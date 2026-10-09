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« J’ai du poison dans les veines » : Mikel Arteta se confie sur le crève-cœur en Ligue des champions alors que l’entraîneur d’Arsenal vise la gloire européenne
La défaite d’Arsenal aux tirs au but à Budapest reste dans les esprits
Arsenal a décroché son premier titre de Premier League en 22 ans en mai dernier, mettant enfin fin à une série de trois deuxièmes places consécutives. Cependant, ce sacre national a rapidement été éclipsé par un coup dur amer sur la scène continentale. À peine 11 jours après avoir soulevé le trophée de champion, Arsenal a échoué à Budapest.
Les hommes d'Arteta ont arraché un nul tendu 1-1 contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, avant de subir une défaite crève-cœur aux tirs au but. Le club français a ainsi décroché deux titres européens consécutifs, laissant Arsenal ruminer un douloureux rendez-vous manqué.
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La douleur d’un rendez-vous manqué européen
S’exprimant auprès de The Athletic, Arteta a comparé la défaite en finale européenne à une marque physique permanente. En faisant référence à son prédécesseur Arsène Wenger, l’Espagnol a confirmé que cette défaite restait au premier plan dans son esprit.
« J’ai toujours cette cicatrice, comme le dit Arsène. J’ai encore ce poison dans mes veines », a admis Arteta. « Il doit rester là parce que c’est comme ça qu’on apprend, et ce sera probablement un énorme moteur pour moi et pour tout le monde. »
En revenant sur son nouveau contrat, il a exprimé sa passion intacte pour le club du nord de Londres. « C’est un privilège d’engager mon avenir avec le club et de continuer à travailler avec des personnes exceptionnelles qui veulent le meilleur pour Arsenal », a-t-il souligné. « Ce club est unique, par son caractère et par le sentiment qu’il vous procure, et j’éprouve un immense privilège à l’idée que notre aventure commune se poursuive. »
Arteta verrouille sa vision à long terme
La direction d’Arsenal a récemment récompensé Arteta pour le travail de transformation accompli depuis son arrivée en décembre 2019. Un nouveau contrat lucratif le maintient à l’Emirates Stadium jusqu’en 2030, consolidant son statut d’entraîneur le mieux payé de l’élite anglaise avec près de 20 millions de livres sterling par an.
Son avenir étant assuré, le manager d’Arsenal est fortement investi dans la progression globale du club. Interrogé sur la gestion des attentes, l’évolution tactique et le recrutement au cours des quatre prochaines années, son enthousiasme était évident.
« À l’échelle mondiale, avec nos supporters ? Super, a-t-il déclaré. Comment allons-nous construire les trois prochains effectifs ? Super. De quelle manière les règles du jeu vont nous changer, et comment allons-nous rester en avance là-dessus pour en tirer profit ? Super.
« Mais cela n’arrivera que si, chaque jour, nous prenons soin de ce que nous avons construit. Nous l’améliorons un peu, comme un logiciel qui se met à jour encore et encore. Le moment où cela peut s’arrêter est infini.
« Nous avons déjà bâti un lien spécial et créé des souvenirs qui dureront toute une vie, et ce qui est si enthousiasmant, c’est que ce n’est que le début de ce que nous pouvons accomplir ensemble. »
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Rebondir après le coup dur de Brighton
Arsenal doit se remettre d'une lourde défaite 3-0 contre Brighton, survenue juste avant la récente trêve internationale de trois semaines. L'équipe d'Arteta retrouve les compétitions nationales samedi face à Leeds, avec l'objectif de relancer sa dynamique dans la défense de son titre en Premier League.
Après ce match, l'attention se tournera rapidement de nouveau vers ses ambitions continentales. Lille se déplacera à l'Emirates Stadium en Ligue des champions, lançant une série de rencontres chargée qui mettra sévèrement à l'épreuve la profondeur et la résilience de l'effectif renforcé d'Arteta sur tous les fronts.
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