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« J’ai gagné plus que les deux réunis ! » - Brennan Johnson s’en prend à Jamie O’Hara et Gabby Agbonlahor après une violente insulte le qualifiant de « nul »
Un rare échange en Premier League
Johnson a officiellement signé un contrat de quatre ans avec Everton, seulement huit mois après avoir rejoint Crystal Palace pour un montant record pour le club, estimé à 35 millions de livres sterling. Dans le cadre d’un rare échange sur le marché des transferts en Premier League, l’ailier McNeil a fait le chemin inverse vers Selhurst Park. Le bref passage de l’ailier dans le sud de Londres a été une grande déception. L’international gallois n’a pas inscrit le moindre but en 26 apparitions toutes compétitions confondues après son transfert initial en provenance de Tottenham.
De même, McNeil a eu du mal à retrouver sa forme la saison dernière. Un temps présenté comme un potentiel futur crack lors de son passage à Burnley, le joueur de 26 ans n’a lui non plus pas trouvé le chemin des filets en 25 apparitions avec Everton.
Les consultants montent au créneau
Réagissant en direct à l’antenne à cet échange surprise, l’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara et l’ex-attaquant d’Aston Villa Agbonlahor ne se sont pas retenus dans leur évaluation des deux ailiers.
« J’aime bien Dwight McNeil, a déclaré O’Hara sur talkSPORT. Brennan Johnson a été un mythe pendant quelques saisons. Il n’a rien fait à Spurs. Il se cache dans les matches. »
Agbonlahor a ensuite évoqué leurs statistiques respectives. « Vous regardez leur rendement la saison dernière, a-t-il noté, en soulignant leur grave manque de buts et de passes décisives. C’est un peu du genre : “vous nous donnez lui et on vous donne lui !” »
Les deux hommes ont ri quand O’Hara a brutalement conclu : « On va vous donner de la merde, et on va récupérer de la merde en retour ! »
Johnson réplique sur les réseaux sociaux
Après la publication sur Instagram d’un extrait de cet échange virulent, Johnson n’a pas perdu de temps pour livrer, dans les commentaires, une réponse cinglante en huit mots : « J’ai gagné plus que ces deux-là réunis. »
Après cette réponse devenue virale, O’Hara a pris la parole sur X mercredi matin pour défendre sa position, insistant sur le fait que l’extrait largement partagé ne racontait pas toute l’histoire de leur émission.
« C’est ça le [problème] quand vous n’écoutez qu’un extrait et pas toute l’histoire, a-t-il écrit. On parlait des stats de Brennan et McNeil la saison dernière, qui étaient NULLES, pas du fait que c’étaient de mauvais joueurs. Je suis fan de McNeill et j’ai aussi dit que Brennan avait toutes les qualités, mais lui-même reconnaîtrait que sa saison était nulle. »
- Getty Images Sport
Des retrouvailles immédiates dès le week-end d’ouverture
Johnson sera désormais totalement concentré sur l’idée de faire taire ses détracteurs les plus virulents après son transfert très médiatisé au Hill Dickinson Stadium. Le joueur de 25 ans sera désespéré à l’idée de retrouver sa meilleure forme offensive sous les ordres de David Moyes. Pendant ce temps, McNeil tentera de relancer sa propre carrière, qui piétine, à Selhurst Park, en espérant qu’un nouveau départ à Londres lui permettra d’exploiter pleinement son potentiel évident.
Incroyablement, les deux ailiers n’auront pas à attendre longtemps avant d’affronter leurs anciens employeurs. Everton et Crystal Palace doivent se retrouver face à face lors du week-end d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League, ce qui prépare d’emblée des retrouvailles.
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