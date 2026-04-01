« J’ai été sanctionné sans aucune preuve ! » - Gianluca Prestianni rompt le silence sur les accusations de racisme visant Vinicius Junior après l’élimination du Benfica en Ligue des champions

L'ancien joueur de Vélez Sarsfield a fait part de sa profonde frustration face à la manière dont la situation a été gérée. Comme ces accusations le touchaient de près, il n'a pas mâché ses mots en évoquant leurs répercussions. Évoquant l'impact émotionnel, il a déclaré : « J'ai pensé à ma mère, à mon père et à mes grands-parents, qui ont dû entendre tant de choses qui ne sont pas vraies et qui ne se sont pas produites. C'est une chose pour moi, en tant que footballeur, je suis habitué à ce que les gens parlent, mais c'en est une autre pour eux.

Cela m’a blessé qu’ils me traitent comme quelqu’un que je n’ai jamais été ; c’est ce qui m’a le plus blessé. Je suis très serein car tous ceux qui me connaissent savent quel genre de personne je suis et cela me suffit. J’ai été puni sans preuve, mais c’est fini maintenant. »