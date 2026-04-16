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« J’ai été stupide… Je m’en excuse. » Julian Nagelsmann présente ses excuses à l’un de ses joueurs allemands, après avoir reçu les conseils de sa femme Lena
La critique tactique vire au règlement de comptes personnel
Après la victoire 2-1 de l’Allemagne en match amical contre le Ghana, Julian Nagelsmann a provoqué une tempête médiatique en s’interrogeant sur l’implication de Denys Undav, malgré le but décisif de l’attaquant. L’entraîneur a laissé entendre que si le joueur de 29 ans s’était montré efficace en tant que remplaçant face à des adversaires fatigués en fin de match, il aurait davantage de difficultés à peser sur la rencontre s’il était aligné d’entrée. Ce constat ouvre le débat sur le rôle exact d’Undav au sein de la Mannschaft, d’autant plus que l’attaquant brille en Bundesliga avec 18 buts et cinq passes décisives cette saison.
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Nagelsmann reconnaît son erreur publique
Le sélectionneur allemand a révélé qu’il avait contacté l’attaquant pour s’excuser, après avoir repensé à ses propos tenus en conférence de presse d’après-match. Nagelsmann a reconnu que sa frustration face à des questions répétitives l’avait poussé à commettre une erreur de jugement en évoquant publiquement les limites du joueur.
Au micro de MagentaTV, il est revenu sur l’appel privé passé au joueur de Stuttgart : « Ce n’était pas approprié, et la manière dont c’est sorti était bien trop directe pour le grand public. Je lui ai dit : “C’était stupide de ma part, je suis désolé.” C’était un commentaire inutile, et je me suis excusé directement auprès de Deniz le lendemain. Heureusement, il les a acceptées et tout va très bien entre nous. J’avais été un peu énervé sur le moment par les nombreuses questions répétitives sur le même sujet. »
L’influence d’une épouse
Les arguments en faveur d’un rôle plus important pour Undav ont été renforcés par son impressionnant bilan international : quatre buts en seulement sept sélections depuis ses débuts contre la France. Nagelsmann a admis que sa femme, Lena, avait joué un rôle clé dans sa décision de présenter ses excuses, en lui servant de caisse de résonance pour son comportement en public.
Après avoir laissé entendre que le statut de remplaçant d’Undav était acquis, le sélectionneur a désormais ouvert la porte à une évolution de la hiérarchie, ajoutant : « C’est quelqu’un qui me reflète très bien et qui me dit naturellement en face quand quelque chose n’allait pas. Par exemple, Deniz Undav. Je lui ai dit que j’allais l’appeler, et elle m’a répondu : « Oui, je te conseille de le faire aussi. » Cela résume bien la situation. Son rôle peut toujours changer – et cela vaut non seulement pour Deniz, mais pour tous les joueurs. »
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La lutte pour une place de titulaire
Les performances exceptionnelles d’Undav, tant en club qu’en sélection, mettent une pression considérable sur Nagelsmann, l’obligeant à reconsidérer son schéma tactique. L’Allemagne peaufinera sa préparation lors de matchs amicaux contre la Finlande fin mai puis les États-Unis le 6 juin, deux rendez-vous qui serviront d’audition décisive à Undav pour démontrer sa capacité à tenir 90 minutes en pointe. Ces rencontres constitueront le dernier test avant que la Mannschaft n’entame sa campagne dans le groupe E de la Coupe du monde, où elle affrontera Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur.