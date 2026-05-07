« J'ai été aussi clair que possible » - L'arbitre s'exprime sur la gestion de la polémique raciste impliquant Vinicius Junior et Gianluca Prestianni lors du match opposant le Real Madrid au Benfica

L'incident a éclaté à la 51^e minute du match aller disputé à l'Estadio da Luz. Après l'ouverture du score de Vinicius Junior, une altercation a opposé le Brésilien à des adversaires, et l'arbitre français Clément Letexier a été alerté de propos racistes présumés. De retour sur cette séquence chaotique, l'officiel de 37 ans a souligné la complexité de trancher rapidement dans un contexte aussi tendu.

« C’est un moment très inhabituel. Nous ne disposons pas de toutes les informations », a-t-il expliqué à RMC. « Nous devons prendre une décision sans connaître tous les faits. Dans ce genre de situation, le plus important est de recueillir autant d’informations que possible et, surtout, de faire preuve de prudence. C’est ma priorité. »