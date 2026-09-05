Getty
Traduit par
« J’ai été très clair ! » : Roberto De Zerbi maintient sa déclaration sur le Ballon d’Or de Mykhailo Mudryk après leurs retrouvailles à Tottenham
Retrouvailles avec un ancien entraîneur
De Zerbi a fermement maintenu sa prédiction audacieuse selon laquelle Mudryk est capable de remporter le Ballon d'Or. Les deux hommes se sont récemment retrouvés après que Mudryk a rejoint Tottenham le jour de la clôture du mercato.
Mudryk est arrivé à Tottenham sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance du rival londonien Chelsea. Selon certaines informations, Tottenham dispose d'une option pour rendre le transfert définitif l'été prochain pour 75 millions de livres sterling s'il convainc. Ce transfert permet à l'ailier ukrainien de retrouver De Zerbi. Ils avaient déjà travaillé ensemble au Shakhtar Donetsk, où Mudryk s'était d'abord imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe.
De Zerbi clarifie sa déclaration audacieuse
De Zerbi avait initialement désigné l’ailier comme un futur Ballon d’Or durant son passage à Brighton, juste avant que Mudryk ne finalise son énorme transfert à Chelsea. Malgré les difficultés rencontrées ensuite par l’attaquant en Angleterre, le technicien italien reste totalement convaincu de ses qualités naturelles.
« Nous avons vécu ensemble une saison très particulière au Shakhtar », a déclaré De Zerbi, comme le rapporte ESPN. « Quand la guerre a commencé, nous étions ensemble. Et quand j’ai parlé du Ballon d’Or, j’ai été très clair. Peut-être que mon anglais n’est pas très bon, mais j’ai été très clair parce que je parlais du potentiel du joueur. Le potentiel du joueur peut être le même et respecter la prédiction, ou non. »
Un défi crucial attend l’ailier
Mudryk n’a globalement pas réussi à justifier l’investissement de 100 M€ consenti par Chelsea en janvier 2023. De Zerbi a reconnu les difficultés récentes du joueur de 25 ans, qui comprenaient une longue absence du football de haut niveau à la suite d’une suspension.
« Jusqu’à présent, il a eu beaucoup de problèmes, a ajouté De Zerbi. Le dernier problème, la suspension, quel que soit le problème, mais le [résultat] est clair. Et maintenant, son défi est de respecter toutes ses qualités parce que c’est un grand joueur.
« Il doit quitter cette saison de la bonne manière, sans trop de pression, mais c’est le bon moment pour lui de montrer [ses capacités] parce que si Chelsea a payé 100 M€ il y a quatre ans. Je pense qu’ils ont recruté beaucoup de très, très grands joueurs et dépenser 100 M€, je pense qu’ils ont très bien réfléchi aux qualités de Mudryk. »
- AFP
De retour sur le terrain de football
La priorité immédiate pour Mudryk est de retrouver les terrains et de reconstruire sa condition physique de match. Compte tenu de son récent manque de temps de jeu, De Zerbi a admis qu’il ne savait pas encore quand le joueur prêté sera totalement prêt à débuter une rencontre de Premier League.
Cependant, les supporters de Tottenham pourraient entrevoir brièvement leur nouvelle recrue très bientôt. De Zerbi a confirmé que Mudryk était prêt à jouer entre 15 et 30 minutes lors du prochain choc de samedi contre Nottingham Forest.
Si l’Ukrainien parvient à retrouver son meilleur niveau sous les ordres de son ancien mentor, Spurs pourrait bien lever sa lucrative option d’achat. Pour l’instant, la priorité reste simplement de relancer sa carrière.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles