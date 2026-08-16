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« J’ai été très impressionné » : Mikel Arteta fixe le standard d’Arsenal après la victoire dans le Community Shield contre Manchester City
Arteta revient sur cette démonstration de force
L’entraîneur d’Arsenal a couvert d’éloges ses joueurs après qu’ils ont remporté le premier trophée de la saison grâce à une victoire convaincante face à leurs rivaux pour le titre. Des buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Odegaard ont assuré un après-midi tranquille au club du nord de Londres, qui a semblé tranchant et physiquement supérieur tout au long de la rencontre. Ce résultat a représenté la plus large victoire en finale du Community Shield depuis 2014, laissant l’entraîneur de City, Enzo Maresca, avec de nombreuses questions auxquelles répondre avant la nouvelle campagne.
S’exprimant devant les médias peu après le coup de sifflet final, Arteta a souligné l’importance de cette performance. « Je suis extrêmement heureux de la performance, et de la victoire, nous avons parlé du désir que nous avons de commencer la saison et de nous montrer à nous-mêmes à quel point nous le voulons, et j’ai vu beaucoup de choses positives là-dedans contre un adversaire de premier plan », a expliqué l’Espagnol.
Il a ajouté : « Je pense qu’aujourd’hui est le résultat de la préparation que nous avons faite pendant la pré-saison, et des décisions que les garçons ont prises après la Coupe du monde pour s’assurer qu’ils soient prêts et qu’ils aient envie de jouer dans cette compétition. J’ai été très impressionné par la manière dont nous avons joué et par la manière dont nous avons rivalisé, donc c’est notre standard. Je suis sûr que nous allons être vraiment, vraiment compétitifs. »
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Tzolis reçoit de grands éloges pour ses débuts
L’une des performances les plus marquantes côté Arsenal est venue de Tzolis, arrivé cet été, qui a joué un rôle clé pour ouvrir la défense de Manchester City. L’ailier a délivré les passes décisives sur les deuxième et troisième buts, faisant vivre un calvaire à l’arrière-garde adverse grâce à ses courses directes et à son intelligence dans les 30 derniers mètres.
Arteta n’a pas tardé à mettre en avant la nouvelle recrue pour son sang-froid et son impact immédiat dans la production offensive de l’équipe lors de sa première sortie officielle sous le maillot d’Arsenal, déclarant : « Il a une qualité énorme : quand il est dans les 20 ou 30 derniers mètres, il est tellement calme dans et autour de la surface avec ses actions décisives, et il l’a encore montré aujourd’hui. »
L’entraîneur a également évoqué les récents propos de Mikel Merino, qui a suggéré qu’Arsenal possède désormais le meilleur milieu de terrain du monde. Arteta est resté modeste mais confiant au sujet de son entrejeu, déclarant : « C’est le meilleur milieu de terrain pour Arsenal, ça c’est sûr, et nous avons besoin que chacun complète les qualités du joueur à côté de lui.
Frustrations liées à la sélection de l’effectif et à l’enregistrement des joueurs
Malgré l’ambiance festive, plusieurs absents de marque manquaient dans le groupe pour le match, notamment Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et la star montante Ethan Nwaneri. Arteta a révélé que ces absences n’étaient pas dues à une blessure, mais plutôt au caractère restrictif des règles actuelles concernant la taille des effectifs.
S’exprimant auprès de TNT Sports, l’entraîneur d’Arsenal a expliqué sa frustration face au système actuel. « C’est vraiment triste de ne pas pouvoir compter sur eux. Je me bats avec la Premier League pour élargir et permettre d’intégrer davantage de joueurs dans le groupe, parce qu’ils méritent d’y être, il n’y a aucun doute là-dessus. Ethan et Marli aussi, qui a fait toute la préparation d’avant-saison avec nous. J’espère que nous pourrons changer cette règle afin que les joueurs puissent prendre du plaisir sur le terrain, être une option pour jouer et contribuer à l’équipe à l’avenir. » Ces commentaires interviennent alors que des informations indiquent récemment que Martinelli a choisi de rester à l’Emirates.
- Getty Images Sport
L’ambition de remporter davantage de trophées
Alors que beaucoup se demandaient si la faim d'Arsenal resterait intacte après avoir atteint le sommet du football anglais, Arteta a clairement indiqué que son groupe est plus motivé que jamais à prolonger son succès. « Je veux revivre ce moment. Je veux le vivre de manière encore plus intense ; nous savons ce que cela demandera et que cela exigera quelque chose de spécial, mais nous sommes prêts », a-t-il déclaré.
Avec de nouvelles recrues comme Tzolis qui se sont rapidement adaptées et le noyau de l'équipe championne qui semble plus affûté que jamais, Arsenal paraît bien placé pour lutter à nouveau sur tous les fronts.
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