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« J’ai encore un point d’interrogation » : Frank Leboeuf désigne la star de Chelsea que Xabi Alonso doit remplacer
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Leboeuf exhorte Alonso à changer de gardien
Leboeuf a exhorté le nouvel entraîneur de Chelsea, Alonso, à faire du remplacement de Sanchez au poste de gardien numéro un du club une priorité, alors que des doutes persistent sur ses références après une série d'erreurs sur trois saisons à Stamford Bridge. Cette incertitude autour du poste de gardien survient malgré la grande activité de Chelsea ailleurs sur le marché des transferts, avec les signatures de Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling, Maxence Lacroix, Marco Palestra et Valentin Barco, ainsi que du duo expérimenté Jordan Henderson et Danny Welbeck.
- ZUMA Press Wire
Le jeu au pied de Sanchez suscite de vives inquiétudes
Si l’ancien défenseur central de l’équipe de France a salué la décision de Chelsea de faire venir des joueurs expérimentés pour encadrer son jeune effectif, sa principale inquiétude tactique, au moment d’évaluer le onze de départ potentiel des Blues, reste le poste de gardien.
Au micro d’ESPN, Leboeuf a déclaré : « Je me sens mieux parce qu’ils ont enfin compris qu’ils avaient besoin de joueurs d’expérience, avec le fait que Henderson et aussi Danny Welbeck arrivent.
« Lacroix arrive aussi et il a désormais de l’expérience en tant qu’international. Je pense que c’est une bonne chose que ces jeunes joueurs soient entourés de joueurs capables de leur montrer la voie, d’abord dans le vestiaire, par leur bon comportement, en travaillant dur à l’entraînement, mais aussi en sachant gérer les moments difficiles pendant le match. Donc je pense que c’est une très bonne chose », a-t-il poursuivi.
Se concentrant ensuite directement sur Sanchez, Leboeuf a insisté : « J’ai encore un point d’interrogation au sujet du gardien. Sanchez peut être très bon sur sa ligne, mais avec ses pieds, il crée toujours des problèmes et fait peur aux supporters quand il a le ballon dans les pieds. »
Alonso doit alléger un effectif pléthorique
Au-delà de la situation des gardiens, Leboeuf a également averti Alonso qu’il devait rapidement alléger l’effectif pléthorique de Chelsea afin de préserver l’harmonie dans le vestiaire. Indépendamment de l’impératif de vendre avant la fermeture du mercato, Leboeuf estime que Chelsea doit malgré tout viser une place dans le top 5 pour retrouver la Ligue des champions.
En évoquant la taille de l’effectif, Leboeuf a ajouté : « Je crois qu’ils ont environ 45 joueurs. Ils doivent se séparer de certains d’entre eux. Et bien sûr, Xabi Alonso devra faire une sélection parmi les joueurs et peut-être en écarter 15, au moins 15 joueurs. C’est insensé, mais c’est ce qu’il doit faire. Sinon, vous ne pouvez pas travailler », a-t-il souligné.
« Vous ne pouvez pas être capable de travailler correctement tous les jours, semaine après semaine, en vous assurant que tout le monde reste concerné. Donc ce sera difficile. Il va se séparer des joueurs qu’il ne veut pas, parce que s’ils sont là ou non, ils vont créer des problèmes dans le vestiaire », a insisté Leboeuf.
En évaluant le paysage de l’élite, il a conclu : « Une bonne saison, c’est bien sûr une place qualificative pour la Ligue des champions, soit la quatrième ou la cinquième place. Mais pour moi, le seul club à propos duquel je vais dire, à l’heure actuelle, qu’il est quasiment certain de finir dans les cinq premiers, c’est Arsenal. Les autres ont des doutes partout.
« [Manchester] City, on ne sait pas ce qui va se passer avec le nouvel entraîneur. Liverpool, avec l’équipe, on ne sait pas vraiment. Et c’est pareil pour [Manchester] United. La saison dernière, pendant plus de la moitié de la saison, ils étaient en difficulté. Donc personne n’est assuré d’être dans le top 4, sauf Arsenal, je dirais, à l’heure actuelle. »
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Chelsea vise un bon début de championnat
L’équipe d’Alonso est actuellement en tournée de pré-saison en Asie du Sud-Est, avec un match face à l’AC Milan à Jakarta ce samedi avant d’affronter le club malaisien de Johor Darul Ta'zim le lendemain. Ces matches de préparation offrent à Alonso une occasion cruciale de créer des automatismes au sein de son effectif avant la fermeture du mercato. Chelsea lancera officiellement sa nouvelle campagne de Premier League avec un déplacement sur la pelouse de Fulham le 24 août.
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