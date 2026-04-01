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« J’ai été sanctionné sans aucune preuve ! » - Gianluca Prestianni rompt le silence sur les accusations de racisme visant Vinicius Junior après l’élimination du Benfica en Ligue des champions
Il réfute ces allégations dans une nouvelle interview
Prestianni a clairement fait connaître sa position concernant l'incident controversé survenu en février. Après un but de Vinicius, les célébrations ont déclenché une vive altercation entre les joueurs du Real Madrid et ceux du Benfica.
Le Brésilien a accusé l'attaquant d'avoir tenu des propos racistes, ce qui a entraîné une interruption du match puis une suspension immédiate de la part de l'UEFA. Il a manqué le match retour décisif au Santiago Bernabéu, où Benfica, déjà battu 1-0 lors du match aller, a été éliminé de la compétition après une défaite 2-1. Évoquant les graves répercussions de cette situation sur ses proches, Prestianni a insisté sur le fait que l'instance dirigeante avait rendu un verdict précipité.
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Protéger sa famille et défendre son honneur
L'ancien joueur de Vélez Sarsfield a fait part de sa profonde frustration face à la manière dont la situation a été gérée. Comme ces accusations le touchaient de près, il n'a pas mâché ses mots en évoquant leurs répercussions. Évoquant l'impact émotionnel, il a déclaré : « J'ai pensé à ma mère, à mon père et à mes grands-parents, qui ont dû entendre tant de choses qui ne sont pas vraies et qui ne se sont pas produites. C'est une chose pour moi, en tant que footballeur, je suis habitué à ce que les gens parlent, mais c'en est une autre pour eux.
Cela m’a blessé qu’ils me traitent comme quelqu’un que je n’ai jamais été ; c’est ce qui m’a le plus blessé. Je suis très serein car tous ceux qui me connaissent savent quel genre de personne je suis et cela me suffit. J’ai été puni sans preuve, mais c’est fini maintenant. »
Échange avec Kylian Mbappé et différences culturelles
Les esprits se sont échauffés pendant cet échange, d'autres stars madrilènes se joignant à la joute verbale. Prestianni a révélé que Kylian Mbappé l'avait également pris pour cible. « Je l'ai entendu [Mbappé le traiter de "putain de raciste"] et pour nous, les Argentins, c'est une insulte courante », a-t-il expliqué.
« Ils me traitent de raciste alors que je ne l'ai jamais été et ne le serai jamais. Il insulte pour te faire sortir du match, mais je ne réagirais jamais ; au contraire, l'idée est de le montrer sur le terrain. »
Cherchant à expliquer les différences linguistiques, il a affirmé qu’il était normal pour les Argentins d’utiliser certains termes, tout en soulignant catégoriquement qu’il n’avait pas utilisé le mot « singe » comme cela lui était reproché.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour le Benfica ?
Après son élimination européenne, Benfica est désormais éliminé de toutes les compétitions à élimination directe cette saison. L'entraîneur José Mourinho doit faire face à une tâche difficile, le club n'ayant que de maigres chances de remporter la Liga Portugal. Il occupe actuellement la troisième place du classement avec 65 points après 27 matches, à sept points du leader, Porto, tandis que le Sporting, deuxième, compte également 65 points mais dispose d'un match en moins.
Quant à Prestianni, l'UEFA n'a pas encore rendu sa décision à l'issue de son enquête, bien que le club ait été sanctionné en raison du comportement de ses supporters lors du match aller controversé contre Madrid.