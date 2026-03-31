Getty Images Sport
Traduit par
« J'ai fait ce que je devais faire ! » - João Félix affirme ne pas regretter son départ de Chelsea après avoir retrouvé son « poste naturel » à Al-Nassr
Une renaissance dans le désert
Depuis son transfert à Al-Nassr pour 50 millions d’euros (44 millions de livres sterling / 58 millions de dollars) en juillet 2025, Felix a opéré une véritable métamorphose. À 26 ans, il a inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives en seulement 26 matches de championnat, ce qui représente une nette amélioration par rapport à ses performances décevantes en Premier League. Au cours de ses deux passages à Chelsea – l’un sous forme de prêt et l’autre dans le cadre d’un transfert définitif de 42 millions de livres sterling –, Felix n’avait inscrit que 11 buts en 40 matchs. Bien qu’il ait fait partie de l’équipe qui a remporté la Ligue Europa Conférence, il se retrouvait souvent en marge du onze de départ. Son transfert à Riyad a fait suite à un bref prêt à l’AC Milan, marquant la fin définitive d’une période frustrante dans le football européen où son intégration tactique était constamment remise en question.
- AFP
Je ne regrette pas d'avoir quitté Londres
Felix continue de faire l'éloge de ses anciens employeurs, mais il est convaincu que quitter Londres était nécessaire pour obtenir le temps de jeu régulier dont il rêvait. Il a laissé entendre que son instinct créatif était souvent étouffé à Chelsea et à l'Atlético Madrid, où il avait souvent du mal à s'imposer en tant qu'ailier de fortune ou attaquant isolé, plutôt que dans son poste préféré de milieu offensif central.
Revenant sur son renouveau en Arabie saoudite, Felix a déclaré : « Mon passage à Chelsea a été formidable ; c'est un club de premier plan. Je m'y sentais bien. J'ai simplement changé de club parce que je voulais jouer plus souvent. J'ai fait ce que je devais faire. Ce transfert a été positif ; je suis heureux ; je prends du plaisir à jouer au football. C'est ce qui compte le plus.
Je suis heureux à Al-Nassr. Nous vivons une saison fantastique. J’espère remporter le championnat ; nous en sommes tout près. Il nous reste huit matchs à disputer et nous sommes en tête du classement. Je joue régulièrement et j’accumule beaucoup de temps de jeu. Je joue à mon poste naturel – celui où je me suis illustré à Benfica – et dans un système qui me convient très bien. J’ai pleinement confiance en moi, surtout quand je joue à mon poste. »
Le facteur Jorge Jesus
La présence de l'entraîneur portugais Jorge Jesus a été un facteur déterminant dans le renouveau de Félix, tout comme la possibilité de retrouver son coéquipier en équipe nationale, Cristiano Ronaldo, au niveau du club. Félix attribue à l'exigence tactique de Jesus le mérite de l'avoir aidé à retrouver confiance en lui.
À propos de son nouvel environnement, Félix a ajouté : « J’avais déjà travaillé avec Cristiano à plusieurs reprises en équipe nationale, et il est toujours le même : très professionnel. J’avais entendu d’innombrables anecdotes sur l’entraîneur Jorge Jesus. C’est un entraîneur d’un genre différent, un grand entraîneur et une personne formidable, aussi. J’ai beaucoup appris de lui ; il m’a beaucoup aidé et je ne peux que le remercier. »
- Getty
La dernière ligne droite vers le titre
Al-Nassr est actuellement en tête de la Ligue professionnelle saoudienne avec 67 points en 26 matches, conservant une mince avance de trois points sur Al-Hilal alors qu'il s'apprête à disputer une série décisive en avril contre Al-Najma, Al-Akhdoud, Al-Ettifaq et Al-Ahli. À l'issue de cette période décisive, Félix et ses coéquipiers devront maintenir leur niveau d'excellence lors des derniers matchs du mois de mai contre Al-Qadsiah, Al-Hilal, Al-Shabab et Damac pour s'assurer le titre. Félix espère également faire partie de la sélection finale du Portugal pour la Coupe du monde.