S'exprimant auprès de MARCA, le milieu défensif a expliqué à quelle vitesse il s'est adapté aux exigences rigoureuses du football anglais lors de son premier mois sur la côte sud. Revenant sur un début tourbillonnant déjà marqué par des débuts, un but et une passe décisive, Chema a expliqué : « Eh bien, comme vous le dites, très rapidement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, très heureux, et grâce à Dieu, jusqu'à présent tout se passe bien. Je suis ici depuis trois semaines. »

Comparant les styles distincts entre la Premier League et l'élite allemande, il a noté : « Ce sont deux championnats très compétitifs, mais au bout du compte, la Premier League est le meilleur championnat du monde. Le rythme est dynamique, fluide, avec peu d'arrêts ; les arbitres laissent le jeu se dérouler, et je pense que le niveau physique est plus élevé. C'est formidable de marquer dans les deux, mais oui, marquer en Premier League est vraiment grisant. »