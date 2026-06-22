Le carcan tactique des équipes de bas de classement de l’élite allemande exaspère particulièrement ce Majorquin d’origine. Riera ne cache pas son mépris pour leur style de jeu : « Les formations du tiers inférieur du classement évoluent toutes de la même manière. Quand on les analyse, on a l’impression d’affronter chaque semaine le même adversaire. »

Il estime par ailleurs que l’écart entre les moyens financiers des clubs et le niveau réel sur le terrain est trop important : « Quand on compare les sommes qui circulent en Allemagne – 20, 30, voire 40 millions d’euros – aux montants en jeu dans le championnat slovène… Ce n’est pas un autre monde, pas du tout. C’est la réalité », a-t-il déclaré.