« Mon aventure avec la sélection nationale est terminée », a déclaré explicitement Neymar lorsqu'il a été interrogé sur son avenir après la victoire 4-2 de Santos contre Universidad Central. « J'ai écrit l'histoire, j'ai été très heureux, j'ai donné mon sang, ma vie, j'ai toujours combattu pour le maillot jaune, mais maintenant je n'en ai plus envie. » Cette décision marque la fin d'une époque pour le football brésilien, alors que son meilleur buteur de tous les temps se concentre désormais entièrement sur le football en club avec son équipe de jeunesse.

Cette confirmation finale a suivi une scène très émouvante au MetLife Stadium, dans le New Jersey, où un Neymar visiblement bouleversé a fondu en larmes sur la pelouse après l'élimination du Brésil en Coupe du monde. Malgré un penalty marqué dans les toutes dernières secondes du match, l'ancien joueur emblématique de Barcelone était inconsolable alors que son parcours international de 16 ans touchait à sa fin, dans une immense désillusion.