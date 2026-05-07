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« J'ai été aussi clair que possible » - L'arbitre s'exprime sur la gestion de la polémique raciste impliquant Vinicius Junior et Gianluca Prestianni lors du match opposant le Real Madrid au Benfica
Letexier explique la pression en cours de match
L'incident a éclaté à la 51^e minute du match aller disputé à l'Estadio da Luz. Après l'ouverture du score de Vinicius Junior, une altercation a opposé le Brésilien à des adversaires, et l'arbitre français Clément Letexier a été alerté de propos racistes présumés. De retour sur cette séquence chaotique, l'officiel de 37 ans a souligné la complexité de trancher rapidement dans un contexte aussi tendu.
« C’est un moment très inhabituel. Nous ne disposons pas de toutes les informations », a-t-il expliqué à RMC. « Nous devons prendre une décision sans connaître tous les faits. Dans ce genre de situation, le plus important est de recueillir autant d’informations que possible et, surtout, de faire preuve de prudence. C’est ma priorité. »
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Respect strict du protocole de l'UEFA
Letexier a expliqué qu’il ne pouvait pas se contenter de la parole d’un joueur pour brandir un carton rouge sans preuve tangible, mais qu’il jugeait indispensable de « formaliser » l’incident en activant le protocole anti-discrimination de l’UEFA. Cette procédure a permis au speaker du stade de s’adresser au public et aux deux équipes pour souligner la gravité de la situation.
« Lorsqu’un joueur vient me dire qu’il a été victime d’insultes racistes dont je n’ai pas été témoin, je dois tenir compte de ce qu’il me dit, mais je ne peux pas prendre une décision uniquement sur cette base, ce qui me semble légitime », a ajouté Letexier. « Il faut officialiser la situation, la rendre claire pour tout le monde, et expliquer aux différentes parties que le fait que je n’aie ni vu ni entendu l’incident m’empêche de prendre une mesure disciplinaire. C’est ainsi que j’ai essayé de gérer l’incident. »
Les retombées et les sanctions internationales
Bien que Prestianni ait échappé au carton rouge immédiat ce soir-là, les conséquences disciplinaires se sont révélées lourdes. L’UEFA a infligé à l’Argentin une suspension de six matches, qualifiant officiellement son geste de « comportement homophobe » après que l’ailier a admis avoir prononcé une insulte différente tout en niant toute dérive raciste. Le joueur a ensuite contesté sa sanction, qu’il estime infondée, et affirmé que cette affaire avait causé une immense détresse à sa famille.
La FIFA est ensuite intervenue pour que la sanction s’applique également sur la scène internationale : la suspension de Prestianni a donc été étendue à l’échelle mondiale, ce qui remet en question sa participation aux premiers matchs de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. La décision de l’arbitre Letexier d’interrompre la rencontre et de rédiger un rapport détaillé a été déterminante dans l’imposition de ces mesures.
- AFP
Analyse des résultats
Malgré les critiques concernant la durée de l’interruption, l’attitude sereine de Letexier a été saluée par les responsables de l’UEFA. Le Français estime avoir rempli son objectif : rendre le protocole transparent aux yeux du public international de la Ligue des champions.
« J’ai l’impression que les responsables de l’UEFA ont été satisfaits de la manière dont j’ai géré l’incident », a conclu Letexier. « J’ai également le sentiment que le monde du football a plutôt bien pris la situation. En fin de compte, l’arbitre est une tierce partie dans ce genre de contexte. Je pense avoir été aussi clair que possible. Maintenant, si je pouvais éviter d’avoir à gérer ce genre d’incident et si nous pouvions éviter ce genre de comportement, nous nous en passerait volontiers. »