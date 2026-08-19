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« J’ai failli mourir deux fois » : une ancienne star de Premier League révèle le calvaire terrifiant provoqué par une allergie
Une terrifiante frayeur aux portes de la mort
Undav a fait une révélation personnelle choquante concernant sa santé, admettant qu’il est passé dangereusement près de la mort en raison d’une grave allergie alimentaire. L’attaquant de 30 ans, qui a connu un passage en Premier League avec Brighton & Hove Albion avant de revenir en Bundesliga, a expliqué que les fruits de mer représentent un danger mortel pour lui depuis toute sa vie d’adulte.
S’exprimant lors d’une récente apparition dans un podcast, comme l’a rapporté The Sun, l’international allemand a été interrogé sur ses préférences culinaires et sur le fait de savoir s’il aimait les sushis. Undav s’est empressé de préciser que, même s’il apprécie certaines variétés, il doit faire preuve d’une extrême prudence. « Oui, mais seulement au saumon ou végétariens. Parce que je ne peux pas manger de crevettes. J’ai fait une réaction allergique à deux reprises ; j’ai failli mourir les deux fois. »
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Le coût physique de la réaction
La star de Stuttgart a ensuite donné des détails saisissants sur ce qui arrive à son corps lorsqu’il consomme accidentellement des crustacés. Undav a confirmé que son allergie ne se limite pas aux seules crevettes, mais s’étend à une large gamme de fruits de mer, notamment le homard et les moules. Les symptômes physiques sont immédiats et extrêmement dangereux, ce qui représente une menace constante pour l’athlète professionnel s’il ne fait pas attention à ce qu’il mange.
Décrivant la sensation terrifiante d’une réaction anaphylactique, Undav a expliqué l’impact physiologique de cette allergie. L’attaquant a ajouté : « Tout gonfle, et je n’arrive plus à respirer. Je n’avais même jamais entendu parler de ça auparavant. »
La vie à Stuttgart et la routine
Depuis son retour en Allemagne, Undav a retrouvé un sentiment de paix et de stabilité qui a fait exploser sa forme. Il profite souvent d’une routine paisible avec sa femme, Tanja, en veillant à ce que son alimentation reste sûre et contrôlée. La machine à buts de Bundesliga a ajouté : « Quand nous jouons à l’international, nous nous entraînons généralement l’après-midi. Ensuite, entre dix heures et midi, je vais dans le centre-ville de Stuttgart avec ma femme. »
Trouver le bon équilibre entre ses engagements professionnels et sa vie personnelle a été la clé de sa réussite sur le terrain. L’ancien joueur de Brighton apprécie le calme de la ville pendant son temps libre, loin de l’environnement sous haute pression du stade. Il a noté : « C’est calme et on peut être tranquille. Nous mangeons ensemble, par exemple des toasts à l’avocat avec du saumon. »
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Le succès sur la scène internationale
Les alertes de santé d’Undav n’ont certainement pas freiné sa progression sur le terrain. Après avoir rejoint Brighton en provenance du club belge de l’Union Saint-Gilloise en 2022, l’attaquant d’1,78 m a eu du mal à s’imposer à l’Amex Stadium, avec huit buts en 30 apparitions. Cependant, après son arrivée à Stuttgart en prêt l’année suivante, il s’est imposé instantanément et a obtenu un transfert définitif en 2024. Depuis, il s’est transformé en véritable révélation pour le club allemand, cumulant 57 buts et 30 passes décisives en 117 apparitions.
Cette excellente forme en club s’est transposée sur la scène internationale avec l’Allemagne. Undav a déjà inscrit neuf buts en 13 sélections, dont trois lors de la Coupe du monde de cet été. Il a marqué lors du large succès de son équipe contre Curaçao avant d’ajouter deux autres buts face à la Côte d’Ivoire, mais n’a pas pu empêcher l’élimination de son équipe aux tirs au but contre le Paraguay en seizièmes de finale.
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