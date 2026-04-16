« J’ai été stupide… Je m’en excuse. » Julian Nagelsmann présente ses excuses à l’un de ses joueurs allemands, après avoir reçu les conseils de sa femme Lena

Le sélectionneur allemand a révélé qu’il avait contacté l’attaquant pour s’excuser, après avoir repensé à ses propos tenus en conférence de presse d’après-match. Nagelsmann a reconnu que sa frustration face à des questions répétitives l’avait poussé à commettre une erreur de jugement en évoquant publiquement les limites du joueur.

Au micro de MagentaTV, il est revenu sur l’appel privé passé au joueur de Stuttgart : « Ce n’était pas approprié, et la manière dont c’est sorti était bien trop directe pour le grand public. Je lui ai dit : “C’était stupide de ma part, je suis désolé.” C’était un commentaire inutile, et je me suis excusé directement auprès de Deniz le lendemain. Heureusement, il les a acceptées et tout va très bien entre nous. J’avais été un peu énervé sur le moment par les nombreuses questions répétitives sur le même sujet. »