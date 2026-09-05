« J’ai été très clair ! » : Roberto De Zerbi maintient sa déclaration sur le Ballon d’Or de Mykhailo Mudryk après leurs retrouvailles à Tottenham

Mudryk n’a globalement pas réussi à justifier l’investissement de 100 M€ consenti par Chelsea en janvier 2023. De Zerbi a reconnu les difficultés récentes du joueur de 25 ans, qui comprenaient une longue absence du football de haut niveau à la suite d’une suspension.

« Jusqu’à présent, il a eu beaucoup de problèmes, a ajouté De Zerbi. Le dernier problème, la suspension, quel que soit le problème, mais le [résultat] est clair. Et maintenant, son défi est de respecter toutes ses qualités parce que c’est un grand joueur.

« Il doit quitter cette saison de la bonne manière, sans trop de pression, mais c’est le bon moment pour lui de montrer [ses capacités] parce que si Chelsea a payé 100 M€ il y a quatre ans. Je pense qu’ils ont recruté beaucoup de très, très grands joueurs et dépenser 100 M€, je pense qu’ils ont très bien réfléchi aux qualités de Mudryk. »