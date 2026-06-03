Arrivé à la Juventus en 2023 en provenance de Marseille, d’abord en prêt puis définitivement, l’attaquant expérimenté Arkadiusz Milik a connu une série de pépins physiques qui l’ont tenu éloigné des terrains ces derniers mois. Dans une interview accordée au média polonais Kanal Sportowy, il est revenu sur les conséquences psychologiques de ces blessures à répétition.

Dans une interview accordée au média polonais Kanal Sportowy, l’avant-centre a expliqué que les allers-retours incessants entre terrain et infirmerie l’ont poussé au bout de ses forces. Si la Juventus l’a accompagné tout au long de sa convalescence, le fardeau personnel est devenu insurmontable.

« Ces deux dernières années, je n’ai parlé que de mes blessures », a-t-il expliqué. « Je sors d’une période qui m’a littéralement épuisé. Je voulais me déconnecter de tout. »