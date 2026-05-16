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« J'ai été super marrant ! » - Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, plaisante en disant qu'une tribune de Wembley devrait porter son nom
Le manager des Citizens vise un cap symbolique
Samedi, en finale, Guardiola mènera Manchester City pour la 24e fois au stade national. Malgré les rumeurs croissantes sur son départ cet été, il reste déterminé à conquérir un 20e trophée majeur lors d’un règne de dix ans marqué par la domination. City entre dans l’histoire comme la première équipe à atteindre quatre finales consécutives de la FA Cup, et vise un doublé national après son triomphe en EFL Cup.
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Guardiola revient sur son héritage
Interrogé sur la façon dont son immense succès est parfois perçu comme acquis, Guardiola a défendu son palmarès avec le panache qui le caractérise. « Ouais. Bien sûr, 19 titres en 10 ans, c’est pas mal. Ils n’ont pas besoin d’attendre que je parte, ils savent que j’ai été un vrai plaisir. J’ai été sacrément génial. Donc, 19 titres, en route vers le 20e en 10 ans, ce n’est pas mal, honnêtement. »
L’attachement au stade national
Guardiola a fermement écarté l’idée selon laquelle la finale à venir serait empreinte de tristesse en raison d’un éventuel départ, rappelant qu’il lui reste encore un an de contrat et qu’il entretient une longue histoire avec ce stade.
Il a ajouté : « Hors de question que ce soit ma dernière fois à Wembley. J’ai encore un an de contrat. Je suis déçu qu’ils ne me réservent pas de place, vu le nombre de fois où j’y suis allé – au moins un salon ou une loge. Peut-être y retournerai-je encore 24 fois.
C’est un lieu spécial : je m’y souviens de Barcelone en 1992, puis de la rencontre face à Manchester United avec le Barça, et de toutes les demi-finales et finales que j’ai disputées depuis que je suis ici. Retourner à Wembley est toujours génial. C’est top. »
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La course au titre et le doublé en ligne de mire
Manchester City doit d’abord gérer le test de condition physique de dernière minute de son milieu de terrain clé, Rodri, avant d’affronter Chelsea pour la septième fois de son histoire à Wembley. Après la finale de la FA Cup, les Citizens recentreront tous leurs efforts sur la Premier League, où ils pointent à deux points d’Arsenal, leader avec encore deux journées à jouer. Une victoire samedi leur offrirait un nouveau doublé national et leur donnerait un élan considérable avant de tenter de dépasser les Gunners lors de la dernière semaine de la saison.