein du club, qui l’a aidé à s’adapter si rapidement à son nouvel environnement. Il a ajouté : « Je dois remercier mes coéquipiers, le staff et l’entraîneur, car ils m’aident depuis le premier jour pour tout, sur le terrain comme en dehors. L’organisation a été parfaite. »
La bataille pour la signature de Palestra
Le joueur de 21 ans était l’un des jeunes défenseurs les plus convoités d’Europe après une campagne remarquée en Serie A, ce qui a conduit à une confrontation directe entre les géants de la Premier League et le poids lourd italien, l’Inter Milan. Alors que les Nerazzurri pensaient avoir structuré une offre suffisante pour faire venir le défenseur à San Siro, la puissance financière de Chelsea a finalement fait pencher la balance en sa faveur avec 10 M€ de plus, bonus compris.
La décision de rejoindre la Premier League représente une étape importante pour le produit du centre de formation de l’Atalanta, qui a rapidement gravi les échelons du football italien. Son arrivée à Stamford Bridge s’inscrit dans une tendance plus large de grands mouvements de talents lors du mercato estival 2026, qui a vu plusieurs stars de premier plan changer de club.
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Les enseignements du match amical de la Juventus
Pour Palestra, le match contre la Juventus a constitué une nouvelle expérience d’apprentissage précieuse alors qu’il continue de développer des automatismes avec ses nouveaux partenaires en défense. L’intensité de la rencontre à Hong Kong a offert un repère utile sur le niveau actuel de préparation de l’effectif. Si le résultat n’a pas été celui espéré par le club londonien, l’intégration de joueurs comme Palestra reste l’objectif principal de ces rencontres estivales. Le jeune Italien se tourne désormais vers son retour en Angleterre pour finaliser sa préparation en vue de ce qui s’annonce comme une saison décisive dans sa carrière à Stamford Bridge.
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