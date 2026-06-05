« J'ai donné ma parole » : le candidat à la présidence du Real Madrid fait sensation avec sa dernière déclaration concernant ses promesses de transfert

« Cela fait partie du jeu. Il faut protéger le joueur, nous en avons parlé avant et après. Nous avons également échangé avec Pablo Barquero, le conseiller de Rodri. La situation de Rodri n’est pas la même que celle de Haaland, qui possède une clause », a déclaré Riquelme.

Le dirigeant confirme donc des négociations concrètes en coulisses. En Espagne, les promesses de transfert spectaculaires sont monnaie courante à l’approche des scrutins internes aux clubs.

L’histoire le prouve : en 2000, le recrutement de Luís Figo par l’actuel président Florentino Pérez avait ainsi fait basculer une élection. Reste que nombreux sont les observateurs et socios à accueillir ces promesses avec une prudence de Siège, les rangeant au rayon des cadeaux électoraux aussi classiques qu’intenables.