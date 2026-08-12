« J’ai gagné plus que les deux réunis ! » - Brennan Johnson s’en prend à Jamie O’Hara et Gabby Agbonlahor après une violente insulte le qualifiant de « nul »

Réagissant en direct à l’antenne à cet échange surprise, l’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara et l’ex-attaquant d’Aston Villa Agbonlahor ne se sont pas retenus dans leur évaluation des deux ailiers.

« J’aime bien Dwight McNeil, a déclaré O’Hara sur talkSPORT. Brennan Johnson a été un mythe pendant quelques saisons. Il n’a rien fait à Spurs. Il se cache dans les matches. »

Agbonlahor a ensuite évoqué leurs statistiques respectives. « Vous regardez leur rendement la saison dernière, a-t-il noté, en soulignant leur grave manque de buts et de passes décisives. C’est un peu du genre : “vous nous donnez lui et on vous donne lui !” »

Les deux hommes ont ri quand O’Hara a brutalement conclu : « On va vous donner de la merde, et on va récupérer de la merde en retour ! »



