Undav a fait une révélation personnelle choquante concernant sa santé, admettant qu’il est passé dangereusement près de la mort en raison d’une grave allergie alimentaire. L’attaquant de 30 ans, qui a connu un passage en Premier League avec Brighton & Hove Albion avant de revenir en Bundesliga, a expliqué que les fruits de mer représentent un danger mortel pour lui depuis toute sa vie d’adulte.

S’exprimant lors d’une récente apparition dans un podcast, comme l’a rapporté The Sun, l’international allemand a été interrogé sur ses préférences culinaires et sur le fait de savoir s’il aimait les sushis. Undav s’est empressé de préciser que, même s’il apprécie certaines variétés, il doit faire preuve d’une extrême prudence. « Oui, mais seulement au saumon ou végétariens. Parce que je ne peux pas manger de crevettes. J’ai fait une réaction allergique à deux reprises ; j’ai failli mourir les deux fois. »