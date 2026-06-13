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« J’ai hâte d’être à la saison prochaine », déclare Alisha Lehmann, qui promet de « revenir plus forte que jamais » après « l’année la plus difficile » de sa carrière, marquée par son transfert à Leicester et par la relégation de son équipe hors de la WSL
Alisha se confie sur les épreuves qui ont marqué sa carrière
L’attaquante de 27 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux pour s’adresser directement à son large public international, après des débuts très mouvementés dans les East Midlands. Reconnaissant que les douze derniers mois avaient constitué la période la plus éprouvante de sa carrière professionnelle, l’ancienne joueuse de la Juventus a admis que des blessures imprévues et des obstacles psychologiques avaient sans cesse perturbé son intégration au sein de l’équipe.
Dans un message publié sur Instagram, elle a exprimé le poids émotionnel de cette saison : « Cela a été l’une des années les plus difficiles de ma carrière de footballeuse. Il y a eu de nombreux défis, des revers, des blessures et des moments qui m’ont mise à l’épreuve tant sur le terrain qu’en dehors. Cela n’a pas toujours été facile, et il y a eu des moments où j’ai dû me battre pour surmonter des situations auxquelles je ne m’attendais pas. »
Le prochain objectif de promotion
L’ailière suisse canalise sa frustration dans un programme de récupération estivale intensif pour aborder la reprise en toute sérénité. « Il est temps de se reposer, de récupérer et de passer du temps avec mes proches », explique Lehmann. « Mais c’est aussi l’instant de travailler : rester concentrée, m’entraîner dur et faire tout mon possible pour revenir plus forte que jamais. »
Conscients du calendrier éprouvant qui les attend en WSL2, les dirigeants savent qu’il est impératif de réintégrer pleinement leur atout créatif majeur. Anticipant les défis de la deuxième division, Lehmann a conclu avec détermination : « J’ai hâte que la saison prochaine commence. Je serai prête, en meilleure forme, plus forte et plus motivée que jamais. Ce n’est que le début. »
Un match de barrage haletant a finalement entraîné la relégation du club.
La réévaluation défensive radicale menée au sein du club fait suite à une fin de saison nationale catastrophique à The Valley, où l’équipe a vu son statut en première division s’envoler. Après une bataille acharnée et sans but, qui s’est déroulée pendant 120 minutes sous une chaleur intense, l’équipe a concédé une défaite déchirante 2-1 aux tirs au but face à une formation de Charlton Athletic d’une efficacité redoutable.
Alisha, cantonnée au banc de touche, a assisté impuissante aux quatre échecs de ses coéquipières sur cinq tentatives, scellant ainsi le destin de l’équipe. Cette défaite cruelle a précipité le club en deuxième division et imposé une refonte totale de l’effectif.
Lehmann a connu une saison aux contrastes marqués, alors que le club du King Power Stadium a traversé un exercice sportivement catastrophique. Arrivée en grande pompe d’Italie en janvier, l’attaquante n’a disputé que neuf matchs avec l’équipe première, pour cinq titularisations toutes compétitions confondues.
Malgré une série de défaites lors de ses neuf apparitions, son influence en dehors des terrains lui a valu des distinctions sans précédent : grâce à une communauté de plus de 15 millions de followers, l’attaquante a décroché les trophées de Joueuse de la saison élue par les fans et de But de la saison.