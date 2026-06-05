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« J'ai donné ma parole » : le candidat à la présidence du Real Madrid fait sensation avec sa dernière déclaration concernant ses promesses de transfert

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Dans la campagne présidentielle acharnée au Real Madrid, l'outsider Enrique Riquelme riposte aux démentis de Manchester City et de l'entourage d'Erling Haaland par une déclaration de guerre sans précédent.

Riquelme avait annoncé qu’en cas de victoire électorale, il comptait recruter à Madrid l’attaquant vedette Erling Haaland ainsi que le milieu de terrain Rodri, tous deux évoluant à Manchester City. Ces déclarations ont provoqué des démentis indignés de la part des Citizens et du père d’Haaland, Alf-Inge. Dans une interview accordée au journal sportif espagnol « AS », le candidat a réagi à ces accusations.

  • « Cela fait partie du jeu. Il faut protéger le joueur, nous en avons parlé avant et après. Nous avons également échangé avec Pablo Barquero, le conseiller de Rodri. La situation de Rodri n’est pas la même que celle de Haaland, qui possède une clause », a déclaré Riquelme.

    Le dirigeant confirme donc des négociations concrètes en coulisses. En Espagne, les promesses de transfert spectaculaires sont monnaie courante à l’approche des scrutins internes aux clubs. 

    L’histoire le prouve : en 2000, le recrutement de Luís Figo par l’actuel président Florentino Pérez avait ainsi fait basculer une élection. Reste que nombreux sont les observateurs et socios à accueillir ces promesses avec une prudence de Siège, les rangeant au rayon des cadeaux électoraux aussi classiques qu’intenables.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Riquelme s'exprime au sujet de ses promesses concernant son transfert

    Pour répondre aux doutes sur sa crédibilité, Riquelme est monté au créneau. Déterminé à être pris au sérieux, il met même sa propre fortune en jeu.

    « Je ne mets en péril ni ma réputation personnelle ni ma crédibilité professionnelle. J’ai fourni une caution et une garantie personnelle : si je ne tiens pas l’une de mes promesses, je réglerai moi-même la cotisation des 100 000 membres du Real Madrid, et cet engagement a été validé par un notaire », a-t-il affirmé.

  • Florentino Pérez prépare un transfert colossal au Real Madrid.

    Selon le journal « AS », cet engagement juridiquement contraignant s’élève à 15 millions d’euros. Si Riquelme l’emporte dimanche mais échoue à présenter Haaland et Rodri sous le maillot blanc, les abonnés et membres du club royal ne paieront pas un centime de cotisation l’an prochain : la facture sera adressée directement au président en poste. 

    De son côté, Florentino Pérez a révélé dans l’émission Horizonte préparer une offre record pour une star mondiale. Le président madrilène promet de débourser 150 millions d’euros pour recruter une « superstar du niveau de Cristiano Ronaldo ».

    Selon le président madrilène, ce joueur ne serait toutefois pas Haaland. « Mardi, j’adresserai une offre importante à un grand club de Ligue des champions pour un joueur qui représenterait le plus gros transfert de l’histoire de Madrid, pour au moins 150 millions d’euros », a-t-il déclaré.

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Les transferts record du Real Madrid

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Jude BellinghamMilieu de terrainBorussia Dortmund2023127 millions d’euros
    Eden HazardMilieu de terrainFC Chelsea2019120,8 millions d’euros
    Gareth BaleAttaquantTottenham Hotspur2013101 millions d’euros
    Cristiano RonaldoAttaqueManchester United200994 millions d’euros
    Aurélien TchouaméniMilieu de terrainAS Monaco202280 millions d’euros
    Zinedine ZidaneMilieu de terrainJuventus200177,5 millions d'euros
    James RodríguezMilieu de terrainAS Monaco201475 millions d’euros
    KakáMilieu de terrainAC Milan200967 millions d'euros
    Luka JovicAttaquantEintracht Francfort201963 millions d’euros
    Dean HuijsenDéfenseAFC Bournemouth202462,5 millions d’euros