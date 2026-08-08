Nicolo Campo
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« J’ai dit au revoir... » : une star de l’AC Milan déchire son contrat avant un transfert au Moyen-Orient
Bennacer quitte San Siro
L’AC Milan a confirmé la résiliation à l’amiable du contrat de Bennacer avant que le milieu algérien ne finalise son transfert à Al-Gharafa en Qatar Stars League. À 28 ans, il n’a plus disputé le moindre match officiel avec Milan depuis février 2025 en raison d’une grave blessure au genou, après avoir passé les 18 derniers mois en prêt à Marseille et au Dinamo Zagreb. Depuis son arrivée chez les Rossoneri en provenance d’Empoli en 2019, Bennacer a disputé 178 matches et a été un pilier majeur dans la conquête du 19e titre de Serie A du club lors de la saison 2021-2022 sous les ordres de Stefano Pioli.
- Getty Images Sport
Le milieu de terrain adresse un message d’adieu
Par le biais d’une vidéo émouvante publiée sur les réseaux sociaux, Bennacer a adressé un touchant message d’adieu aux fidèles des Rossoneri. Revenant sur son passage si cher à San Siro, Bennacer a confié : « Chers supporters de Milan. L’an dernier, j’ai dit au revoir sans jamais penser que ces mots se transformeraient en adieux.
« Pendant plus de cinq ans, j’ai porté ce maillot avec fierté et passion aux côtés de coéquipiers incroyables, porté par votre amour inconditionnel. Remporter le Scudetto avec ce maillot est l’un des plus beaux souvenirs de ma carrière, et jouer devant vous à San Siro a été l’un des plus grands honneurs. »
Le club qatari boucle une signature
Le transfert de Bennacer à Al-Gharafa marque un nouveau chapitre de sa carrière sous les ordres de Pedro Martins, après la quatrième place du club qatari la saison dernière. Depuis son arrivée en 2019, seuls six joueurs, menés par Rafael Leao avec 291 apparitions, ont disputé plus de matches avec le Milan que le milieu de terrain algérien. Cette résiliation de contrat met définitivement un terme à son passage chez le géant de San Siro après plusieurs prêts à l’étranger.
- AAP
Les préparatifs de présaison se poursuivent à bon rythme
Milan, désormais dirigé par Ruben Amorim, se concentre sur la conclusion de sa tournée asiatique de pré-saison, qui comprend un match amical contre Chelsea au stade Gelora Bung Karno de Jakarta. Les Rossoneri doivent ensuite affronter Manchester United à la Tarczynski Arena, en Pologne, avant de lancer leur campagne de Serie A 2026-2027 à l’extérieur contre le Torino le 23 août.
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