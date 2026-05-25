« J'ai fait plus qu'assez ! » déclare Morgan Gibbs-White, sous-entendant qu'il s'est mis à dos Thomas Tuchel. Le milieu de Nottingham Forest sort enfin du silence au sujet de son exclusion de la sélection anglaise pour la Coupe du monde

Malgré une saison exceptionnelle marquée par 25 buts et passes décisives, Gibbs-White a été écarté lorsque Tuchel a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Le meneur de jeu de Nottingham Forest a répondu de la meilleure manière qui soit en inscrivant un superbe coup franc lors du match nul 1-1 contre Bournemouth, portant son total à 18 buts cette saison.

Après la rencontre, le milieu de terrain a révélé que l’entraîneur allemand lui avait annoncé la nouvelle en personne lors d’un appel téléphonique jeudi soir. Son exclusion s’inscrit dans une série de choix controversés : Tuchel a été vivement critiqué pour avoir écarté plusieurs stars confirmées au profit de son propre modèle tactique.







