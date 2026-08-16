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« J’ai été très impressionné » : Mikel Arteta fixe la norme d’Arsenal après la victoire dans le Community Shield contre Manchester City
Arteta revient sur la démonstration de force à Wembley
L’entraîneur d’Arsenal a couvert ses joueurs d’éloges après qu’ils ont remporté le premier trophée de la saison grâce à une victoire convaincante contre leurs rivaux pour le titre. Des buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Odegaard ont assuré un après-midi tranquille au club du nord de Londres, qui a semblé tranchant et physiquement supérieur tout au long de la rencontre. Ce résultat a marqué la plus large victoire en finale du Community Shield depuis 2014, laissant l’entraîneur de City, Enzo Maresca, avec de nombreuses questions à régler avant la nouvelle campagne.
S’exprimant devant les médias peu après le coup de sifflet final, Arteta a souligné l’importance de la performance. « Je suis extrêmement heureux de la performance, et de la victoire, nous avons parlé du désir que nous avons de commencer la saison et de nous montrer à nous-mêmes à quel point nous le voulons, et j’ai vu beaucoup de choses positives là-dedans contre un adversaire de tout premier plan », a expliqué l’Espagnol.
Il a ajouté : « Je pense qu’aujourd’hui, cela est dû à la préparation que nous avons effectuée pendant la pré-saison, et aux décisions que les garçons ont prises après la Coupe du monde pour s’assurer qu’ils soient prêts et qu’ils aient envie de jouer dans cette compétition. J’ai été très impressionné par la manière dont nous avons joué et par la manière dont nous avons rivalisé, donc c’est le niveau d’exigence pour nous. Je suis sûr que nous allons être vraiment, vraiment compétitifs. »
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Tzolis reçoit de grands éloges pour ses débuts
L’une des grandes satisfactions du côté d’Arsenal a été la recrue estivale Tzolis, qui a joué un rôle clé pour désorganiser la défense de Manchester City. L’ailier a délivré les passes décisives sur les deuxième et troisième buts, faisant vivre un calvaire à l’arrière-garde adverse grâce à ses courses directes et à son intelligence dans les 30 derniers mètres.
Arteta n’a pas tardé à mettre en avant la nouvelle recrue pour son sang-froid et son impact immédiat sur l’animation offensive de l’équipe lors de sa première apparition officielle sous le maillot d’Arsenal, déclarant : « Il a une qualité immense, c’est que lorsqu’il est dans les 20 ou 30 derniers mètres, il est tellement calme dans et autour de la surface avec ses actions décisives, et il l’a encore montré aujourd’hui. »
L’entraîneur est également revenu sur les récents commentaires de Mikel Merino, qui avait suggéré qu’Arsenal possédait désormais le meilleur milieu de terrain du monde. Arteta est resté modeste, mais confiant dans son entrejeu, déclarant : « C’est le meilleur milieu de terrain pour Arsenal, c’est certain, et nous avons besoin que chacun complète les qualités du joueur à côté de lui.
Frustrations liées à la sélection de l’effectif et à l’enregistrement des joueurs
Malgré l’ambiance de fête, on notait des absences importantes dans le groupe du match, notamment Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et la jeune pépite Ethan Nwaneri. Arteta a révélé que ces omissions n’étaient pas dues à une blessure, mais plutôt au caractère restrictif des réglementations actuelles sur la taille des effectifs.
S’exprimant auprès de TNT Sports, l’entraîneur d’Arsenal a expliqué sa frustration face au système actuel. « C’est vraiment triste de ne pas pouvoir compter sur eux. Je me bats avec la Premier League pour élargir le groupe et pouvoir y intégrer plus de joueurs, parce qu’ils méritent d’en faire partie, cela ne fait aucun doute. Ethan et Marli aussi, qui a effectué toute la pré-saison avec nous. J’espère que nous pourrons changer cette règle pour que les joueurs puissent en profiter sur le terrain et puissent être une option pour jouer et apporter leur contribution à l’équipe à l’avenir. » Ces commentaires interviennent alors que, selon certaines informations, Martinelli a récemment choisi de rester à l’Emirates.
- Getty Images Sport
L’ambition de remporter plus de trophées
Alors que beaucoup se demandaient si Arsenal conserverait sa faim après avoir atteint le sommet du football anglais, Arteta a clairement indiqué que son effectif est plus motivé que jamais à prolonger son succès. « Je veux revivre ce moment. Je veux le revivre en encore plus grand ; nous savons ce que cela demandera et que cela exigera quelque chose de spécial, mais nous sommes prêts », a-t-il déclaré.
Avec de nouvelles recrues comme Tzolis, qui se sont rapidement adaptées, et l’ossature de l’équipe championne qui semble plus affûtée que jamais, Arsenal paraît bien placé pour lutter à nouveau sur tous les fronts.
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