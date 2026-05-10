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« J'ai été surpris ! » - João Pedro, attaquant de Chelsea, désigne une star « inspirée » d'Arsenal comme son adversaire le plus coriace de la saison 2025-2026
Une leçon défensive surprenante
Pedro a brillé lors de sa première saison à Chelsea, mais il a trouvé son maître face à la défense d’Arsenal. De retour sur ses duels contre les Gunners, l’attaquant de 24 ans a admis avoir été impressionné par la domination et la lecture du jeu « hors pair » de Gabriel.
« J'ai été surpris ! On sait qu'ils sont bons, mais quand on est sur le terrain, c'est différent », a déclaré Pedro àTNT Sports Brazil.
« Cette saison, Gabriel est en pleine inspiration : il est très rapide, très fort, mais c’est son placement qui est le plus difficile à contrer. À chaque fois que je pensais avoir un mètre d’espace, il était déjà là. J’avais l’impression qu’il savait ce que j’allais faire avant même que je ne le fasse. »
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« Une accélération fulgurante »
Pedro avoue avoir été bluffé par la vitesse de relance de Gabriel. Si le défenseur d’Arsenal, qui culmine à 1,90 m, est surtout connu pour son jeu aérien et sa présence physique, c’est bien sa rapidité au sol qui le rend si redoutable par rapport aux autres défenseurs de haut niveau.
« Je n'arrive tout simplement pas à croire à quel point il est rapide », déclare Pedro dans une récente interview. « Pour un joueur de sa taille, son accélération est incroyable. On croit l'avoir battu à la vitesse au moment de se retourner, et soudain, il est de nouveau à nos côtés ou effectue un tacle. C'est frustrant en tant qu'attaquant, car on a l'impression d'avoir tout fait correctement, et pourtant, il parvient toujours à se replacer. »
Il salue la « passion » de son compatriote.
Arsenal possède la meilleure défense de Premier League cette saison, et Pedro estime que Gabriel en est la pierre angulaire.
« Il joue avec beaucoup de passion, mais il reste toujours très maître de lui-même », explique Pedro. « En tant qu’attaquant, on espère toujours que les défenseurs commettront une erreur ou se jetteront dans le jeu, mais lui, c’est un véritable mur. J’ai affronté de nombreux grands défenseurs en Europe, mais c’est Gabriel qui m’a donné le plus de fil à retordre cette année. Il ne vous laisse pas une seconde pour respirer. »
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Le titre est à portée de main
Grâce aux solides performances défensives de Gabriel sous les couleurs d'Arsenal cette saison, les Gunners n'ont encaissé que 26 buts en 36 matches de Premier League.
Après leur victoire arrachée dimanche face à West Ham, les Gunners occupent la première place du classement avec 79 points, soit cinq de plus que Manchester City, deuxième, avec un match en plus. Une victoire lors des deux dernières journées, contre Burnley puis Crystal Palace, leur offrirait un premier titre depuis 22 ans.