L’atmosphère autour de l’équipe nationale du Portugal est devenue de plus en plus tendue avant son déplacement très attendu au Danemark. Malgré un début parfait dans sa campagne de Ligue des nations, avec la tête du groupe 4 de la Ligue A après deux victoires consécutives contre le pays de Galles (1-0) et la Norvège (2-1), la préparation de la Seleção a été éclipsée par la frustration de Ronaldo. À 41 ans, avec 234 sélections et 146 buts en équipe nationale, l’attaquant vétéran aurait été mécontent après être resté sur le banc sans entrer en jeu contre la Norvège.

Jesus a reconnu que sa gestion de l’échauffement a contribué aux tensions. « C’est vrai que nous nous étions mis d’accord, nous avions élaboré un plan comme avec Bruno Fernandes, et j’ai dit à Cris qu’il ne jouerait ni le match contre la Norvège ni celui contre le Danemark, parce que je travaille avec Cris depuis un an, a expliqué le sélectionneur. Je ne viens pas d’arriver en équipe nationale il y a trois mois pour apprendre à connaître Cris. Je connais parfaitement les capacités physiques de Cris. »

En détaillant la manière dont la situation s’est déroulée pendant le match, Jesus a révélé que les circonstances de la rencontre ont modifié son accord initial avec le capitaine. « Je ne suis pas le genre d’entraîneur qui, dès qu’il s’assoit sur le banc, pense déjà à la 60e minute et au changement qu’il va faire, a-t-il ajouté. J’étais convenu avec lui qu’il ne jouerait pas les deux premiers matches, mais je me suis dit pendant le match que je pourrais avoir besoin de lui dans les dernières minutes. Mais le match a dicté autre chose, et je ne l’ai pas fait entrer. C’est la vérité. Pendant le match, j’ai pensé que je pourrais avoir besoin de lui et qu’il s’échaufferait, puis je ne l’ai pas fait entrer. »