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« J’ai dû le regarder plusieurs fois » : Chema Andres n’arrive pas à cesser de revoir en boucle son superbe premier but avec Brighton lors de la victoire 3-0 contre Arsenal
Le milieu de terrain a un impact immédiat à l'Amex
Le milieu de terrain espagnol a immédiatement marqué les esprits dans le football anglais après avoir bouclé un transfert estimé à 23 millions d’euros en provenance du VfB Stuttgart le 1er septembre. Après avoir fait ses débuts lors d’un éclatant succès 5-0 à l’extérieur contre Coventry City, le produit du centre de formation du Real Madrid a ouvert son compteur de buts avec une frappe magnifique lors d’un succès 3-0 à domicile contre Arsenal. De telles prestations autoritaires de la part du jeune surnommé « Baby Rodri » ont propulsé Brighton à la troisième place du classement de Premier League.
- Getty Images Sport
Le jeune prodige espagnol savoure l’intensité anglaise
S'exprimant auprès de MARCA, le milieu défensif a expliqué à quelle vitesse il s'est adapté aux exigences rigoureuses du football anglais lors de son premier mois sur la côte sud. Revenant sur un début tourbillonnant déjà marqué par des débuts, un but et une passe décisive, Chema a expliqué : « Eh bien, comme vous le dites, très rapidement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, très heureux, et grâce à Dieu, jusqu'à présent tout se passe bien. Je suis ici depuis trois semaines. »
Comparant les styles distincts entre la Premier League et l'élite allemande, il a noté : « Ce sont deux championnats très compétitifs, mais au bout du compte, la Premier League est le meilleur championnat du monde. Le rythme est dynamique, fluide, avec peu d'arrêts ; les arbitres laissent le jeu se dérouler, et je pense que le niveau physique est plus élevé. C'est formidable de marquer dans les deux, mais oui, marquer en Premier League est vraiment grisant. »
Les discussions de groupe familiales rejouent le génie
Une vague d'enthousiasme continue d'entourer le but historique du joueur de 21 ans, et ses proches partagent régulièrement des extraits de sa performance marquante contre Arsenal. Admettant qu'il ne peut pas résister à l'envie de revoir ce but en boucle, Chema a expliqué : « Je dois l'avoir regardé plusieurs fois maintenant parce que mes amis et ma famille n'arrêtent pas de l'envoyer dans nos groupes de discussion. Et moi, je me dis juste : bon, je vais le regarder encore une fois. Ça me procure de vraies sensations, je ne vais pas mentir. »
En expliquant comment il a réussi à combler le fossé de la communication dans son nouveau vestiaire, il a ajouté : « Maintenant, ça va bien, beaucoup mieux qu'avant. Au final, tout le monde parle anglais. En Allemagne aussi, la plupart des gens parlaient anglais, mais qu'on le veuille ou non, l'allemand pouvait un peu vous freiner. L'anglais, c'est mieux. Au club, tout est en anglais. Le coach est allemand, mais bon, je comprends déjà un peu les Allemands, donc tout va bien. »
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Brighton se déplace au Stadium of Light
Brighton aborde la trêve porté par une formidable dynamique en ce début de saison, après avoir accumulé dix points lors de ses cinq premiers matches pour s’installer dans le top 4. L’équipe de Fabian Hurzeler retrouvera la compétition après la trêve internationale avec un déplacement exigeant sur la pelouse de Sunderland le 10 octobre. Prendre le maximum de points au Stadium of Light sera essentiel pour que le club de la côte sud maintienne son poussée inattendue parmi les équipes de tête de la division.
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