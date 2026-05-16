Guardiola a fermement écarté l’idée selon laquelle la finale à venir serait empreinte de tristesse en raison d’un éventuel départ, rappelant qu’il lui reste encore un an de contrat et qu’il entretient une longue histoire avec ce stade.

Il a ajouté : « Hors de question que ce soit ma dernière fois à Wembley. J’ai encore un an de contrat. Je suis déçu qu’ils ne me réservent pas de place, vu le nombre de fois où j’y suis allé – au moins un salon ou une loge. Peut-être y retournerai-je encore 24 fois.

C’est un lieu spécial : je m’y souviens de Barcelone en 1992, puis de la rencontre face à Manchester United avec le Barça, et de toutes les demi-finales et finales que j’ai disputées depuis que je suis ici. Retourner à Wembley est toujours génial. C’est top. »