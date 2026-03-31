« J'ai fait ce que je devais faire ! » - João Félix affirme ne pas regretter son départ de Chelsea après avoir retrouvé son « poste naturel » à Al-Nassr

Felix continue de faire l'éloge de ses anciens employeurs, mais il est convaincu que quitter Londres était nécessaire pour obtenir le temps de jeu régulier dont il rêvait. Il a laissé entendre que son instinct créatif était souvent étouffé à Chelsea et à l'Atlético Madrid, où il avait souvent du mal à s'imposer en tant qu'ailier de fortune ou attaquant isolé, plutôt que dans son poste préféré de milieu offensif central.

Revenant sur son renouveau en Arabie saoudite, Felix a déclaré : « Mon passage à Chelsea a été formidable ; c'est un club de premier plan. Je m'y sentais bien. J'ai simplement changé de club parce que je voulais jouer plus souvent. J'ai fait ce que je devais faire. Ce transfert a été positif ; je suis heureux ; je prends du plaisir à jouer au football. C'est ce qui compte le plus.

Je suis heureux à Al-Nassr. Nous vivons une saison fantastique. J’espère remporter le championnat ; nous en sommes tout près. Il nous reste huit matchs à disputer et nous sommes en tête du classement. Je joue régulièrement et j’accumule beaucoup de temps de jeu. Je joue à mon poste naturel – celui où je me suis illustré à Benfica – et dans un système qui me convient très bien. J’ai pleinement confiance en moi, surtout quand je joue à mon poste. »