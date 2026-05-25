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« J'ai fait plus qu'assez ! » déclare Morgan Gibbs-White, sous-entendant qu'il s'est mis à dos Thomas Tuchel. Le milieu de Nottingham Forest sort enfin du silence au sujet de son exclusion de la sélection anglaise pour la Coupe du monde
En pleine forme, Tuchel n'a pourtant pas suffi
Malgré une saison exceptionnelle marquée par 25 buts et passes décisives, Gibbs-White a été écarté lorsque Tuchel a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Le meneur de jeu de Nottingham Forest a répondu de la meilleure manière qui soit en inscrivant un superbe coup franc lors du match nul 1-1 contre Bournemouth, portant son total à 18 buts cette saison.
Après la rencontre, le milieu de terrain a révélé que l’entraîneur allemand lui avait annoncé la nouvelle en personne lors d’un appel téléphonique jeudi soir. Son exclusion s’inscrit dans une série de choix controversés : Tuchel a été vivement critiqué pour avoir écarté plusieurs stars confirmées au profit de son propre modèle tactique.
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Gibbs-White sort du silence au sujet de ses « opinions »
Gibbs-White a réagi avec assurance : « Je sais que j’ai fait plus qu’il n’en faut pour être dans le groupe. J’ai simplement été victime de l’avis d’une personne. Cela m’est déjà arrivé souvent dans ma carrière, alors je vais rebondir. Nous avons eu une bonne discussion. Je respecte Tuchel pour avoir pris le temps de m’appeler et de m’annoncer la nouvelle. J’étais d’accord avec ce qu’il avait à dire. Je suis content que la saison soit terminée et je vais maintenant me concentrer sur l’été. »
Partageant la frustration du joueur de 26 ans, les fidèles du City Ground ont passé l’après-midi à exprimer leur mécontentement par des chants hostiles à l’encontre du sélectionneur anglais. Après son but, Gibbs-White a lui-même adressé un message en montrant le nom floqué dans son dos tout en effectuant un geste de la main vers la foule. Une déclaration d’intention claire de la part d’un joueur convaincu que sa contribution méritait une autre issue.
L'équilibre tactique prime sur la simple étoile
Tuchel a défendu à plusieurs reprises son processus de sélection controversé, insistant sur le fait que l’équilibre de l’effectif expliquait l’absence de plusieurs stars. Le sélectionneur anglais a souligné que ses choix reposaient avant tout sur la motivation et l’enthousiasme, plutôt que sur la réputation ou les statistiques individuelles. Cette approche a conduit des joueurs confirmés comme Phil Foden et Cole Palmer à rejoindre Gibbs-White sur le bord de la touche cet été.
Le technicien allemand a expliqué son raisonnement : « Est-ce que cela signifie que les autres joueurs que vous avez mentionnés ont commis une erreur ? Non. Pour certains, c’est simplement une question de poste : nous avons cherché à constituer un effectif équilibré, sans sélectionner cinq numéros 10 pour ensuite les faire jouer hors de leur position, car à qui rendrions-nous service ? Au joueur ou à nous-mêmes ? Je ne pense pas. »
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Les rumeurs de transfert planent sur l’avenir de Forest
Alors que Gibbs-White digère sa déception, son coéquipier à Nottingham Forest, Elliot Anderson, est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Le milieu de terrain s’est imposé comme un maillon essentiel dans les plans de Tuchel et devrait même débuter le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie. Son avenir chez les Reds reste pourtant incertain : fixé à 100 millions de livres sterling, son prix ne décourage pas Manchester City et Manchester United.
L’entraîneur des Forest, Vítor Pereira, a commenté ces spéculations après la fin de la saison : « Si vous me demandez s’il mérite de jouer dans les meilleurs clubs du monde, je dirai oui. C’est un joueur talentueux, il a de grandes qualités et je suis très satisfait de lui. Le marché est imprévisible. Nous souhaitons conserver notre effectif et ajouter deux ou trois renforts pour l’équilibrer. Nous verrons bien. »