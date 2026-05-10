« J'ai été surpris ! » - João Pedro, attaquant de Chelsea, désigne une star « inspirée » d'Arsenal comme son adversaire le plus coriace de la saison 2025-2026

Pedro a brillé lors de sa première saison à Chelsea, mais il a trouvé son maître face à la défense d’Arsenal. De retour sur ses duels contre les Gunners, l’attaquant de 24 ans a admis avoir été impressionné par la domination et la lecture du jeu « hors pair » de Gabriel.

« J'ai été surpris ! On sait qu'ils sont bons, mais quand on est sur le terrain, c'est différent », a déclaré Pedro àTNT Sports Brazil.

« Cette saison, Gabriel est en pleine inspiration : il est très rapide, très fort, mais c’est son placement qui est le plus difficile à contrer. À chaque fois que je pensais avoir un mètre d’espace, il était déjà là. J’avais l’impression qu’il savait ce que j’allais faire avant même que je ne le fasse. »