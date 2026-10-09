« J’ai du poison dans les veines » : Mikel Arteta se confie sur le crève-cœur en Ligue des champions alors que l’entraîneur d’Arsenal vise la gloire européenne

La direction d’Arsenal a récemment récompensé Arteta pour le travail de transformation accompli depuis son arrivée en décembre 2019. Un nouveau contrat lucratif le maintient à l’Emirates Stadium jusqu’en 2030, consolidant son statut d’entraîneur le mieux payé de l’élite anglaise avec près de 20 millions de livres sterling par an.

Son avenir étant assuré, le manager d’Arsenal est fortement investi dans la progression globale du club. Interrogé sur la gestion des attentes, l’évolution tactique et le recrutement au cours des quatre prochaines années, son enthousiasme était évident.

« À l’échelle mondiale, avec nos supporters ? Super, a-t-il déclaré. Comment allons-nous construire les trois prochains effectifs ? Super. De quelle manière les règles du jeu vont nous changer, et comment allons-nous rester en avance là-dessus pour en tirer profit ? Super.

« Mais cela n’arrivera que si, chaque jour, nous prenons soin de ce que nous avons construit. Nous l’améliorons un peu, comme un logiciel qui se met à jour encore et encore. Le moment où cela peut s’arrêter est infini.

« Nous avons déjà bâti un lien spécial et créé des souvenirs qui dureront toute une vie, et ce qui est si enthousiasmant, c’est que ce n’est que le début de ce que nous pouvons accomplir ensemble. »



