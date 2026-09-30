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« J’ai fait une erreur » : le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus brise le silence sur la bouderie de Cristiano Ronaldo sur le banc et les discussions d’urgence de la FPF
Retour sur la controverse autour du remplacement de Ronaldo
L’atmosphère autour de l’équipe nationale du Portugal est devenue de plus en plus tendue avant son déplacement très attendu au Danemark. Malgré un début parfait dans sa campagne de Ligue des nations, avec la tête du groupe 4 de la Ligue A après deux victoires consécutives contre le pays de Galles (1-0) et la Norvège (2-1), la préparation de la Seleção a été éclipsée par la frustration de Ronaldo. À 41 ans, avec 234 sélections et 146 buts en équipe nationale, l’attaquant vétéran aurait été mécontent après être resté sur le banc sans entrer en jeu contre la Norvège.
Jesus a reconnu que sa gestion de l’échauffement a contribué aux tensions. « C’est vrai que nous nous étions mis d’accord, nous avions élaboré un plan comme avec Bruno Fernandes, et j’ai dit à Cris qu’il ne jouerait ni le match contre la Norvège ni celui contre le Danemark, parce que je travaille avec Cris depuis un an, a expliqué le sélectionneur. Je ne viens pas d’arriver en équipe nationale il y a trois mois pour apprendre à connaître Cris. Je connais parfaitement les capacités physiques de Cris. »
En détaillant la manière dont la situation s’est déroulée pendant le match, Jesus a révélé que les circonstances de la rencontre ont modifié son accord initial avec le capitaine. « Je ne suis pas le genre d’entraîneur qui, dès qu’il s’assoit sur le banc, pense déjà à la 60e minute et au changement qu’il va faire, a-t-il ajouté. J’étais convenu avec lui qu’il ne jouerait pas les deux premiers matches, mais je me suis dit pendant le match que je pourrais avoir besoin de lui dans les dernières minutes. Mais le match a dicté autre chose, et je ne l’ai pas fait entrer. C’est la vérité. Pendant le match, j’ai pensé que je pourrais avoir besoin de lui et qu’il s’échaufferait, puis je ne l’ai pas fait entrer. »
- Getty Images Sport
Reconnaître une erreur tactique
Le tacticien chevronné a reconnu que demander à Ronaldo de se préparer à une entrée en jeu qui ne s’est jamais matérialisée relevait d’une erreur de jugement. Après avoir joué 67 minutes lors de la victoire inaugurale 1-0 du Portugal face au pays de Galles en Ligue des nations, grâce à un but de Joao Felix, Ronaldo est resté frustré sur le banc pendant tout le match suivant contre la Norvège. Jesus a souligné qu’aucun joueur n’apprécie de s’échauffer sans finalement fouler la pelouse, surtout un compétiteur de la stature de Ronaldo et à l’inépuisable soif de compétition.
« Aucun joueur n’est heureux quand il s’échauffe pendant 20 ou 30 minutes et qu’ensuite il ne joue pas. Personne n’est content. Encore moins Cris. Qu’est-ce que j’ai promis ? Comme je l’ai dit, je n’allais pas le faire entrer, mais j’ai dit avant le match : "Cris, si j’ai besoin de toi, tu joueras 20 ou 30 minutes", et il a dit : "D’accord." Une fois qu’il était sur le terrain, je lui ai demandé de s’échauffer à la 45e minute ; je ne savais pas ce que j’allais faire. C’est là que j’ai fait une erreur ; j’aurais dû le faire s’échauffer environ 15 minutes plus tard. Je ne savais pas ce qui allait se passer, j’ai commencé à regarder le match, et je ne l’ai pas fait entrer », a déclaré Jesus aux médias présents.
Intervention de la FPF et rumeurs d’entraînement
La situation est devenue si délicate que le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proenca, a été contraint d’intervenir directement. Proenca a rencontré Ronaldo et Jesus mardi soir pour une explication destinée à aplanir leurs différends après que l’attaquant de 41 ans a manqué deux séances d’entraînement consécutives.
« Il n’a pas refusé de s’entraîner. Francisco Conceicao, qui était blessé, et Joao Felix ne se sont pas entraînés, et Cris a fait du travail de renforcement. Il a fait des exercices de mobilisation sur le terrain, puis des exercices de renforcement à l’hôtel. Il n’a pas refusé. Il va s’entraîner aujourd’hui. Il n’a pas refusé de s’entraîner. C’est impossible. Ce n’est pas Cris. Vous pensez qu’un joueur de l’équipe nationale refuserait de s’entraîner ? », a déclaré Jesus. Il a ajouté au sujet de la visite du président : « Le président Proenca a parlé à Cris et à moi, parce que c’est le rôle d’un président. Parler au capitaine, à l’entraîneur quand il y a des rumeurs. Sans cette affaire, il serait quand même venu, mais nous avons parlé tous les trois. J’avais déjà parlé à Cris après le dîner. Il n’est pas venu pour régler quoi que ce soit, parce qu’il n’y avait rien à régler. »
- AFP
Les champions en titre visent le contrôle du groupe 4
Le Portugal aborde cette rencontre en tant que tenant du titre de la Ligue des nations, après avoir remporté son deuxième trophée dans la compétition à la suite d'une spectaculaire victoire aux tirs au but contre l'Espagne lors de la finale du tournoi précédent. Après avoir affronté le Danemark jeudi, la Seleção bouclera l'actuelle trêve internationale en recevant la Norvège le 4 octobre. Le Portugal occupe actuellement la première place du groupe 4 avec six points, tandis que la Norvège et le Danemark suivent avec trois points chacun, laissant le pays de Galles, toujours sans victoire, en bas du classement.
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