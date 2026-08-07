« J’ai encore un point d’interrogation » : Frank Leboeuf désigne la star de Chelsea que Xabi Alonso doit remplacer

Si l’ancien défenseur central de l’équipe de France a salué la décision de Chelsea de faire venir des joueurs expérimentés pour encadrer son jeune effectif, sa principale inquiétude tactique, au moment d’évaluer le onze de départ potentiel des Blues, reste le poste de gardien.

Au micro d’ESPN, Leboeuf a déclaré : « Je me sens mieux parce qu’ils ont enfin compris qu’ils avaient besoin de joueurs d’expérience, avec le fait que Henderson et aussi Danny Welbeck arrivent.

« Lacroix arrive aussi et il a désormais de l’expérience en tant qu’international. Je pense que c’est une bonne chose que ces jeunes joueurs soient entourés de joueurs capables de leur montrer la voie, d’abord dans le vestiaire, par leur bon comportement, en travaillant dur à l’entraînement, mais aussi en sachant gérer les moments difficiles pendant le match. Donc je pense que c’est une très bonne chose », a-t-il poursuivi.

Se concentrant ensuite directement sur Sanchez, Leboeuf a insisté : « J’ai encore un point d’interrogation au sujet du gardien. Sanchez peut être très bon sur sa ligne, mais avec ses pieds, il crée toujours des problèmes et fait peur aux supporters quand il a le ballon dans les pieds. »