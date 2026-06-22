Dans une interview accordée à la chaîne de télévision slovène Sportklub, l’ancien entraîneur du club slovène NK Celje a déclaré : « Franchement, le niveau de la Bundesliga m’a un peu déçu. Le Bayern Munich est évidemment dans une catégorie à part, et le Borussia Dortmund peut, grâce à son budget, encore tenir la dragée haute. Il y a bien sûr des surprises comme Stuttgart, mais le reste m’a déçu. »
Traduit par
« J’ai été déçu » : l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort, Albert Riera, taclée sans ménagement le niveau de la Bundesliga
Le carcan tactique des équipes de bas de classement de l’élite allemande exaspère particulièrement ce Majorquin d’origine. Riera ne cache pas son mépris pour leur style de jeu : « Les formations du tiers inférieur du classement évoluent toutes de la même manière. Quand on les analyse, on a l’impression d’affronter chaque semaine le même adversaire. »
Il estime par ailleurs que l’écart entre les moyens financiers des clubs et le niveau réel sur le terrain est trop important : « Quand on compare les sommes qui circulent en Allemagne – 20, 30, voire 40 millions d’euros – aux montants en jeu dans le championnat slovène… Ce n’est pas un autre monde, pas du tout. C’est la réalité », a-t-il déclaré.
- Getty Images
Riera critique le niveau de la Bundesliga
L’ancien coach de Francfort a établi une comparaison directe avec son ex-club slovène pour illustrer la supposée faiblesse de la Bundesliga. « Si Celje affrontait Francfort, ils pourraient tenir la dragée haute. Je ne dis pas qu’ils seraient meilleurs, mais ils pourraient rivaliser. La différence est moins marquée qu’il n’y paraît de l’extérieur », a expliqué Riera.
Après cette sortie peu glorieuse de la métropole du Main, le chapitre « Allemagne » semble désormais clos pour le technicien de 45 ans. Quant à son avenir, l’Espagnol a tranché : « J’ai reçu quelques appels, mais j’ai répondu “non”. Je veux jouer au niveau européen : la Ligue des champions, la Ligue Europa ou, à défaut, la Ligue des conférences. »
Francfort a décidé de se séparer de Riera après seulement quatorze matchs.
Début février, Riera a succédé de manière quelque peu surprenante à Dino Toppmöller à Francfort, avec pour mission de redonner de la stabilité au club et surtout à sa défense fragile. Mais l’entraîneur, qui a évolué au cours de sa carrière de joueur dans des clubs tels que Manchester City, Liverpool ou Galatasaray, s’est surtout fait remarquer par ses déclarations percutantes et n’a cessé de se mettre à dos son entourage, comme cela avait déjà été le cas dans certains de ses anciens clubs.
« Nous n’étions tout simplement pas faits l’un pour l’autre. Prenez par exemple la magnifique Angelina Jolie et le charmant Brad Pitt. Ils sont tous les deux merveilleux, mais ils ne vont pas ensemble », avait-il récemment déclaré. « Pourquoi ? Parce que l’apparence ne fait pas tout ; ce sont les petits détails qui déterminent si quelque chose fonctionne ou non. »
Après 14 matchs, l’Eintracht a tiré la sonnette d’alarme et limogé Riera : seulement quatre victoires au compteur.