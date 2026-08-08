« J’ai dit au revoir... » : une star de l’AC Milan déchire son contrat avant un transfert au Moyen-Orient

Par le biais d’une vidéo émouvante publiée sur les réseaux sociaux, Bennacer a adressé un touchant message d’adieu aux fidèles des Rossoneri. Revenant sur son passage si cher à San Siro, Bennacer a confié : « Chers supporters de Milan. L’an dernier, j’ai dit au revoir sans jamais penser que ces mots se transformeraient en adieux.

« Pendant plus de cinq ans, j’ai porté ce maillot avec fierté et passion aux côtés de coéquipiers incroyables, porté par votre amour inconditionnel. Remporter le Scudetto avec ce maillot est l’un des plus beaux souvenirs de ma carrière, et jouer devant vous à San Siro a été l’un des plus grands honneurs. »