L’attaquante de 27 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux pour s’adresser directement à son large public international, après des débuts très mouvementés dans les East Midlands. Reconnaissant que les douze derniers mois avaient constitué la période la plus éprouvante de sa carrière professionnelle, l’ancienne joueuse de la Juventus a admis que des blessures imprévues et des obstacles psychologiques avaient sans cesse perturbé son intégration au sein de l’équipe.

Dans un message publié sur Instagram, elle a exprimé le poids émotionnel de cette saison : « Cela a été l’une des années les plus difficiles de ma carrière de footballeuse. Il y a eu de nombreux défis, des revers, des blessures et des moments qui m’ont mise à l’épreuve tant sur le terrain qu’en dehors. Cela n’a pas toujours été facile, et il y a eu des moments où j’ai dû me battre pour surmonter des situations auxquelles je ne m’attendais pas. »