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« J’ai dû quitter l’entraînement pour aller pleurer ! » : Arkadiusz Milik, l’attaquant de la Juventus, livre un témoignage poignant sur son calvaire médical
Un véritable calvaire médical sans fin
Arrivé à la Juventus en 2023 en provenance de Marseille, d’abord en prêt puis définitivement, l’attaquant expérimenté Arkadiusz Milik a connu une série de pépins physiques qui l’ont tenu éloigné des terrains ces derniers mois. Dans une interview accordée au média polonais Kanal Sportowy, il est revenu sur les conséquences psychologiques de ces blessures à répétition.
Dans une interview accordée au média polonais Kanal Sportowy, l’avant-centre a expliqué que les allers-retours incessants entre terrain et infirmerie l’ont poussé au bout de ses forces. Si la Juventus l’a accompagné tout au long de sa convalescence, le fardeau personnel est devenu insurmontable.
« Ces deux dernières années, je n’ai parlé que de mes blessures », a-t-il expliqué. « Je sors d’une période qui m’a littéralement épuisé. Je voulais me déconnecter de tout. »
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Toucher le fond
Au début de l’année, le poids émotionnel de Milik a atteint son paroxysme, le plongeant dans un nouveau revers majeur. L’attaquant, auteur de 47 buts en 76 matchs avec l’Ajax, de 48 buts en 122 rencontres avec Naples et de 30 réalisations en 55 apparitions avec Marseille, a décrit en détail son moment le plus difficile.
Il a confié : « En début d’année 2025, j’ai traversé un véritable passage à vide. J’avais touché le fond : il m’arrivait d’aller à la salle de sport pour m’entraîner, puis, à plusieurs reprises, de devoir interrompre la séance pour me rendre aux toilettes et laisser libre cours à mes larmes. »
Une saison totalement gâchée par les blessures
D’un point de vue statistique, la saison 2025-2026 s’apparente à un véritable calvaire pour Arkadiusz Milik : l’attaquant n’a disputé que deux matches de Serie A, pour seulement 34 minutes de jeu. Son bilan médical sur les deux dernières années est tout aussi préoccupant : une lésion au genou l’a tenu éloigné des terrains pendant 208 jours en 2024, avant que des problèmes successifs au mollet, des troubles musculaires et une blessure non précisée ne lui coûtent 147 jours supplémentaires.
Une nouvelle blessure au mollet en début d’année l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de deux mois, avant qu’une déchirure aux ischio-jambiers en avril n’allonge son calvaire de trente jours supplémentaires.
« Je suis désolé que la saison avec la Juve soit terminée », a-t-il poursuivi. « Ces derniers temps, je me sentais comme une personne affamée marchant dans une rue pleine de restaurants. Aujourd’hui, je souris, je suis reposé et prêt à jouer. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Milik ?
Sous contrat jusqu’en 2027, le double vainqueur de la Coppa Italia veut changer la donne. Il se consacrera entièrement à sa préparation estivale pour prouver au staff technique qu’il a laissé ses pépins physiques derrière lui.