L’entraîneur d’Arsenal a couvert ses joueurs d’éloges après qu’ils ont remporté le premier trophée de la saison grâce à une victoire convaincante contre leurs rivaux pour le titre. Des buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Odegaard ont assuré un après-midi tranquille au club du nord de Londres, qui a semblé tranchant et physiquement supérieur tout au long de la rencontre. Ce résultat a marqué la plus large victoire en finale du Community Shield depuis 2014, laissant l’entraîneur de City, Enzo Maresca, avec de nombreuses questions à régler avant la nouvelle campagne.

S’exprimant devant les médias peu après le coup de sifflet final, Arteta a souligné l’importance de la performance. « Je suis extrêmement heureux de la performance, et de la victoire, nous avons parlé du désir que nous avons de commencer la saison et de nous montrer à nous-mêmes à quel point nous le voulons, et j’ai vu beaucoup de choses positives là-dedans contre un adversaire de tout premier plan », a expliqué l’Espagnol.

Il a ajouté : « Je pense qu’aujourd’hui, cela est dû à la préparation que nous avons effectuée pendant la pré-saison, et aux décisions que les garçons ont prises après la Coupe du monde pour s’assurer qu’ils soient prêts et qu’ils aient envie de jouer dans cette compétition. J’ai été très impressionné par la manière dont nous avons joué et par la manière dont nous avons rivalisé, donc c’est le niveau d’exigence pour nous. Je suis sûr que nous allons être vraiment, vraiment compétitifs. »