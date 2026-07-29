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« J’ai donné mon sang » : Neymar confirme sa retraite avec le Brésil et défend son comportement à Santos après des informations « agaçantes »
La retraite internationale de Neymar confirmée
Neymar a confirmé sa décision de raccrocher les crampons avec le Brésil après son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège. Revenant sur sa longue et riche carrière sous le célèbre maillot jaune, le joueur de 34 ans a assuré n’avoir aucun regret quant à sa contribution à la cause nationale après des années à porter les espoirs de toute une nation.
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La fin d’une époque
« Mon aventure avec la sélection nationale est terminée », a déclaré explicitement Neymar lorsqu'il a été interrogé sur son avenir après la victoire 4-2 de Santos contre Universidad Central. « J'ai écrit l'histoire, j'ai été très heureux, j'ai donné mon sang, ma vie, j'ai toujours combattu pour le maillot jaune, mais maintenant je n'en ai plus envie. » Cette décision marque la fin d'une époque pour le football brésilien, alors que son meilleur buteur de tous les temps se concentre désormais entièrement sur le football en club avec son équipe de jeunesse.
Cette confirmation finale a suivi une scène très émouvante au MetLife Stadium, dans le New Jersey, où un Neymar visiblement bouleversé a fondu en larmes sur la pelouse après l'élimination du Brésil en Coupe du monde. Malgré un penalty marqué dans les toutes dernières secondes du match, l'ancien joueur emblématique de Barcelone était inconsolable alors que son parcours international de 16 ans touchait à sa fin, dans une immense désillusion.
Déni de harcèlement dans le vestiaire
De retour en club, le capitaine de Santos a profité de l’interview d’après-match pour répondre aux accusations selon lesquelles il aurait insulté Gabriel Bontempo et Joao Ananias après le match nul 2-2 contre Chapecoense. Des informations avaient avancé que Neymar s’était moqué de la qualité technique des jeunes joueurs et avait laissé entendre qu’ils joueraient en deuxième division la saison prochaine. Cependant, l’attaquant vétéran assure que ces affirmations sont entièrement inventées par des rapports « malveillants » cherchant à semer la division.
« C’est triste et agaçant, mais ce n’est pas de ma faute. Ces histoires atteignent beaucoup de monde, a ajouté Neymar. J’ai parlé après le match, j’ai demandé mieux, et j’ai dit qu’on ne pouvait pas se permettre d’être aussi relâchés. On ne peut pas laisser filer un match nul comme ça, avec tout le respect que je dois à Chapecoense. C’est tout ce que j’ai dit. J’ai dit qu’on aurait notre revanche contre eux l’année prochaine, si vous voyez ce que je veux dire. En tant que capitaine, j’ai tout à fait le droit de dire ça. Lucas Veríssimo et Gabigol ont parlé aussi. »
- AFP
Performance sur le terrain
Malgré le bruit en dehors du terrain, Neymar continue d’être une figure centrale pour Santos sur le terrain. Lors de l’affiche continentale de mardi, l’attaquant est entré en jeu en cours de match pour aider son équipe à s’imposer 4-2 contre la formation vénézuélienne Universidad Central. Après le coup de sifflet final, il a été assailli par des joueurs adverses en quête de photos et de souvenirs, quittant finalement le terrain en simple sous-vêtement après avoir donné son maillot à des rivaux admiratifs. Cette victoire a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, où Santos affrontera l’équipe équatorienne Macara.
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